Třinecký kouč Moták: Za tuhle sérii 21 zápasů musím před chlapci smeknout. Je to neuvěřitelné

Trenér Zdeněk Moták (59) dovedl mužstvo třineckých hokejistů také ve své druhé sezoně k titulu. V obou případech Oceláři přepisovali historii. Minulý rok získali Masarykův pohár z předkola, letos vyřadili v semifinále pražskou Spartu, přestože prohrávali v sérii 0:3 na zápasy. Navíc jsou prvním týmem, který otočil finále ze stavu 2:3 po prohře v pátém utkání.

"Těch atributů je poměrně hodně," zamýšlel se Moták v rozhovorů s novináři nad dotazem, díky čemu dokráčeli k pátému titulu v řadě. "Mezi ty největší patří ale soudržnost, práce v kolektivu, pracovitost. Zkušenost s takovými boji je také důležitá věc. Už v základní části jsme ale pracovali velice dobře. A nakonec si myslím, že je ten titul ve správných rukách," doplnil.

Všechny tři série Ocelářů dospěly v letošním play off až do sedmého zápasu. Semifinále a finále se rozhodovaly shodně až v dlouhém prodloužení.

"Za tuhle sérii s 21 zápasy, k nimž jsme přidali i nějaká prodloužení, musím před chlapci smeknout. Tohle uhrát a získat navrch titul, to je pro ně zadostiučinění. Pro mě samozřejmě také," pokračoval Moták a přiznal, že je dojatý. "Ale pořád to ještě nemůžu vstřebat. Pořád si nemůžu připustit, že je to pravda. Je to skvělý pocit, nicméně pořád ještě neuvěřitelný," přiblížil Moták své rozpoložení se slavícím mužstvem za zády.

Jeho svěřenci vyhráli všech sedm zápasů, ve kterých týmu hrozilo vyřazení. V semifinále se Spartou si dokonce v posledních dvou zápasech vynutili prodloužení gólem v závěrečné minutě při risku bez gólmana. V prvním případě dokonce dvě desetiny sekundy před koncem. Postup pak vybojovali ve 122. minutě.

"Myslím, že ani nebyla chvíle, kdy by mi bylo nějak špatně. Já jsem týmu totiž pořád věřil. I třeba ve chvíli, kdy už chybělo jen pár sekund v závěru toho utkání proti Spartě," připomněl Moták.

I v rozhodujícím finálovém zápase v Pardubicích ustál Třinec po dvou nevyužitých přesilových hrách v závěrečných minutách oslabení. "To jsou samozřejmě situace, které k hokeji patří. My jsme gól nedali, oni také ne, tak jsem si to pak rozdali ve dvou prodlouženích. My jsme byli ti urputnější. A nakonec i ti šťastní," doplnil kouč.

Triumf Ocelářů je o to působivější, že postrádal v celém play off Jakuba Jeřábka a ve druhém finálovém utkání přišel o dalšího klíčového beka Martina Marinčina. Stoprocentně fit nebyl ani zkušený kanonýr Martin Růžička a v rozhodujícím duelu v Pardubicích chyběl i elitní centr Andrej Nestrašil.

"Každý má svoji roli v tom mužstvu. To je to hlavní. A všichni společně tyhle opory zastoupili. Někteří pak možná trochu vystoupili z té role, ale ne úplně. Vždy ti hráči ale byli bojovníci, kteří si za tím šli. A já před nimi musím smeknout. I když mi to pořád nedochází a celkem mi chybí slova," vysvětlil.

Euforii spustil gól Davida Ciencialy z 84. minuty, jehož Třinec přivedl v lednu před uzávěrkou přestupů právě z Pardubic výměnou za Richarda Pánika. "Jsem rád, že jsme ho v průběhu sezony získali. Je to víceméně odchovanec a hráč, který bude vždy bojovat a za mužstvo položí duši," řekl Moták na adresu střelce zlatého gólu.

Zkušený kouč převzal mužstvo třineckých hokejistů před dvěma lety po mistrovském hattricku a Oceláři se také pod jeho vedením drží na pomyslném extraligovém trůnu. Od sezony 2018/19 nepoznali v play off přemožitele.

"Jak vidíte, všichni dělají všechno proto, aby nás porazili. Nechci se rouhat. Pracovali jsme moc dobře, to je všechno, co k tomu mohu říct," řekl Moták po pátém titulu v řadě, jímž Třinec vyrovnal extraligový rekord Vsetína z 90. let. "V dnešním hokeji je to možná i neuvěřitelné. To se už snad ani nemůže opakovat," uzavřel Moták.