Týden v NHL: Zákrok holou rukou, nezastavitelný Winnipeg i nebezpečná rána do krku

Hokejová NHL má za sebou další kompletní týden. Kdo během něj nasbíral nejvíc bodů, který gólman zazářil, co se objevilo na sociálních sítích a jaká událost zaujala experta Livesport Zpráv a dlouholetého hráče zámořské soutěže Ladislava Šmída (38)? To vše v pravidelné pondělní rubrice Týden v NHL.

Nejproduktivnější hráč

Nejužitečnější hráč posledního ročníku Nathan MacKinnon nezpomaluje ani v sezoně 2024/25. Opora Colorada se v týdnu podepsala pod devět z dvanácti zásahů týmu (1+8), a to přitom nebodovala během porážky 0:1 s Winnipegem. Pět bodů získal MacKinnon proti Seattlu a čtyři proti Carolině.

Patnáct střeleckých pokusů znamenalo pátý nejlepší výkon v soutěži, žádný z útočníků ligy toho také neodehrál tolik. Kanaďan průměrně naskakoval na 25 minut a tři sekundy.

Brankář týdne

Nezastavitelný Winnipeg jede od výhry k výhře také díky americké brankářské hvězdě Connoru Hellebuyckovi. Mág mezi tyčemi ve třech zápasech dostal jedinou branku, zastavil celkem 88 střel a vynuloval Colorado a Utah. Zneškodnil i silný Dallas, který ho překonal až v 59. minutě.

Čisté konto držel celkem 191 minut a 47 sekund a vytvořil nový klubový rekord, o téměř pět minut překonal o šest let staršího Ondřeje Pavelce.

Čech týdne

Podruhé za sebou vítězí Martin Nečas z Caroliny. Opora Hurricanes ve třech zápasech vstřelila dvě branky a přidala k nim ještě tři nahrávky a bodovala podeváté v řadě. Canes ze tří zmíněných bitev vyhráli dvě. Nečas aktuálně drží sérii devíti zápasů s bodem, ve všech navíc zapsal nahrávky, a to se v historii mužstva před ním povedlo jen sedmi hráčům. Přidal také vítězný gól, už svůj třetí v sezoně.

Za zmínky stojí také výkony Pavla Zachy, který se vyšplhal na 300 bodů v NHL a gólmana Vítka Vaněčka, který se pod výhru San Jose nad Columbusem 2:1 v prodloužení podepsal 49 zásahy a vytvořil si zápasové kariérní maximum.

Highlight týdne

Jak nebezpečným sportem hokej je, se přesvědčili v úterý diváci v St.Louis. Domácí útočník Dylan Holloway v zápase proti Tampě schytal ránu nahozeným kotoučem od Nicka Paula těsně vedle krku. Puk sebral, hned s ním vyrazil do útoku, celé střídání díky návalu adrenalinu dohrál, ale následně na střídačce zkolaboval.

"Bylo to děsivé. Doktoři mi řekli, že puk zasáhl nerv. Hned poté, co mě to trefilo, jsem se cítil divně, ale viděl jsem, že jedeme dva na jednoho a nechtěl jsem tuhle šanci zahodit," řekl pro NY Post útočník, který opouštěl arénu na nosítkách.

Hned den poté už se Holloway cítil lépe a do čtvrtečního zápasu proti Utahu dokonce naskočil. A odehrál plnou porci, nahrál více než sedmnáct minut.

Statistika týdne

Sidney Crosby není jen jedním z nejlepších hokejistů historie, je to také mistr úspěšných vhazování. S cifrou 14 838 přeskočil dalšího v tabulce, Patrice Bergerona a je v NHL historicky nejúspěšnější.

A když jsme u těch vhazování, kapitán Dallasu Jamie Benn ve čtvrtek proti Chicagu vyhrál všech 16 ke kterým nastoupil. Od roku 1997 se bilance 16:0 podařila před ním jen šesti hráčům.

Ze sociálních sítí

I ti nejlepší, kteří se bruslením živí, mají někdy slabou chvilku. Amerického obránce Jalena Chatfielda z Caroliny musela tahle během rozbruslení pěkně bolet. Fyzicky i duševně. Vše ale přijal s grácií.

Fotografie týdne

Že je mužem na svém místě ukázal gólman Anthony Stolarz z Toronta. V zápase proti Detroitu během skrumáže přišel o vyrážečku, přesto se nebál ze změti těl a nabroušených nožů vydolovat puk holou rukou a zastavit tak akci soupeře. Přispěl díky tomu k výhře 3:1.

Holá ruka gólmana Stolarze za útočníkem Compherem z Detroitu vytáhla puk ze skrumáže. BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Pohled Ladislava Šmída

"Winnipeg odstartoval sezonu čtrnácti výhrami v prvních patnácti zápasech, a to je nový rekord NHL. Já se rovnou přiznám, že jsem s něčím takovým nepočítal. Jets jsou skvěle poskládaní a mají navíc hodně široký kádr, který – kromě Hellebuycka – nemá ve svém středu žádnou tradiční superhvězdu. Ačkoliv Kyle Connor, Mark Scheifele, Nikolaj Ehlers nebo Josh Morrissey jsou samozřejmě špička. Pomáhají také vyvážený třetí a čtvrtý útok, ten je silný a hraje dost fyzicky.

No a Hellebuyck? Sice se mu úplně nepovedlo poslední play off, ale tento ročník odstartoval neskutečně. Podporuje svými výkony celý tým a umí vytáhnout klíčový zákrok přesně ve chvíli, kdy to je potřeba. To všem dodává sebevědomí. Sezona je ale dlouhá, uvidí se, jak jim to bude fungovat dál."