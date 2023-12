Vyhraná bitka a pokus o Michigan. Dostal jsem zelenou, řekl Lauko po bláznivé noci

Jen další z mnoha, ale první Čech. Jakub Lauko (23) se v NHL pokusil o populární "Michigan", kterým se v minulosti proslavili Mikael Granlund, Andrej Švečnikov či Trevor Zegras. Útočník Bostonu technicky náročný trik vyzkoušel v zápase s Minnesotou a k úspěšnému zásahu mu nechybělo moc. Pokus o troufalé zakončení však nebyl vše, co odchovanec chomutovského hokeje v noci předvedl.

Už během první třetiny se Lauko pustil do pěstního souboje s Connorem Dewarem. A byl úspěšný – nejenže svému soupeři ve rvačce naložil, ale navíc vyburcoval celou TD Garden. Vyhraná bitka měla velký efekt, přišla totiž ihned po inkasované brance a Bruins díky ní našli o necelé tři minuty později zásluhou Davida Pastrňáka odpověď.

"Tohle byl první zápas, který jsem mohl hrát tak, jak jsem chtěl. Dostal jsem zelenou pro bitku," pronesl po zápase v rozhovoru pro server Boston.com Lauko, který se v minulých týdnech zotavoval ze zásahu bruslí do obličeje. "Je to věc, která vás nabudí, nabudí kluky. V tu chvíli je to hodně emocí. Nějak jsem to ze sebe dostal. Dva měsíce to ve mně vřelo, tak jsem to chtěl prostě vypustit... Myslím, že jsme hned potom dali gól, takže to byla dobře odvedená práce," dodal.

V dalším průběhu utkání se český útočník, jenž se v probíhající sezoně usadil v sestavě Bruins, pokusil o senzační gól. "Michigan", který v hokejovém světě jako první proslavil na světovém šampionátu v roce 2011 tehdy mladičký Fin Mikael Granlund, ale k první Laukově brance v tomto ročníku nakonec nevedl.

"Není to nic těžkého, když víte, jak na to. Jen je těžké najít správnou příležitost, jak to udělat. Teď příležitost byla, ale bohužel to tam nespadlo," popsal Lauko svůj troufalý pokus a vzápětí uvedl, že se o podobný kousek pokoušel už doma v Česku: "V české lize jsme dělali nějakou soutěž. Řekli mi, abych to udělal šestkrát za sebou, tak jsem to udělal šestkrát za sebou."

I tak mohl být třiadvacetiletý rodák z Prahy se způsobem, jakým promluvil do zápasu, spokojený. Ostatně jeho výkon ocenil i kouč Jim Montgomery: "Myslím, že to byl jeho nejlepší zápas. Už jenom kvůli jeho intenzitě na puku. Byl fyzicky silný. Myslím, že měl minimálně tři velké hity, které si pamatuji. Zároveň bych řekl, že to byl nejlepší zápas čtvrté lajny za dlouhou dobu, což pro nás bylo hodně důležité."

Boston se díky Laukovi vrátil rychle do zápasu, na vlastním ledě ale nakonec prohrál 3:4 v prodloužení a ztratil podruhé za sebou.