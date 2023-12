Rittich pomohl Kings vylepšit skvělou bilanci. Platí mě za výhry, ne za čistá konta, řekl

Povedenou premiéru v dresu Los Angeles má za sebou po dlouhém čekání český brankář David Rittich (31). Na ledě San Jose vychytal jihlavský rodák výhru 4:1 a chybělo málo, aby vydařený výkon ozdobil čistým kontem. Po utkání podotkl, že prvořadý je pro něj týmový úspěch.

"Je to samozřejmě skvělý pocit," uvedl Rittich po úspěšné premiéře. "Kluci přede mnou ale odváděli hned od úvodního vhazování skvělou práci. Zblokovali spoustu střel, hráli výborně a na mě toho moc neprošlo," ocenil.

Inkasoval až v oslabení v čase 58:41, kdy ho i díky asistenci Filipa Zadiny prostřelil obránce Jacob MacDonald, jenž využil zakrytého výhledu českého gólmana. Rittich si tak na pátou nulu v NHL musí počkat. "Vůbec jsem neviděl, že na mě letí puk. A skončil v brance," popsal Rittich. "Ale je to tak, jak to je, nedá se nic dělat. Já jsem ale placený za to, abych vychytal výhry, nikoliv za čistá konta. A tak se na to snažím i dívat," dodal s úsměvem.

Rittich se začátkem července domluvil s Kings na ročním kontraktu za 875 tisíc dolarů. Skvěle mu vyšla příprava, ale před startem NHL se musel přesunout na farmu do Ontaria do AHL. Přednost v prvním týmu dostali Cam Talbot a Phoenix Copley, jenž se však před pár dny zranil.

Přišla tak šance pro Ritticha, jenž v AHL nastoupil za farmářský tým Reign do 16 utkání, odchytal je s průměrem 2,63 inkasované branky, úspěšností zákroků 90,1 procenta a třikrát udržel čisté konto. V San Jose přispěl k dvoubodovému zisku 15 úspěšnými zásahy.

Na vyšší úroveň dokázal přepnout bez potíží. "Patří to k mé práci. Samozřejmě je to všechno trochu jiné. Jiná liga, jiní hráči, jiná rychlost... Právě v rychlosti je asi hlavní rozdíl. V součtu s tím, co všechno hráči v NHL umí a čeho jsou schopní. Ale s týmem jsem mohl pár dnů potrénovat a snažil se být prostě co nejlépe připravený."

Kings s jeho přispěním vylepšili svou výtečnou bilanci v arénách soupeřů na 13 výher z 15 utkání, přičemž pouze jednou nebodovali. I díky tomu patří k nejlepším celkům Západní konference.

Tabulka Západní konference NHL. Livesport

"Venku se jim daří. A sami jste mohli vidět, proč tomu tak je. O každý puk tvrdě bojují, hodně rychle k nám přistupovali a my jsme tak neměli zrovna moc prostoru," uvedl útočník San Jose Tomáš Hertl.

Copleyho zapsali Kings na seznam dlouhodobě zraněných a má být mimo hru přinejmenším do 9. ledna, takže Rittich by mohl v dohledné době dostat další příležitost.

"David je zkušený brankář. Ligu zná, takže moc dobře ví, jak to v ní chodí. A zároveň tohle o něm ví i jeho spoluhráči," podotkl kouč Todd McLellan.

"Absolvoval s námi velmi povedený tréninkový kemp, po kterém se o něm hodně uvažovalo. Cítili jsme, že tady máme tři brankáře, kteří mohou kdykoliv hrát. A on tímhle zápasem ještě zvýšil důvěru, kterou v něho máme, což je určitě dobré znamení," dodal.