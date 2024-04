Byla to síla vůle, tituly nikdy neomrzí, říká veterán Růžička. Brzy ho čeká operace

Sedmý extraligový titul v kariéře a šestý v dresu Třince dnes získal hokejový útočník Martin Růžička (38). Letošní úspěch byl pro něj mimořádný, neboť play off absolvoval s poraněným ramenem a v příštích dnech jej čeká operace. I tak se ale nejproduktivnější hráč v historii Ocelářů podílel na finálové výhře nad Pardubicemi.

"Jsou to famózní pocity. Už jsem to říkal několikrát, i loni, tituly nikdy se neomrzí. A letos jsme si to vyloženě vydřeli. Byla to síla vůle," řekl Růžička v rozhovoru pro O2 TV Sport. "Tým je vnitřně ohromně silný. Měli jsme spoustu zraněných klíčových hráčů a stejně jsme to dokázali. Neuvěřitelné, něco takového jsem snad ještě nezažil," uvedl osmatřicetiletý útočník.

Oceláři přišli v závěru základní části o elitního obránce Jakuba Jeřábka, v play off se poté zranili Martin Marinčin a Andrej Nestrašil. Fit nebyl ani Růžička, který úvod finále vynechal. "Mám trošku problém s ramenem. Doktor, který se na to díval, říkal, že mám natrženou nebo utrženou rotátorovou manžetu, takže mě asi čeká operace," řekl Růžička.

Třinec odehrál v play off všechny série na sedm zápasů, semifinále i finále rozhodl až v prodloužení posledního utkání. "Každá série je ohromně těžká. A čím dál to šlo, tak to bylo těžší a těžší, protože nám odpadávali hráči. Vnitřní síla týmu je ale velká. Za léta se buduje a takové zápasy vyhrává tým, ne jedinci," podotkl berounský rodák.

Slezané hráli šesté finále za sebou. Jen v roce 2018 prohráli s Brnem, poté už pouze vyhrávali. A získávali nepřenosné zkušenosti. "Každý takový zápas jako dnes nám vždy pomůže a pomohl i v minulosti. V play off ale nikdy nevíte. Musíte být pokorní a to jsme byli. A nakonec jsme byli odměněni," dodal Růžička.