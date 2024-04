Hertl se v NHL poprvé prosadil za Vegas, Vejmelka vychytal výhru na ledě Edmontonu

Tomáš Hertl (30) přispěl v NHL gólem k výhře hokejistů Vegas 7:2 nad Minnesotou a v novém působišti skóroval ve svém třetím startu poprvé. Český centr, jehož získal obhájce Stanleyova poháru ze San Jose, byl za svůj výkon zvolen třetí hvězdou zápasu. Karel Vejmelka (27) pomohl 38 zákroky k vítězství Arizony 3:2 v prodloužení na ledě Edmontonu a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu.

Vegas vedli už v deváté minutě 3:0 a po dvou třetinách 4:1. Hertlova chvíle přišla v čase 42:27, kdy přidal z dorážky pátý gól týmu. Český útočník vstřelil šestnáctou branku sezony, ale z gólu se radoval po téměř třech měsících, protože v únoru podstoupil operaci kolene.

"Je to úžasný pocit," řekl ke gólu Hertl. "Každý byl šťastný, dokonce i fanoušci. To bylo skvělé. Osobně mám větší radost z výhry a že jsme si dnes zajistili postup do play off. Rozhodně je ale skvělé, že jsem tady dal svůj první gól, protože je velká zábava hrát v této hale," dodal.

Západní konference tak už zná týden před koncem základní části postupovou osmičku do play off. Poslední místo zaujal Vegas i díky prohře St. Louis 2:5 s Carolinou. O výhru obhájců Stanleyova poháru se zasloužilo sedm různých střelců a nejlepším hráčem večera se stal Chandler Stepnhenson, který přihrál na čtyři branky.

"Stále se chceme zlepšovat a vyhrát příští zápasy, abychom vstupovali do play off ve formě a s dobrým pocitem ze své hry," podotkl Hertl.

Vejmelku předčil jen spoluhráč Matias Maccelli, který rozhodl prodloužení a asistoval u prvního gólu. Arizona v základní hrací době dvakrát vedla, z dorážek se prosadili Josh Doan a Logan Cooley. Edmonton hrál podruhé za sebou bez svého lídra Connora McDavida. Českého brankáře překonali Adam Henrique z dorážky a Darnell Nurse střelou od modré čáry.

"Hráli jsme slušně. Soupeř měl tlak, ale ustáli jsme jej a náš gólman vytáhl několik opravdu dobrých zákroků," řekl trenér Arizony Andre Tourigny po výhře. Jeho svěřenci odehráli první zápas od zpráv o možném stěhování klubu do Salt Lake City v Utahu. "Bojovali jsme. Hráči zůstali neskutečně soustředění a dodržovali systém. Udělali na mě dojem," doplnil kouč.

Anaheim prohrával s Calgary po dvou třetinách 0:4, ale zápas zdramatizoval a ve 48. minutě snížil na rozdíl jediného gólu. U první branky asistoval Radko Gudas, jehož střelu od modré dorazil do sítě Sam Colangelo a skóroval tak při svém debutu v NHL. Poslední slovo měl ale Andrej Kuzmenko, který dvěma trefami upravil na konečných 6:3 a zároveň tím zkompletoval hattrick.

Titulem první hvězda zápasu byl symbolicky za své služby odměněn Jakob Silfverberg, který odehrál za Anaheim poslední domácí zápas a po dvanácti letech uzavírá působení v NHL. Třiatřicetiletý útočník po zápase prozradil, že se vrátí do rodného Švédska, kde plánuje pokračovat v hokejové kariéře.

Tři góly nasázel v pátečním programu NHL také Filip Forsberg a zařídil výhru Nashvillu 5:1 v Chicagu. Útočník Predators se zlepšil na 46 branek v sezoně a překonal tím klubový rekord, který držel Matt Duchene.

