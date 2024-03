Skvělý Rittich v NHL vynuloval Islanders, Pastrňákův gól nezabránil vysoké porážce Bruins

Český brankář David Rittich (31) 26 zákroky vychytal vítězství Los Angeles 3:0 nad NY Islanders a udržel druhou nulu v aktuální sezoně NHL. David Pastrňák (27) dal po spolupráci s Pavlem Zachou (26) jediný gól Bostonu při domácí prohře 1:5 se St. Louis.

Rittich se v brance Kings objevil poprvé od konce února a pomohl přerušit šestizápasovou vítěznou sérii Islanders. Český gólman naskočil do 19 zápasu v sezoně a pomohl Los Angeles k desáté výhře. Kings i díky němu zaznamenali důležité dva body v boji o play off.

"David musel být trpělivý, ale poradil si s tím parádně. V předchozích měsících chytal výborně, ale uplynulé týdny vyšly Camu Talbotovi, takže musel na svou další šanci čekat. Je skvělé, že i přes dlouhou pauzu odchytal tak dobrý zápas," chválil Ritticha prozatímní kouč Los Angeles Jim Hiller.

Sestřih zákroků Davida Ritticha proti NY Islanders. nhl.com

Kings v posledních zápasech střídají dobré výkony s horšími. Naposledy prohráli s Dallasem 1:4 a proti Islanders potřebovali bodovat. "Věděli jsme, že po nevydařeném zápase s Dallasem musíme zabrat. Rozjetí Islanders jsou známí tím, že skvěle brání, my jsme se ale dokázali prosadit a zápas jsme i díky pevné obraně dovedli do vítězného konce," uvedl Rittich.

Pastrňák ve třetí třetině svým 41. gólem zkorigoval skóre zápasu se St. Louis na 1:4, Boston však za obratem nenasměroval. Český útočník přesnou ranou ze středu hřiště zakončil akci Zachy a Kevina Shattenkirka a prosadil se ve třetím zápase za sebou. Zacha natáhl svou bodovou sérii dokonce na pět duelů. Bruins nevyužili možnost k návratu do čela Východní konference. Na Floridu dál ztrácejí bod.

"Nepovedl se nám vstup do zápasu. Vůbec jsme se nedokázali dostat do hry. Ve druhé polovině zápasu jsme začali hrát lépe, ale to v NHL nestačí. Musíme to zlepšit, jinak bodovat nebudeme," řekl Zacha.

K lepšímu výsledku Bostonu nepomohla ani výrazná střelecká převaha. Domácí přestříleli St. Louis 37:22. "I takové zápasy jsou. Puk se dnes neodrážel naším směrem, to nás brzdilo. Vím, že kluci hokej hrát umí, vždyť nasbírali přes 90 bodů. Dnes to ale nevyšlo," uvedl trenér Jim Montgomery.

New York Rangers v derby porazili New Jersey 3:1 a pojistili si třetí místo ve Východní konferenci. Výhru režíroval Jimmy Vesey, jenž připravil dvě branky. Nelichotivou sérii protrhl Mika Zibanejad, jenž se po 30 zápasech střelecky prosadil při hře pět na pět. "Bylo hezké sledovat puk, jak míří do branky," řekl s úlevou švédský útočník, který v kariéře dokázal dát i přes 40 branek za sezonu.

V brance New Jersey si odbyl premiéru Kaapo Kähkönen, jenž přišel výměnou za Vítka Vaněčka ze San Jose. Souboj gólmanů ale ovládl Jonathan Quick v brance Rangers, který 389. výhrou v kariéře vyrovnal Dominika Haška na 16. místě historických tabulek.

