Uzdravený Hertl v NHL poprvé nastoupil za Vegas, premiéru v novém dresu ozdobil asistencí

Tomáš Hertl (30) poprvé od přestupu ze San Jose nastoupil za svůj nový klub Vegas Golden Knights a kromě jedné střely na bránu a čtyř hitů si zapsal i premiérovou asistenci u třetího gólu úřadujících šampionů NHL. Český útočník však na úvod musel skousnout porážku 3:4 na ledě Vancouveru Canucks, za který odehrál více než 21 minut obránce Filip Hronek (26).

Hertl si musel kvůli problémům s kolenem na svou premiéru v dresu Vegas počkat, nicméně pro boje v play off, které jsou již za rohem, by měl být už stoprocentně připraven. Vegas vstoupili do utkání skvěle, když se dvakrát prosadil Jack Eichel a zajistil hostům dvoubrankový náskok. Ještě do konce první třetiny však bylo srovnáno. Vancouver totiž dokázal nekompromisně potrestat oba nedovolené zákroky Knights.

Ve druhé třetině pak přišla velká chvíle českého útočníka, jenž v přesilové hře vyhrál buly po kterém se puk dostal až k Hanifinovi, který propálil Arturse Silovse a poslal Vegas do vedení 3:2. Odchovanec pražské Slavie si tak připsal premiérový bod v novém dresu.

První bod Tomáše Hertla za Vegas

Radost mu ale nedlouho poté zkazil Brock Boeser, jenž svým 40. gólem v sezoně vyrovnal a ve 39. minutě vstřelil vítěznou branku Canucks Conor Garland. Hertl a spol. sice i nadále drží osmou příčku Západní konference, nicméně v závěru základní části budou muset odrážet tlak St. Louis, které na Vegas ztrácí pět bodů.

"Byl to pro mě první zápas po dlouhé pauze. Cítil jsem se dobře, ale vím, že mohu být ještě lepší. Snad moje výkony půjdou postupně nahoru, abych mužstvu pomohl ještě více," citoval Hertla web nhl.com/cs.

"Musím se do toho dostat především fyzicky. Věřím, že na play off už budu ve stoprocentní formě," uvedl Hertl, jenž změnil působiště v NHL poprvé v kariéře. "Poprvé obléknout nový dres pro mě bylo zvláštní, ale rychle jsem si zvykl a cítil se výborně. Měli jsme v hledišti i nějaké fanoušky, to mi udělalo radost," dodal.

Přínos nového spoluhráče si pochvaloval i dvougólový Eichel. "Určitě jsme měli na lepší výsledek. Ale musíme hledat i pozitiva. Všichni jsme rádi, že je Tomáš zpátky," řekl americký útočník. "Vypadal výborně a odehrál povedený zápas. Jsem si jistý, že nám hodně pomůže. Jeho výkony půjdou nahoru," dodal na adresu českého forvarda.

Gólovou trefu s pořadovým číslem 65 zaznamenal v zápase proti Penguins Auston Matthews, který se tak zároveň prosadil v pátém utkání v řadě a stále tak může pomýšlet na pokoření hranice 70 branek. Na metu 65 dosáhl jako první hráč po 16 letech a třináctý v historii. "Je to neuvěřitelné. Pro nás na hřišti snad ještě víc než pro lidi, co NHL sledují. Cením si toho, že kvůli gólům nešidí bránění. Naopak je pro nás i v defenzivě velice důležitý. Je vždy na správném místě," chválil Matthewse střelec vítězné branky Jake McCabe.

Americký střelec ve 42. minutě využil přesilovou hru, když Tavares čistě vyhrál buly a Matthews od modré prostřelil trochu překvapeného Nedeljkovice.

Pittsburgh, jenž stále bojuje o pozice zaručující postup do play off, dokázal na Američanův zásah ještě zareagovat. Drew O'Connor se postaral v 54. minutě o vyrovnání a poslal zápas do prodloužení. V tom ale k radosti domácích fanoušků rozhodl McCabe. "Auston mě skvěle našel na zadní tyči. Pak už mi jen stačilo prostřelit gólmana," líčil McCabe, díky jehož brance Maple Leafs vyhráli podruhé za sebou a přiblížili se překonání stobodové hranice.

Penguins získali 84. bod a v extrémně vyrovnaném boji o postup do play off jsou devátí za Detroitem, který má zápas k dobru. O poslední dvě postupová místa bojuje pět týmů, které jsou srovnané ve dvoubodovém rozestupu. "V naší situaci je každý bod důležitý. Moc si proto vážíme toho, že jsme dokázali srovnat a poslali jsme zápas do prodloužení. V tom jsme ale poněkolikáté hloupě propadli a bod navíc jsme odevzdali. To je velká škoda," uvedl autor gólu na 2:2 O'Connor.