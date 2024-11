Týden v NHL: Malkin na Ligu mistrů, Vasilevskij nejlepší v historii, Kaprizov naháněl Jágra

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Síla Dallasu tkví v rozložení sil, což tentokrát předvedl Mason Marchment. Všestranný útočník pěti body srazil Pittsburgh (1+4) a dvěma Boston (2+0) a Minnesotu (1+1). Texaský klub i díky němu všechna utkání vyhrál. V bodování Stars je před ním jen Matt Duchene. V zápasech, kde Marchment boduje, má Dallas v sezoně bilanci 7-0-0.

Brankář týdne

Tři výhry a výtečná čísla sice zaznamenali Jake Oettinger z Dallasu a Joey Daccord ze Seattlu, ale hlavní hvězdou byl Andrej Vasilevskij z Tampy Bay. Rus zastavil rozjetý Winnipeg, od kterého dostal jediný gól, od silného New Jersey pro změnu ani jeden a celkem v obou bitvách pochytal 52 střel.

Hlavní ale bylo, že se dostal na metu 300 vítězství, ke které potřeboval jen 490 zápasů. Takhle rychlý před ním žádný brankář v historii nebyl, dosud držel rekord Jacques Plante, který potřeboval na stejné množství výher o třicet zápasů víc.

Čech týdne

Potřetí v řadě Martin Nečas, jehož bodová série už se natáhla na třináct utkání. Třetí muž ligového bodování pomohl Carolině ke třem výhrám ve čtyřech zápasech a zapsal celkem sedm bodů (3+4). V týdnu byli z ligy produktivnější jen Marchment a McDavid.

Mistr světa z května je třetím hráčem soutěže, který v tomto ročníku dosáhl na třicet bodů a vlastní také nový klubový rekord. Pokořit v sezoně třicítku stihl za 17 zápasů, dosud to nejrychleji zvládla klubová legenda Eric Staal, který potřeboval o jedno utkání více.

A Dmitri Filipovic na sociální síti X možná díky jedné z televizních grafik přišel na to, proč se Nečasovi tak daří...

Highlight týdne

O tom, kdo je nejlepším hokejistou současnosti, snad není třeba ani debatovat. Connor McDavid navíc v sezoně dosáhl na další milník. Nejprve symbolicky jako hráč číslo 99 dosáhl na metu 999 bodů v NHL a následně ji překonal.

Stalo se tak v jeho zápase číslo 659, a kapitán Edmontonu se zařadil na čtvrté místo v historii, rychleji metu zvládli jen Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy.

K zápisu došlo ve čtvrtek během výhry 3:2 nad Nashvillem, ke které Kanaďan přispěl gólem a asistencí. Právě zásah na 1:1 znamenal tisící bod. "Tohle zažít a být toho součástí je úžasné. Navíc jsem ho viděl vyrůstat, jsem tu s ním od jeho osmnácti let. Skvělý moment, je to legenda," řekl po zápase pro NHL.com parťák Leon Draisaitl.

Statistika týdne

Jen šestnáct zápasů stačilo Kirillu Kaprizovovi k tomu, aby se v ročníku 2024/25 vyšplhal na třicetibodovou hranici, stejně jako na hranici dvaceti asistencí. Obojí je novým klubovým rekordem. Z nezámořských hráčů nejrychleji dosáhl na třicet bodů za sezonu v ročníku 1995/96 Jaromír Jágr.

Hvězda Minnesoty mimochodem v současné době drží sérii pěti zápasů s bodem a stále se pohybuje na špici ligového bodování.

Ze sociálních sítí

Pittsburghu to sice v sezoně zatím vůbec nejde, ale Jevgenij Malkin stejně drží bilanci takřka bodu na zápas. Ruský hokejista už například došplhal na hranici 500 branek v NHL a od spoluhráčů dostal krásný dárek. Díky Penguins se podívá na finále fotbalové Ligy mistrů v roce 2025.

Fotografie týdne

Hokejisté nejsou jediní, kdo se pořádně připravují na výkon. Takhle sledoval dění před zápasem Chicaga ve Vancouveru fanoušek hostujícího celku v dresu Connora Bedarda. Jeho hrdina totiž právě odsud pochází. Canucks zápas vyhráli 4:1 a Blackhawks porazili podeváté v řadě.

Fanoušek Chicaga před utkáním s Vancouverem. x.com/NHL

Pohled Ladislava Šmída

"Boston prožívá pomalejší začátek sezony a ve Východní konferenci je nečekaně až osmý, já Bruins i přesto dál věřím. Aktuálně jim to prostě nelepí a kritika se samozřejmě valí ze všech stran. Nemají to snadné, každý rok se od takového tradičního klubu čekají velké věci, jenže ono se toho přes léto u týmu taky dost změnilo. Předchozí ročník – první bez Patrice Bergerona – se podařil a všichni si začali asi myslet, že to půjde samo.

Krizí v sezoně prochází každý, teď bude na nich ukázat, jak silní doopravdy jsou a jak se z toho dokáží co nejdřív dostat ven. Média se hodně trefují do Davida Pastrňáka, že to není takové, jako v předchozích letech, ale za mě stále body sbírá. Boston se prostě potřebuje chytit, zvládnout pořádně jeden-dva zápasy a doufat, že se z toho dostanou. Věřím jim, zkušené hráče ošlehané mnoha zápasy play off na to mají."