Zacha v 500. startu v NHL pečetil výhru Bostonu, prosadili se i Kubalík s Hertlem

Zacha pečetil výhru Bostonu do prázdné brány.

David Pastrňák (27) si připsal na ledě Detroitu dvě asistence a po jeho přihrávce zpečetil Pavel Zacha (26) ve svém 500. startu v NHL výhru hokejistů Bostonu 5:3. Tomáš Hertl (30) vstřelil jediný gól San Jose při prohře 1:3 v Coloradu. Ottawa porazila i díky trefě Dominika Kubalíka (28) doma Buffalo 5:1. Petr Mrázek (31) utrpěl s Chicagem debakl v Dallasu 1:8. Český brankář pustil šest gólů z 31 střel a byl ve 45. minutě střídán.

Hlavním strůjcem výhry Bostonu byl Trent Frederic, který vstřelil první dvě branky zápasu a na jednu ještě přihrál. Skóre otevřel bekhendem z úniku, do kterého jej vyslal Pastrňák netypickým lobem z vlastního pásma. "Pasta mi puk krásně dloubnul. Jen jsem byl trochu pomalejší, tak mi nezbývalo nic jiného, než zakončit bekhendem. Měl jsem štěstí, že puk prošel nad rameno gólmana do branky," řekl Frederic.

Pastrňák získal druhou asistenci u gólu Zachy, který stanovil konečný výsledek střelou z obranné modré čáry do prázdné branky Detroitu. Havířovský rodák si akcí připsal 50. bod v sezoně (22+28). Produktivnější jsou pouze Nikita Kučerov z Tampy Bay (26+35) a Nathan MacKinnon z Colorada (19+39). Zacha má na kontě 22 bodů (9+13) a celkově nasbíral v 500 zápasech základní části NHL 258 bodů (99+159).

Hertl vyrovnal ve 37. minutě z přesilové hry střelou z mezikruží a odpověděl na vedoucí gól Mikka Rantanena. Colorado rozhodlo až v čase 56:31 z hokejky Valerije Ničuškina. Výhru pojistil Josh Manson při risku San Jose bez brankáře. Hertl ještě obdržel po gólu na 3:1 osobní trest za nesportovní chování. Sharks hráli skoro celý zápas na pět obránců, protože se zranil Mario Ferraro, a prohráli poosmé za sebou.

Kubalík vrátil Ottawě ve 27. minutě dvoubrankový náskok, když v rychlém protiútoku zvýšil zblízka bekhendem na 3:1. Hrdinou kanadského klubu se stal gólman Anton Forsberg, který zneškodnil 45 střel.

Radko Gudas se vrátil po zranění a asistoval u jedné branky Anaheimu, který doma podlehl Edmontonu vysoko 2:7. Kanonádu řídil Warren Foegele, který dvě branky vstřelil a na tři přihrál. I přes sedm inkasovaných gólů zůstal v brance až do konce John Gibson, jemuž dělal náhradníka Lukáš Dostál.

"Máme dostatečně silný tým, abychom byli schopni hrát s nimi šedesát minut," podotkl Gudas. "Zápas nesmí skončit 6:2 nebo 7:2. I když si nemyslím, že skóre odpovídá průběhu zápasu. Rozhodně ale musíme najít způsob, jak dostávat méně gólů," doplnil český obránce.

Mrázek inkasoval šestkrát poprvé v sezoně, už před dvěma dny ale pustil právě proti Dallasu pět branek (prohra 4:5 v prodloužení). V odvetě Chicago nestíhalo. Po první třetině prohrávalo 0:3 a zhruba v polovině utkání 0:5. Polovinu branek vítězů zařídil Mason Marchment, který k hattricku přidal i asistenci.

"Mojí jedinou nadějí je, že si konečně uvědomíme, že takhle to nejde. Tohle nejsme my. Tohle není vítězný tým. Tenhle tým jen doufá, že může vyhrát," zlobil se zkušený útočník Chicaga Nick Foligno. V soutěži je horší jen San Jose.

Kuriózní situace se na Silvestra odehrála na ledě Tampy Bay. Gólman Montrealu Sam Montembeault chytil puk, ale rozhodčí ani po pár sekundách nezastavili hru, a tak jej posunul Johnathanu Kovacevicovi. Hostující bek střelou z vlastního pásma zvýšil na 2:0 do prázdné branky. Tu opustil Jonas Johansson a vydal se do rohu kluziště, jak to gólmani v přerušeních dělávají. I jeho spoluhráči střídali.

"Byl jsem si jistý, že rozhodčí nepískal. Viděl jsem, že jejich gólman vybruslil z branky, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit a překvapit je," popsal Kovacevic. "Nikdy jsem nic podobného neviděl. Už pustili i hudbu. Divná situace," řekl obránce Tampy Bay Calvin de Haan, který v dalším průběhu přerušil svou sérii 46 utkání bez gólu a pomohl jednou trefou k obratu. Hokejisté Lightning vyhráli 4:3.

Marc-Andre Fleury je čtvrtým gólmanem, který nastoupil v základní části NHL do 1000 utkání. Více startů mají z gólmanů jen Martin Brodeur (1266), Roberto Luongo (1044) a Patrick Roy (1029). Zároveň mohl vyrovnat v historické tabulce v počtu výher (551) na druhém místě Roye, ale s Minnesotou podlehl doma Winnipegu 2:3.

"Jsem rád, že můžu tak dlouhou dobu dělat, co mám rád. Teď jsem ale zklamaný, protože jsem si přál, abychom vyhráli. To je nejdůležitější. Ale bojovali jsme. Myslím, že jsme hráli skvěle," řekl devětatřicetiletý Fleury. Minnesota, která postrádala svého nejproduktivnějšího hráče Kirilla Kaprizova, vedla 1:0 a 2:1. Winnipeg ale zápas otočil slepenými trefami ve 45. a 48. minutě.

