Hertl po výměně: Je to hodně emoční, ale neváhal jsem. Zranění? Hlavně abych stihl play off

Po dlouhých 11 letech poprvé v NHL změnil dres. Tomáš Hertl (30) opět zatoužil po play off. Český forvard vyměnil San Jose za Vegas, s nimiž se pokusí obhájit loňské vítězství. "To je hlavní důvod, proč do toho jdu. Chci vyhrávat," řekl finalista Stanley Cupu ze sezony 2015/2016. Než však rodák z Prahy poprvé vlétne na led v novém dresu, musí se vypořádat s menším zraněním: "Doufám, že se vrátím před play off."

Jak se urodila vaše výměna do Vegas a jak se cítíte coby nový hráč Rytířů?

"Bylo to hodně zajímavé. O tom, že se to může stát, jsem věděl jen já a moje manželka. Rozhodlo se to až v pátek, pro všechny to tak byl velký šok. Nikdo nepočítal, že mohu být vytrejdovaný, navíc když mám malé zranění. Je to hodně emoční, jedenáct let na jednom místě je dlouhá doba. Na druhou stranu jsou všichni rádi, že se to povedlo."

Výměnu jste musel odsouhlasit. Bylo to vzhledem k vaší historii v San Jose těžké rozhodování?

"Musel jsem to schválit, ale dlouhé váhání to nebylo. Byl jsem v San Jose jedenáct let, narodily se nám tu obě děti. Máme to tu moc rádi, takže to bylo to těžké, ale z hokejového hlediska... Dlouho se tu nehrálo play off, probíhá tu přestavba. Vegas minulý rok Stanley Cup vyhráli a letos útočí na obhajobu. To je hlavní důvod, proč do toho jdu. Chci vyhrávat. Nikdo vám to sice nezaručí, ale víte, že o to můžete bojovat."

⁠Opouštíte organizaci, ve které jste doslova hrající legendou. Jak se těšíte na novou hokejovou výzvu?

"Fanoušci a všichni ostatní mě tady měli rádi, stejně jako já je. Bude to nové dobrodružství pro mě i celou rodinu. Jsme rádi, že San Jose můžeme nazývat naším domovem. Teď se těšíme, že vyzkoušíme něco nového. Nový stadion, noví lidé... Určitě to bude pořádná výzva, na kterou se moc těším. Jsem namotivovaný!"

⁠Vegas míří do play off, v němž bude chtít hrát důležitou roli. Tušíte, s jakou pozicí počítají u vás?

"Zatím jsme se o tom nebavili. Musím se dát předně do pořádku. Mně je to ale jedno – umím hrát centra, umím hrát křídlo. Kdekoliv bude potřeba, hlavně aby se vyhrávalo. Udělám pro to maximum. V neděli do Vegas teprve jedu autem, abych ho tam měl s sebou. Budu mluvit s trenérama, budu mít čas podívat se na systém. Zkrátka se na to připravím."

⁠Jak to vypadá s vaším zraněním, kdy budete schopen naskočit do hry?

"Přesně nevím, kdy to bude. Doufám, že to bude hlavně před play off, abych si mohl vše vyzkoušet. V San Jose nikdo nikam nepospíchal kvůli průběhu sezony. Teď v pondělí všechno proberu ve Vegas, ale určitě nikdo nebude chtít, abych hrál, když nejsem stoprocentní. Udělám však maximum, abych byl co nejrychleji zdravý a na lědě."

Měnit budete po dlouhých letech také prostředí. Jak náročné bude stěhování z pohledu rodiny?

"Vegas se o mě zatím suprově starají. Je to pro mě novinka, moc nevím, jak to chodí. Pojedu tam sám, trošku je výhoda, že jsem zraněný. Odpoledne budu mít po rehabilitacích čas, abych hledal bydlení. Rodina pak přijede za mnou. Za 11 let se nahromadí do baráku hodně věcí... (směje se)."

Nejbližší program Vegas Golden Knights. Livesport

Jaký bude váš program v nejbližších dnech?

"Od pondělí začnu pracovat, abych byl zpátky."