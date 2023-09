TOP 5 hvězdných brankářů NHL, kteří mohou být před novou sezonou vyměněni

Výměny nejlepších gólmanů nejsou v NHL příliš časté, ale zdá se, že by se tento trend mohl v nadcházející sezoně změnit. Existuje totiž slušná možnost, že se v nejlepší hokejové lize světa uskuteční několik velmi zajímavých brankářských výměn. Livesport Zprávy vybraly pět hlavních potenciálních kandidátů.

Kanaďan je už sedm let jasnou jedničkou Winnipegu, ale v současné době necítí, že by Jets cílili na zisk Stanley Cup. Navíc o něj má zájem hned několik klubů, přičemž ten největší projevuje New Jersey, kam by se Hellebuyck ideálně hodil.

Po odchodu Mackenzieho Blackwooda mají Devils stále kvalitní dvojici Vítek Vaněček, Akira Schmid, ale příchod držitele Vezinovy trofeje by garantoval mezi třemi tyčemi jistotu. V zámoří se také spekuluje o tom, že by právě Čech Vaněček mohl být součástí případné výměny.

Bez ohledu na výsledky týmu má Hellebuyck dlouhodobě vysokou úspěšnost zákroků. Po sezoně 2023/24 mu však vyprší šestiletá smlouva na průměrných 6,166 milionu dolarů a on si říká o novou za zhruba 9,5 milionu dolarů. To by nebyl až takový problém, protože jde o přijatelný poměr ceny a výkonu, ale za rok bude nechráněným volným hráčem, takže hrozí, že odejde zadarmo.

Dá se předpokládat, že pokud zůstane ve Winnipegu ještě rok, Jets o něj zdarma přijdou. Tím pádem za něj mohou v létě nebo případně před uzávěrkou přestupů inkasovat velmi zajímavou protihodnotu včetně talentovaných mladíků nebo výběru v prvním kole draftu. Možnost, že Hellebuyck začne sezonu ve svém současném působišti, aktuálně upřednostňuje renomovaný insider Elliotte Friedman.

Americký brankář patří na svém postu k nejlepším v NHL, chytá však za slabý Anaheim. To logicky zhoršuje jeho statistiky, ty ale nejsou pro zájemce prioritou. Gibson podává skvělé výkony a často předvádí zázračné zákroky, za lepší obranou by určitě mohl dovést tým ke Stanley Cupu.

Ačkoli se nedávno v médiích objevily zprávy o tom, jak jednička Ducks sdělila vedení, že trvá na výměně a odmítá odehrát za Anaheim byť jen jediný další zápas, druhý den je hráčův agent vyvrátil. Gibson o výměnu oficiálně nepožádal, přesto se jeho odchod jeví jako logický krok pro všechny strany.

V souvislosti s Gibsonem se hovořilo například o jeho rodném Pittsburghu, který si však ponechal Tristana Jarryho. Jako potenciální destinace se v současnosti jeví Buffalo, Los Angeles, případně New Jersey a především Edmonton. Oilers však potřebují hlavně vyměnit Jacka Campbella, o čemž ještě bude řeč...

I když to na první pohled vypadá jako totální science fiction, výměna Ullmarka je také jednou z možností. Švéd má za sebou úžasnou základní část minulé sezony, díky níž získal Vezina Trophy. Odehrál 49 zápasů, z nichž 40 vyhrál. Udržel si 93,8% úspěšnost zákroků a v průměru inkasoval jen 1,89 gólu na zápas, což jsou bezpochyby nejlepší čísla ročníku. Dokonce vstřelil i gól!

Stejně jako celý Boston zažil pokles formy a zklamání z vypadnutí v prvním kole play off. Ullmark má smlouvu na pět milionů dolarů ročně na další dvě sezony. A proč by jeho výměna dávala smysl? Podle serveru Boston Hockey Now se generální manažer Don Sweeney již začal zabývat možnostmi a také klady či zápory případného přesunu.

Ullmark je v nejlepších letech kariéry, což by Bruins mohlo přinést vysoký zisk v podobě voleb v draftu, mladíků nebo dokonce hotových hvězd. Zejména první dvě věci Boston nemá. Do snahy posílit tým investovalo vedení nemalé prostředky a přišlo o volby v prvním a druhém kole draftu. Přivedl Tylera Bertuzziho nebo Dmitrije Orlova, kterým končily smlouvy.

Poté se je organizace snažila udržet a nechala Taylora Halla a Nicka Foligna odejít do Chicaga téměř zadarmo, ale zmíněné duo si vybralo Toronto, respektive Carolinu. Dobře poskládaný tým se tak Bruins rozpadl jako domeček z karet. Navíc odešli David Krejčí a Patrice Bergeron.

Dvojkou týmu je mladý Jeremy Swayman, který roste a dost možná bude hvězdou NHL. Kdyby neměl v týmu tak silného konkurenta, jakým je Ullmark, už mohl být jedničkou.

Sám Švéd nedávno řekl, že na výměnu je připraven. "Je tu spousta kdyby. Nechám věci na svém agentovi, ale jsem si vědom toho, že se to může stát," prohlásil. Před několika dny se dokonce objevily zprávy, že Bruins na Ullmarka dostali slušnou nabídku, ale odmítli ji.

Na začátku nadcházející mu bude teprve 25 let, takže se dostává do nejlepších let. Zároveň už je však brankářem, kolem kterého lze postavit úspěšný tým. Stejně jako Gibson nemá nejlepší čísla, protože Philadelphia rovněž patří k nejhorším týmům v lize, ale jeho kvality jsou nepopiratelné.

Hart se může stát dlouholetou jedničkou úspěšného týmu, navíc mu za rok končí tříletá smlouva na téměř 12 milionů dolarů a bude potřebovat novou. Výhodou ale je, že má status omezeného volného hráče.

Hart je na trhu už dlouho, týmy se ptají, na jakou dohodu by Flyers přistoupili. Výměn hvězdných brankářů je však v poslední době jako šafránu, takže i v jeho případě převládá vyčkávací postoj.

Seznam potenciálních nápadníků zůstává podobný jako u dalších jmen. Chtělo by ho Buffalo nebo Edmonton, Winnipeg by jím teoreticky mohl nahradit Hellebuycka. Ale zajímavě vypadají i vazby na LA Kings, Montreal, Ottawu nebo San Jose.

Po slušné sezoně v Torontu se Edmonton rozhodl, že z Campbella udělá jedničku a před začátkem sezony 2022/23 s ním podepsal pětiletou smlouvu s průměrným platem pět milionů dolarů. Campbell však prožil katastrofální ročník, v němž inkasoval v průměru 3,41 gólu na zápas a měl úspěšnost zákroků pouhých 88,8 %.

Nyní se ho tedy Oilers chtějí zbavit a využít získaný prostor pod platovým stropem k příchodu některého z výše zmíněných jmen, které by týmu kolem Connora McDavida daly mnohem větší šanci na zisk Stanley Cupu. Kanaďan je tedy v jiné situaci –⁠ nikdo po něm momentálně netouží, ale jeho jméno stále patří k těm nejzvučnějším.