Ani nevím, jak branka padla. Netuším, čím jsem puk zasáhl, reagoval střelec vítězné branky Cienciala

Hokejový útočník David Cienciala (28) začal extraligovou sezonu v dresu Pardubic, nakonec se ale stal ve finále katem Dynama. V 84. minutě sedmého finálového zápasu rozhodl o výhře Třince 2:1 a pátém titulu v řadě pro Oceláře. Cienciala získal Masarykův pohár v dresu mateřského klubu podruhé, po triumfu v roce 2019 odešel do Mladé Boleslavi a následně do Pardubic.

"Ani nevím, jak branka padla. Marko (Daňo) hodil puk a já šlapal do brány. Netuším, čím jsem puk zasáhl," řekl Cienciala v rozhovoru pro O2 TV Sport. "Jsou to neskutečné pocity. Nemám slov, že jsme to dokázali. Měli jsme neskutečně těžkou cestu v play off a ukázali jsme charakter. Šli jsme si za tím, klobouk dolů," uvedl útočník, který se do rodného Třince vrátil v lednu výměnou za Richarda Pánika.

Třinec prodloužil svou sérii titulů, která začala před pěti lety, v extrémně náročném play off. Ve čtvrtfinále, semifinále i finále Slezané uspěli v sedmizápasových sériích. V semifinále proti Spartě navíc jako první v historii extraligového play off sérii otočili ze stavu 0:3. Klíčovou výhru proti Pražanům také vybojovali v prodloužení.

"Bylo to strašně těžké, 21 zápasů. Ale zvládli jsme to neskutečně jako tým. Všichni jsme šlapali na sto procent. Neskutečné," řekl Cienciala, který se už těší na mistrovské oslavy. "Jak budeme slavit? Brutálně," pousmál se hrdina posledního extraligového utkání sezony.