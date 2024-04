Rangers i Florida přidaly v play off druhé výhry. Hronkův Vancouver padl, Colorado srovnalo

Hokejisté Colorada porazili Winnipeg 5:2 a srovnali stav série prvního kola play off NHL na 1:1. Avalanche o své první výhře rozhodli ve druhé třetině, v níž nasázeli čtyři góly. NY Rangers v sérii s Washingtonem vyhráli i druhý zápas. Stejně jako Florida v sérii s Tampou Bay. Vancouver s Filipem Hronkem (26) nestačil v domácím prostředí na Nashville a poprvé v play off prohrál.

NY Rangers stejně jako Avalanche inkasovali jako první, zápas ale dokázali otočit na svou stranu. Na vedoucí branku Connora McMichaela odpověděli Vincent Trocheck s Mikou Zibanejadem a newyorský celek už před sebe Capitals nepustil. Ve druhé třetině sice hosté srovnali, Rangers ale dvěma góly odskočili na 4:2 a ve třetí části Washingtonu dovolili už jen kontaktní branku.

Rangers se celou sezonu spoléhají na široký kádr a potvrzují to i v úvodu play off. Osm gólů si mezi sebe rozdělilo osm různých střelců. "Víme o tom, že tu šířku v kádru mají. Prosadit se může prakticky jakákoliv formace. I proto vyhráli Presidents' Trophy. Na druhou stranu jsme si ale dokázali, že s nimi můžeme hrát," uvedl trenér Capitals Spencer Carbery.

Druhý zápas naznačil, že v sérii mohou rozhodovat speciální formace. Pět ze sedmi branek padlo při nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Oba týmy se dvakrát prosadily v přesilovce, rozdílový gól ale Rangers dali v oslabení. "Dobře jsme na ně zatlačili a donutili jsme je k chybě. Je skvělé, že jsme toho dokázali využít," řekl Zibanejad, který povedenou nahrávkou vyzval ke skórování obránce K'Andre Millera.

Florida v derby s Tampou Bay zvládla i druhý duel, v němž vyhrála 3:2 v prodloužení. Panthers ve druhé třetině ztratili dvoubrankový náskok a nebýt gólmana Sergeje Bobrovského, mohli dokonce prohrávat. Ruský brankář ale ve 35. minutě skvělým zásahem lapačkou zády ke střílejícímu Mattu Dumbovi odmítl obrat a v prodloužení dokonal jeho práci Carter Verhaeghe, jenž dal vítězný gól na 3:2.

"Když jsem na lavičce viděl, co v brance předvedl, byl jsem v šoku. Neuvěřitelný zákrok. Je opravdu skvělé vidět něco takového na vlastní oči," chválil ruského gólmana Aaron Ekblad. "Jen jsem se snažil dostat do co nejlepší pozice," klidnil emoce Bobrovskij.

V prodloužení dokonal jeho práci Carter Verhaeghe, jenž dal vítězný gól na 3:2. Kanadský útočník rozhodl už páté nastavení v play off v kariéře a zařadil se na třetí místo historických tabulek za Joea Sakica (osm) and Maurice Richarda (šest). "Být po boku takových hráčů je neuvěřitelné. Jsou to hokejové legendy," uvedl Verhaeghe, jenž je se 17 přesnými zásahy nejlepším střelcem klubu v play off.

Colorado ve Winnipegu po dvaceti minutách prohrávalo 0:1, ve druhé třetině ale průběh zápasu zlomilo. Na vyrovnávací branku Milese Wooda ještě Jets zareagovali, na tři trefy ze závěru třetiny už ale odpověď nenašli. Artturi Lehkonen, Zach Parise a Josh Manson se prosadili v rozmezí necelých šesti minut a zlomili zápas na stranu hostujícího týmu.

Výrazně lépe než v prvním utkání si počínal gólman Colorada Alexandr Georgijev. Ruský gólman zlikvidoval 28 střeleckých pokusů a dal zapomenout na nedělní duel, který zakončil s úspěšností zákroků pod 70 procenty. "Byl to úplně jiný zápas než předevčírem. Kluci přede mnou výborně čistili prostor, takže jsem všechno krásně viděl," chválil spoluhráče ruský brankář.

Druhý zápas série s Nashvillem nevyšel obránci Vancouveru Filipu Hronkovi. Český bek odehrál přes 22 minut, na ledě ale byl u dvou inkasovaných branek a Canucks nakonec padli 1:4. Predators díky výhře na západě Kanady vyrovnali stav série na 1:1.

Zápas rozhodla obětavost Nashvillu. Predators zblokovali 30 střeleckých pokusů a na brankáře Juuseho Sarose jich pustili pouze 18. "Naše obětavost podpořená skvělým výkonem gólmana byla dnes klíčová," uvedl střelec vítězné branky Predators Filip Forsberg.

