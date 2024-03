Týden v NHL: Jágr se potkal s McDavidem, veselý chicagský let a Hertl injekcí pro Vegas

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL. Znovu také s atraktivní soutěží.

Zapojte se do tipovací soutěže Výzva expertů Livesport Zpráv a časopisu xHOCKEY a každý týden předpovídejte výsledky 10 vybraných zápasů či příležitostí. Předveďte své znalosti o nejlepší hokejové soutěži světa! Ve hře je spousta skvělých cen pro fanoušky NHL. Více o soutěži zde.

Nejproduktivnější hráč

Colorado sice chvílemi hraje nahoru-dolů, ale žádné výkyvy formy nejsou vidět na jeho lídrovi a současném nejproduktivnějším muži celé soutěže Nathanu MacKinnonovi. Avalanche v týdnu proti Chicagu, Detroitu a Minnesotě vstřelili 14 gólů a bývalá jednička draftu byla hned u deseti z nich (3+7).

Proti Blackhawks a Red Wings byl shodně u čtyř vstřelených branek, dvacetkrát vypálil, přidal jeden vítězný gól a také luxusní bilanci plus sedm.

Brankář týdne

Vancouver – nejlepší tým Západní konference – ladí formu na vyřazovací část a s ním i jeho gólmanská jednička Thatcher Demko. Američan dostal jen jeden gól od Los Angeles a Vegas a žádný za polovinu sobotního zápasu proti Winnipegu, ve kterém kvůli lehkému zranění musel odstoupit. Celkem tedy zastavil 62 střel a udržel si procentuální úspěšnost 96,9%.

Čech týdne

Znovu skvělý David Pastrňák během čtyř utkání sesbíral šest bodů, ale tentokrát ho někdo trumfl. Jeho bostonský spoluhráč Pavel Zacha bodoval ve všech zápasech a k pěti brankám přidal ještě dvě nahrávky. Nejvíc se vyřádil v sobotu proti Pittsburghu, kterému dva góly dal a na jeden nahrál.

Výborně vypadala také statistika dvou vítězných branek, to v týdnu společně s ním zvládli jen Bo Horvat a J.T. Miller.

Highlight týdne

Chicago na draftu 2023 získalo z první pozice budoucí megastar Connora Bedarda, ale ani on neumí dělat zázraky na počkání. Když Chicago v sobotu prohrálo s Washingtonem 1:4, zapsalo 43. prohru v základní hrací době v sezoně a stalo se prvním týmem, který má jistotu, že si v této sezoně nezahraje o Stanley Cup.

Malou radost mohla Blackhawks udělat výhra 5:2 na ledě Arizony z úterý, pro klub šlo totiž o první vítězství z ledu soupeře po 22 prohrách. Chicago předtím naposledy vyhrálo 9. listopadu na ledě Tampy Bay, šlo o čtvrtou nejhorší šňůru historie. "Po dlouhé době to byla celkem veselá cesta letadlem domů," potvrdil po utkání Bedard.

Statistika týdne

Justus Annunen z Colorada stále nemá v NHL pevnou pozici, za mořem chytá třetím rokem a na kontě má pouhých deset zápasů. Z toho šest v tomto ročníku. I tak už dokázal něco, co v barvách Avalanche nesvedl žádný nováček před ním, udržel dvě čistá konta ve dvou zápasech do kterých naskočil v řadě.

Rekord mužstva – tři nuly za sebou – drží legendární Patrick Roy. A Annunen ho pořád ještě může vyrovnat, aktuálně je totiž na farmě v AHL a na další utkání po posledním čistém kontu ještě čeká.

Ze sociálních sítí

Že jablko nepadá daleko od stromu potvrdil Maverick Ott, syn aktuálního asistenta trenéra v St.Louis Blues Steva Otta. Ten býval na ledě vyhlášeným divochem a v mnoha žebříčcích se zařadil mezi TOP 10 nejlepších provokatérů historie. Jeho syn jasně ukázal, po kom zdědil extravagantní chování.

Fotografie týdne

Je to jen pár týdnů zpátky, co se Jaromír Jágr během slavnostního ceremoniálu potkal v Pittsburghu s mnoha hvězdami minulosti. Teď se pro změnu v Edmontonu setkal s těmi aktuálními, celkem je na fotografii s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem přes 3700 bodů. Dožene ho jednou aspoň jeden z nich?

Pohled Ladislava Šmída

"O přestupové uzávěrce se toho událo hodně, největším trejdem byl ale rozhodně přesun Tomáše Hertla ze San Jose do Vegas, to bude pro klub neskutečná injekce. Má před sebou ještě šest let platné smlouvy a vydělává docela hodně peněz, takové výměny se nevidí každý den. Nicméně je vidět, že Golden Knights mají nějaký plán a díky zranění několika hráčů v týmu mohou trochu obejít platový strop. Jack Eichel už se vrátil, na play off by mohl z marodky přijít zpátky Mark Stone, z Calgary přišel Noah Hanifin... S tímhle týmem se bude muset počítat.

Hodně posílily ale i další silné týmy, v čele s Coloradem, Edmontonem či Carolinou. Je to jasná zpráva celé lize, chtějí vyhrát Stanley Cup. Ty chvíle, kdy silný tým může vyhrát Pohár, nejsou dlouhé a správný manažer je rozezná a svůj klub posílí.

Mě v NHL vyměnili dvakrát, jednou ve chvíli, kdy už jsem byl plnohodnotným členem ligy. Nebylo to během přestupové uzávěrky, ale i tak to na psychiku není příjemné období. Člověk to pořád sleduje v televizi, dokola se omílají nějaká jména... Já jsem trejd z Edmontonu do Calgary nečekal, byla to trochu rána z čistého nebe. Ale tak to je, člověk se musí hned sbalit a ideálně se druhý den hlásit někde jinde. Nic snadného. Já jsem ještě šel do klubu, kde mě polovina týmu kvůli rivalitě mezi mužstvy nesnášela. (smích) Ale trvalo to jen pár týdnů, brzy jsem se stal součástí."