Třetí nula! Rittich začal na farmě, teď vyhrál malé play off a říká si o post jedničky

Už se s ním skoro nepočítalo. Za poslední čtyři sezony vystřídal pět klubů a když se v hektickém červencovém horku rozhodl vyměnit chladný Winnipeg za kalifornské Los Angeles, spíš se nečekalo, že by si zachytal. Však také David Rittich (31) po letech zase poznal, jaký je hokej na farmě. Jenže teď je zpět, v posledních týdnech vychytal tři nuly a po letech strádání se o něm mluví jako o možné jedničce třeba i pro play off.

Los Angeles před sezonou opustil v závěru předchozího ročníku skoro až ikonický Jonathan Quick a když se začala rodit nová brankářská formace, zdálo se, že by si mohl vybojovat post jedničky Pheonix Copley. Jenže i tak museli Kings doplnit sestavu, a tak se do kalifornské destinace stěhovali Cam Talbot a David Rittich. Ten první z Ottawy, druhý z Winnipegu.

Zkušenější Kanaďan Talbot začal sezonu v prvním týmu a nakonec to je on, kdo Kings provádí zatím relativně úspěšnou sezonou, jako back-up gólman byl až do prosince vždy připravený Copley. A kdyby se dvaatřicetiletý rodák z Aljašky nezranil, na povolání Davida Ritticha zpět do velkých arén by možná ani nedošlo.

David Rittich a jeho sezony v NHL Livesport

Znovu spolu

Od poloviny prosince už zase Talbot a Rittich tvoří brankářský tandem. Ano, ti dva se už potkali před časem v Calgary a pamětníci jistě vzpomenou na sezonu, kdy rodák z Jihlavy odchytal většinu zápasů.

V play off však nakonec navzdory menšímu vytížení v základní části dostal přednost Talbot. O tom, zda byla důvodem výměna trenéra, či o trochu slabší brankářská čísla, se dnes dá jen spekulovat.

Jisté ale bylo, že kouč Bill Peters měl původně v Ritticha absolutní důvěru. Jenže v listopadu skončil kvůli rasistickému skandálu s Akimem Aliuem a na střídačku Flames nastoupil Geoff Ward. Ruku v ruce s tím dostával více příležitostí Talbot a jednu z nejlepších sezon kariéry (se 48 odchytanými zápasy a 24 výhrami) dokončil Rittich jako náhradník.

Porovnání gólmanů z působení v Calgary. Livesport

Pět let poté přichází velmi podobná situace. Talbot a Rittich se společně dělí o prostor v brankovišti Los Angeles Kings. A stejně jako v Calgary došlo i v kalifornském klubu v průběhu sezony k výměně trenérů. Todd McLellan měl sice skvělý start, když ale přišlo období se 14 prohrami v 17 utkáních, sáhlo klubové vedení v přestávce okolo Utkání hvězd po novém kouči.

Malé play off

Kabinu Kings nyní řídí Jim Hiller a zdá se, že si Ritticha oblíbil. Českého dlouhána (191 cm) postavil do branky hned ve svém prvním utkání v klubu a výsledek byl impozantní: doslova vygumovaný Connor McDavid a výsledek 4:0 proti ofenzivnímu Edmontonu. Začít čistým kontem pod novým koučem? Co lepšího si přát. Od té chvíle si Rittich s Talbotem dělí čas napůl.

David Rittich vs. Cam Talbot 2023/24 Livesport

Pohledem na čísla má aktuální sezonu lepší právě Rittich. V součtu s farmou v Ontariu vychytal už pět nul a v NHL se jeho úspěšnost zákroků vyšplhala na 92,1 %. Také má lví podíl na tom, že Kings se dostali z krizových pozic, na kterých do poslední chvíle nevíte, zda si vůbec zahrajete vyřazovací boje.

Středeční duel s Minnesotou, ve kterém Rittich čaroval a připsal si 31 úspěšných zákroků, byl malým soubojem o play off. Právě Minnesota totiž Kings ohrožovala. Po vzájemném utkání (6:0) má Los Angeles 12 utkání před koncem základní části náskok sedmi bodů a utkání k dobru. Kdyby to dopadlo obráceně, byl by mezi týmy rozdíl pouhých tří bodů.

Zákroky Davida Ritticha v utkání s Minnesotou NHL.com

A tak, i když je pro mnohé hlavním tématem okolo Kings dosažení milníku 1200 kanadských bodů kapitána Anžeho Kopitara, potichu se možná chystá v pozadí nečekaný scénář. Rittich by mohl být v letošním play off pro Kings trumfem. Los Angeles už 10 let čekají na chvíli, kdy projdou aspoň přes první kolo. Naposledy se jim to povedlo v roce 2014, kdy získali Stanley Cup.

A David Rittich? Pro něj by bylo jakékoliv vítězství ve vyřazovacích bojích premiérové. Zatím jako dvojka zaskakoval jen ve dvou zápasech a v obou případech (v Calgary i v Nashvillu) prohrál.