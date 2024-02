Toronto skórovalo ve 200. utkání v řadě, Matthews se přitom stal rekordmanem

Hokejové osmdesátky jsou zpět. Aspoň pro fanoušky Toronta. Maple Leafs nechávají vzpomenout na dávné časy a svá utkání v NHL hrají tak, aby padaly góly. Tým, který vede kouč Sheldon Keefe, v noci zapsal už 200. zápas v řadě s alespoň jednou vstřelenou brankou. Podobnou sérii neměl žádný jiný celek v zámořské soutěži už dlouhých 30 let! Zároveň se snajpr Auston Matthews (26) stal novým americkým rekordmanem.

Jubilejní 200. zápas v řadě se vstřeleným gólem odšpuntoval proti Arizoně křídelník Bobby McMann už v první třetině. Maple Leafs se v dané chvíli dostali do společnosti 11 týmů celé historie NHL, který podobnou sérii zaznamenal.

A stali se zároveň vůbec prvním týmem od mezidobí let 1989-1992, kdy se podobný kousek podařil New Yorku Rangers a Washingtonu Capitals. Paradoxně právě Coyotes, kteří doma Torontu podlehli 3:6, jsou z aktivních týmů v této statistice druzí na seznamu – jejich série s alespoň jednou vstřelenou brankou aktuálně čítá 52 zápasů.

Souvisí s tím samozřejmě i fantastická forma lídrů produktivity. Auston Matthews se stal prvním hráčem letošního ročníku, který vstřelil 50 gólů a brzy na to přidal branku číslo 51. Zvládl to ve svém 54. zápase v sezoně a je to nejrychlejší "padesátka" od doby Maria Lemieuxe, který v sezoně 1995/96 dal 50 gólů v úvodních 50 utkáních.

Matthews se zároveň se stal "nejrychlejším" Američanem, který tuto kulatou cifru nastřílel. V tomto případě překonal rekord Kevina Stevense, který na 50 gólů potřeboval v Pittsburghu v éře Jaromíra Jágra (v sezoně 1992/93) 62 zápasů. "Snad je to inspirace i pro ostatní. Už jsem o tom mluvil dřív, že nezáleží na tom, odkud jste, pokud máte cíle a dostatečně tvrdě pracujete. Pak se vaše sny mohou splnit. Cítím vděčnost," mluvil po utkání.

Pro Matthewse to byl speciální večer. Nedaleko domácí haly Coyotes ve Scottsdale totiž žije jeho rodina, a tak báječný milník oslavil před svými blízkými. "Byla to jízda. Snažil jsem se mu dávat puk skoro každé střídání, které jsme spolu hráli. A pak jsem i slyšel, proč sám nestřílím," smál se Matthewsův spoluhráč Mitch Marner.

I díky jeho asistencím aktuálně si nejlepší střelec celé NHL mohl splnit sen v podstatě doma. "Je to úžasný pocit pro nás všechny. Víme, čím prochází, víme, co všechno dělá v létě, aby uspěl. Jsme prostě šťastní," nechal se slyšet Matthewsův otec Brian.

Fanoušci Toronta vnímají podobnost Matthewsova rekordu s výkonem klubové legendy Ricka Vaiva. Ten také ve své kariéře zaznamenal dvakrát 50 gólů v sezoně a výjimečný počin zkompletoval stejně jako současný lídr Maple Leafs ve 534 zápasech. Zlí jazykové však tvrdí, že Vaive ani Matthews navzdory úžasným individuálním výkonům nikdy nevyhráli Stanley Cup. Na ten Toronto čeká od roku 1967….

I tak se ale zdá, že se v jednom z nejdůležitějších hokejových měst blýská na lepší časy. Toronto hraje pod Sheldonem Keefem své nejlepší sezony historie. Loni i předloni zapsalo 50, resp. 54 výher v základní části a v tomto ohledu má lepší úspěšnost než vítězný tým z roku 1967. Letos se Maple Leafs pyšní bilancí 30 vítězství a osmi remíz proti 16 utkáním bez bodu, z posledních 10 utkání vyhrálo osm.

Fanoušky Toronta asi také bude zajímat další pokračování série. Matthews a spol. jsou 10 zápasů od toho, aby se dostali do elitní desítky a 12 od toho, aby předstihli osmý Pittsburgh Penguins. Nejdelší sérii drží Calgary Flames, kteří v letech 1981-85 odehráli 264 zápasů se vstřeleným gólem.