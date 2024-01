Týden v NHL: Gól roku 2023, Fleury mezi legendami a Lauko zavřený ve výtahu

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Neskutečný průměr 3,67 bodu na zápas si během tří utkání držel nejproduktivnější hráč Caroliny Sebastian Aho, který sesbíral 11 bodů, za dvě branky a devět asistencí. Hurricanes porazili Nashville 5:2, Montreal 5:3 a Toronto 3:2, což znamená, že finský šikula se podepsal pod neskutečných 11 branek ze 13, které tým za celý týden vstřelil. Proti Predators navíc zaznamenal 500. bod v NHL.

Brankář týdne

Ačkoliv čísla neměl vůbec dobrá, vynikající Igor Šesťorkin, Tristan Jarry či Stuart Skinner tentokrát prominou. A to proto, že legendární Marc-Andre Fleury z Minnesoty naskočil během posledního dne roku 2023 proti Winnipegu do 1000. utkání v NHL, což před ním dokázali jen Patrick Roy, Martin Brodeur a Roberto Luongo. "Jen bych si přál, aby ten zápas skončil výhrou," řekla jednička draftu z roku 2003 po porážce 2:3.

Čech týdne

V poli tentokrát nikdo Davidu Pastrňákovi nekonkuroval. Hvězdný útočník Bostonu ve třech utkáních vstřelil dvě branky a na čtyři nahrál, přidal třetí vítězný zásah sezony a třináctkrát vypálil na branku. Se 176 střelami je v celé NHL nejlepší. Když v sobotu dal dvě branky proti New Jersey, stal se pátým hráčem historie Bruins, jenž dosáhl na šedesát dvougólových utkání.

Z dalších českých hráčů nikdo v týdnu nezískal více než jeden bod.

Highlight týdne

Tampa Bay sice v neděli porazila Montreal 4:3, higlightem utkání se ale stal zásah obránce Canadiens Jonathana Kovacevice. Po střele soupeře, kterou zastavil brankář Sam Montembeault, si hráči Lightning mysleli, že sudí přerušil hru a bude se vhazovat. A začali odjíždět na střídačku a Jonas Johansson v opačné kleci si vyjel protáhnout nohy do rohu kluziště.

Jenže rozhodčí nepískl, Kovacevic sebral puk od Montembeaulta a přes celé hřiště ho poslal do prázné brány. "V hledišti byl hluk, neslyšel jsem, jestli se písklo, nebo ne. A tak jsem si řekl, že jdu na to," popisoval střelec branky pro NHL.com. "Jdete zápas od zápasu, ale vlastně nikdy nevíte, co ten den uvidíte," usmíval se po utkání trenér Tampy Jon Cooper.

Statistika týdne

Nemůže připadnout nikomu jinému než Krisi Letangovi. A to proto, že rekordy NHL se netvoří každý den. Pittsburský veterán ale teď jeden čerstvě vlastní, během demolice New York Islanders 7:0 na jejich ledě dokázal během šestigólové druhé třetiny nahrát na pět gólů a jako první obránce historie získal pět bodů během jedné dvacetiminutovky. V zápase si jich mimochodem nakonec připsal šest.

Ze sociálních sítí

Útočník Jakub Lauko a brankář Jeremy Swayman se během vánočních svátků vydali za parťákem Kevinem Shattenkirkem. Ale zaskočila je technika a uvízli ve výtahu. "Ale jsme v pohodě. Sway trochu brečel, ale dal jsem mu jedno gólmanské objetí," napsal Lauko na sociální síť X a připomněl tradici, kterou Swayman po vyhraném zápase dodržuje s brankářským kolegou Linusem Ullmarkem.

Fotografie týdne

Po celém světě má fanoušky ruský mazák Jevgenij Malkin. Nestárnoucí útočník Pittsburghu se těmto z Austrálie navíc pořádně předvedl, před jejich zraky vstřelil NY Islanders dvě branky, podpořil výhru 7:0 a díky zásahu číslo 484 přeskočil Sergeje Fjodorova na druhém místě ruských střelců v historii NHL.