Hertl v prodloužení rozhodl o výhře Vegas. Mrázek zastavil 30 střel, Jeník zapsal první bod

Tomáš Hertl (30) nabral na začátku nového angažmá skvělou formu, když bodoval ve třetím ze čtyř zápasů v dresu Vegas. Český útočník se ve službách Golden Knights prosadil podruhé za sebou a vítěznou tečí pomohl posledním vítězům Stanleyova poháru porazit Colorado 4:3 po prodloužení. Úspěšný večer prožil v NHL také útočník Arizony Jan Jeník (23). Coyotes sice podlehli Calgary 5:6, odchovanec Liberce však zapsal ve svém pátém startu v této sezoně premiérový bod za asistenci. Do nočního programu se zapojil také Petr Mrázek (32), jenž 30 zákroky neodvrátil porážku Chicaga s Carolinou, za níž vyšel bodově naprázdno Martin Nečas (25).

Hertl ve čtvrtém startu po příchodu do Vegas zaznamenal třetí bod. Sedmnáctý gól v sezoně vstřelil poté, co si našel ideální pozici na hranici brankoviště a protečoval za záda gólmana Alexandara Georgijeva střelu Jacka Eichela.

"Rozhodnout v prodloužení je vždycky skvělé. Vždycky jde o vítězný gól, takže to má trochu jiný náboj. Doufám, že mě góly z posledních zápasů nakopnou do play off. Tam bych se chtěl prosazovat ještě častěji," uvedl český útočník, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Hertl se v duelu s Coloradem prosadil již ve druhé třetině, jeho branku ale rozhodčí po trenérské výzvě lavičky Avalanche neuznali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. "Zdálo se mi, že gólman nebyl v brankovišti, takže si myslím, že rozhodčí ten gól mohli uznat. Každopádně jsem rád, že se mi nakonec podařilo dát i regulérní branku," řekl odchovanec pražské Slavie.

Pár minut po jeho odvolaném gólu hosté zvýšili na 3:0 a zdálo se, že Golden Knights ztratí čtvrtý z posledních pěti zápasů. Ve třetí třetině ale domácí hokejisté "zamkli" Colorado v obranném pásmu, přestříleli soupeře 11:2 a dokázali vyrovnat. "Třetí třetina nám vyšla skvěle. Zjednodušili jsme hru, dali jsme dva rychlé góly a nakonec jsme srovnali. Je to pro nás velice důležité vítězství," uvedl Hertl.

Český útočník v prodloužení zužitkoval početní výhodu, kterou domácím 12 sekund před koncem základní hrací doby nabídl Josh Manson. Hokejisté Vegas se díky výhře udrželi v boji o lepší výchozí pozici do vyřazovacích bojů. Aktuálně v Pacifické divizi drží čtvrté místo, které by je v play off poslalo na Dallas, aktuálně nejlepší celek Západní konference.

Mrázek neodvrátil domácí prohru Chicaga 2:4 s Carolinou. Blackhawks dvakrát vedli, ve třetí třetině ale inkasovali dvě branky v oslabení a náskok ztratili. Obrat dvěma trefami zařídil Seth Jarvis. Chicagu ke skalpu druhého týmu Východní konference nepomohlo ani 31 zásahů českého brankáře.

Arizona na ledě Calgary dvakrát vedla o dva góly, ani jednou ale svůj náskok neudržela a nakonec prohrála 5:6. Vedoucí branku na 4:3 připravil Jeník, jenž vydařenou křižnou nahrávkou přes celou šířku útočného pásma vyzval ke skórování Dylana Guenthera. Výhru Calgary třemi body řídil Nazem Kadri.

V zápase bez českého zastoupení St. Louis porazilo Seattle 4:1. Jednoznačná výhra ale nic nezměnila na tom, že play off bude podruhé za sebou bez Blues. Jeden zápas před koncem základní části ztrácejí z devátého místa v Západní konferenci pět bodů na osmé Vegas.

