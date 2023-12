Velkolepý obrat. Hertl svým šestým hattrickem v NHL dovedl Sharks k vítězství, Vladař střídal

Ještě v 52. minutě prohrávali 1:4, přesto se nakonec hokejisté San Jose radovali na ledě New York Islanders z vítězství. A nejen z něj, díky zisku dvou bodů opustili pozici nejhoršího týmu NHL, na níž odsoudili Chicago. Za to vše vděčí především českému útočníkovi Tomáši Hertlovi (30), jenž dvěma trefami v závěrečné desetiminutovce utkání dovršil hattrick, svůj šestý v NHL, a poslal duel do prodloužení. Pět vteřin před jeho koncem dokonali Sharks famózní otočku.

Český útočník se prosadil poprvé ve 13. minutě, když vyrovnal střelou z mezikruží na 1:1. Islanders odskočili díky dvěma využitým přesilovkám a trefě v oslabení na 4:1, nicméně závěr patřil San Jose. To v ničem nepřipomínalo tým, jenž v úvodu sezony sbíral 10brankové příděly a útočil na nejsmutnější historické rekordy soutěže.

A zdůraznil to také Hertl. "Mám z tohle týmu obrovskou radost, letos jsme si prošli spoustou těžkých momentů a tohle vítězství na něco poukazuje. Dokázali jsme si, že to jde. Už v minulém utkání proti Rangers (5:6) se nám málem povedlo vrátit se do zápasu proti opravdu dobrému týmu. Dnes se nám to podařilo dotáhnout do vítězného konce. Je to skvělý pocit," hodnotil spokojený Hertl v rozhovoru pro web nhl.com.

Kevin Labanc snížil v 52. minutě tečí a skóre vyrovnal dvěma zásahy při hře hostů bez brankáře Hertl. V čase 56:49 pohotově sebral u levé tyčky sražený puk a zasunul jej nad beton brankáře Ilji Sorokina. Minutu a půl před koncem třetí třetiny pak poslal do prázdné branky chytrou přihrávku Williama Eklunda, který následně sám v prodloužení završil málo vídaný obrat.

A po zápase vyzdvihl přínos českého spoluhráče. "Je pro mě velice důležitý. Na střídačce se snaží hodně mluvit, dávat nám rady a návody, čehož si od něj moc cením. Neustále hledá něco, co by nám pomohlo se zlepšit. Je to náš lídr," citovala zámořská média mladého švédského forvarda.

Pro Hertla, jenž byl vyhlášen první hvězdou zápasu, to je první hattrick v NHL po téměř dvou letech. Minule jej slavil v lednu 2022 a bylo to hodně podobné. Sharks rovněž hráli venku, ve Philadelphii také ještě na konci prohrávali, načež odchovanec pražské Slavie nejprve dvěma zásahy v závěrečných 12 minutách vygumoval náskok soupeře 0:2 a v prodloužení zkompletoval svůj třígólový večer.

Se šesti takovými zápasy v nejslavnější lize světa mu patří dělené 198. místo, z Čechů už je šestý. Před ním jsou Petr Nedvěd a Radim Vrbata (oba 7), Patrik Eliáš (8), David Pastrňák a Jaromír Jágr (oba 15). "Každý rád dává góly. A když navíc pomohou k vítězství, je to ještě lepší. Já mám ale hlavně radost z našeho týmu. Posunuli jsme se. Minulý zápas nám dodal spoustu sebevědomí. Dokázali jsme si, že jsme schopni dávat víc gólů, teď jsme v ofenzivě silnější. Ale ještě musíme zapracovat na obraně, pořád soupeřům dovolujeme laciné branky," dodal Hertl, který je s 21 body (7+14) jasně nejproduktivnějším hráčem Sharks.

Z českých hráčů bodoval v úterý už jen David Jiříček. Po jeho přihrávce vedl Columbus nad Los Angeles 3:0, ale prohrál 3:4 v prodloužení. Gólman Calgary Daniel Vladař inkasoval třikrát ze 16 střel Minnesoty a na začátku druhé třetiny za stavu 0:3 střídal. Vítek Vaněček pustil pět branek ze 33 střel, přesto s New Jersey vyhrál ve Vancouveru 6:5. Dominik Kubalík nebodoval, ale poprvé se popral v NHL.

Kubalík narazil na mantinel Bradena Schneidera a poslal jej k ledu, za což jej vyzval na pěstní souboj jeho někdejší spoluhráč z Chicaga Erik Gustafsson. Oba si rozdali pár ran a skončili na ledě. Z výhry v utkání se ale radoval český útočník, s Ottawou porazil New York Rangers 6:2.

Jiříček si připsal pátý bod v sezoně (1+4) a po jeho přihrávce zvýšil Mathieu Olivier na 3:0. Los Angeles ale ve třetí třetině i díky dvěma trefám Phillipa Danaulta vyrovnalo a obrat završil v prodloužení Drew Doughty. Kings tak vyhráli venku i desátý zápas.

Vladař při svém předchozím startu inkasoval od Vegas jen jednu branku a dovedl Calgary k výhře, ale tentokrát vydržel jen do 22. minuty. Už po 86 sekundách hry jej překonal zblízka Marcus Foligno. Zbývající dvě branky obdržel na začátku prostřední části. Nejdřív se z dorážky prosadil Kirill Kaprizov a na střídačku vyhnal Vladaře střelou z levého kruhu Matt Boldy, který v zápase skóroval dvakrát. Minnesota si náskok pohlídala a vyhrála 5:2.

"Vladdy odvedl to nejlepší, co se dalo. Za góly nemohl. V první třetině chytal velmi dobře, mohli jsme prohrávat vyšší rozdílem," zastal se spoluhráče útočník Calgary Mikael Backlund. Český gólman by v nejbližší době mohl dostávat víc prostoru, protože si jednička týmu Jacob Markström zlomila v pondělí na tréninku palec na ruce.

New Jersey vedlo i díky třem bodům Jacka Hughese (1+2) ještě ve 48. minutě ve Vancouveru 5:2. Domácí však třikrát překonali Vaněčka a vyrovnali skóre, ovšem San Jose nenapodobili. Devils zařídil výhru 34 sekund před koncem svou druhou trefou večera Jesper Bratt.