Týden v NHL: Smutná Ovečkinova série, MacKinnon přeskočil Hejduka a doják v Coloradu

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a co zaujalo experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (37)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Nedělní výhra 6:2 nad San Jose, pod kterou se hvězdný útočník Nathan MacKinnon podepsal dvěma góly a stejným počtem nahrávek, ho posunula na první místo týdenního pořadí. Ve čtyřech zápasech si kanadský mistr světa z roku 2015 z Prahy připsal 10 bodů (3+7), navíc drží sérii 15 utkání minimálně s bodem. Aktuálně má na kontě v NHL 806 bodů a v historickém bodování Colorada se posunul na čtvrtou pozici, o bod před Milana Hejduka.

Brankář týdne

Lehce netradiční jméno, protože Joey Daccord byl v Seattlu v minulé sezoně až třetím gólmanem za Philippem Grubauerem a Chrisem Driedgerem. Jenže zkušeného Němce trápí zranění, a tak se šance chopil právě Daccord. Někdejší strážce klece Ottawy odchytal během čtyř dnů tři zápasy, celkem lapil 81 střel, jen třikrát inkasoval a zapsal dvě výhry a prohru v prodloužení. Proti Floridě navíc v 27 letech udržel díky vítězství 4:0 první čisté konto v NHL.

Čech týdne

Carolina i dál podávala nevyrovnané výkony, nejprve dva zápasy získala, pak dva ztratila. Nicméně Martin Nečas se snažil co mohl, aby Canes vítězili. Dvakrát skóroval a na další dvě branky přihrál, se 13 střeleckými pokusy byl dokonce nejaktivnějším kanonýrem týmu. Nebodoval jen během nedělní porážky 1:2 s Washingtonem.

Highlight týdne

S rivalitami to v NHL v posledních letech není žádná sláva, stále jich ubývá. Ale jedna nová se možná zrodila. Ottawský kapitán Brady Tkachuk se nebojí nikoho a ničeho a ruský gólman Pjotr Kočetkov z Caroliny má také hodně svéráznou povahu. Přesto když se kapitán Senators rozjel jako tryskáč k trestnému střílení, asi málokdo čekal tento výsledek.

Kočetkov využil soupeřovy rychlosti a nečekaně Tkachukovi skočil pod nohy, obral ho o kotouč a jen se ohlédl, jak se nájezdník rozplácl o mantinel. Navíc přidal pár peprných slov, které Tkachuka namíchly.

Byla z toho mela, z níž si útočník odnesl desetiminutový trest. "Přišlo mi, že mi podrazil nohy, překvapilo mě to, absolutně jsem to nečekal," řekl Tkachuk. "Tohle je prostě můj styl, rád hraju agresivně," vysvětloval Kočetkov po utkání, které jeho tým ovládl 4:1.

Statistika týdne

Aktuálně to zatím vypadá, že sezona 2023/24 je tím ročníkem, během nějž se zasekne neomylná washingtonská gólová mašina jménem Alexandr Ovečkin. Druhý nejlepší střelec historie NHL, který aspiruje na celkový triumf, aktuálně neskóroval už ve 13 zápasech v řadě, což je pro něj nejhorší série v kariéře.

V tuto chvíli neskončilo brankou jeho posledních 46 střel, na gól čeká od 19. listopadu a s pěti trefami je teď na 249. místě v NHL. Jeho trenér Spencer Carbery mu ovšem dál věří.

Ze sociálních sítí

Kariéru uzavřel kanadský útočník Rob Ray před 20 lety, za Buffalo a Ottawu naskočil do 900 zápasů a vstřelil 41 branek. Vynikal v jiné činnosti – rvačkách. Celkem 3207 trestných minut ho řadí na šesté místo historie. Nicméně ačkoliv se dávno nepere, drsňáka v sobě nezapře ani během komentování zápasů.

V utkání mezi Buffalem a Arizonou ho mezi střídačkami trefil letící puk, ale co. Stačila trocha šití, očistit brýle – a pracuje se dál...

Fotografie týdne

Celkem 13 sezon odehrál v Coloradu obránce Erik Johnson, jednička draftu z roku 2006. Highlight? Jednoznačně loňský zisk Stanley Cupu. Pro tento ročník se Američan upsal Buffalu a když do Denveru poprvé přijel jako soupeř, čekalo ho za mantinelem příjemné překvapení.

Erik Johnson a jeho fanoušci. nhl.com

Aktuálně zraněný kapitán Colorada Gabriel Landeskog přišel ex-kolegu pozdravit se svými dětmi, které přinesly hezký transparent. "Sice máš špatný dres, ale my tě stále milujeme, strýčku EJ." Správný americký doják...

Pohled Ladislava Šmída

"Nathan MacKinnon dosáhl v týdnu na metu 800 bodů v NHL, což mě vážně potěšilo. Už před sezonou jsem totiž říkal, že to je můj oblíbený hráč. Co mě na něm baví? Naprosto všechno. Vždycky týmu nastaví rytmus, jakmile vletí na led, nechává tam duši. Je to dynamický hráč, který umí s pukem, ale není to jen o tom, že by uměl objet hráče jeden na jednoho. On je jak tank! A když to nejde technikou, prorazí to tělem. A že umí do těla, ukázal v týdnu, když poslal na marodku Jeffa Skinnera z Buffala.

Je nabušenej a nadřenej, mít takového lídra v týmu je k nezaplacení, protože co jsem slyšel, není náročný jen sám na sebe, ale i na své spoluhráče. Za mě jde rozhodně o jednoho ze tří nejlepších hráčů světa, tu bodovou metu mu moc přeju. Pamatuji si ho ještě z dob, kdy jsem působil v Calgary a on teprve kariéru startoval. Trenér nás před ním varoval, že je to poslední jednička draftu a my jsme to trochu vzali na lehkou váhu.

Pak se mezi mě a mého parťáka z obrany vřítil jako kulový blesk, hodil mezi nás puk, my jsme oba spadli na zadek, jen jsme na sebe nevěřícně zírali a MacKinnon jel sám na branku. Naštěstí tedy nájezd neproměnil, takže jsem aspoň neměl minusový bod, ale od té doby jsem ho sledoval."