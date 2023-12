Zohorna uzavřel gólem desetiminutovku snů Pens, trefil se i Palát. Mrázek pochytal 37 střel

Nevídaných šest gólů během 10 minut nasázeli ve druhé třetině do sítě New York Islanders hokejisté Pittsburghu. Šestou trefu Tučňáků přitom obstaral český útočník Radim Zohorna, který se v probíhající sezoně NHL prosadil počtvrté. Radost ze vstřelené branky měl i Ondřej Palát, jehož New Jersey na domácím ledě nakonec zdolalo Columbus 4:3 v prodloužení. Další takřka bezchybný výkon předvedl brankář Chicaga Petr Mrázek, když v zápase s Winnipegem pochytal 37 střeleckých pokusů soupeře a přispěl k vítězství Blackhawks v prodloužení 2:1. Do statistik se v noci zapsal rovněž David Pastrňák, který asistencí přispěl k výhře Bostonu nad Buffalem (4:1).

Pro Islanders skončil první povánoční zápas debaklem. Domácí tým po bezbrankové první třetině vůbec nezvládl druhé dějství, v němž dostal šest branek a po třech zápasech vyšel bodově naprázdno.Druhou dvacetiminutovku zakončil čtvrtým gólem v sezoně Zohorna, jenž zvýšil na 6:0. V závěrečném dějství uzavřel skóre na konečných 7:0 Valtteri Puustinen.

Šesti nahrávkami se v utkání blýskl Kris Letang, jenž se stal prvním zadákem od roku 1986, kterému se něco takového povedlo. Mezi obránci tím šestatřicetiletý Kanaďan vyrovnal historické maximum NHL – dokázal to jako sedmý bek v pořadí, naposledy před 37 lety si připsal šest asistencí z pozice defenzivního hráče Gary Suter.

Letang rovněž vyrovnal klubové maximum a ocitl se ve společnosti slavného Maria Lemieuxe, který šest gólů v zápase připravil dokonce třikrát v kariéře, Grega Malonea a Rona Stackhouse. Pět gólových přihrávek navíc Letang vměstnal do jediné třetiny, což dosud jako jediný hráč v historii ligy dokázal v roce 1984 útočník Dave Hawerchuk.

"Že jsem vyrovnal rekord, to jsem zjistil až po zápase. Navíc jsem to dlouho nevěděl na 100 procent. Dnes nám tam padlo opravdu všechno," uvedl po historickém zápisu zkušený kanadský bek. "Když o tom člověk přemýšlí, tak je to neuvěřitelný výkon," řekl trenér Pittsburghu Mike Sullivan. "Obzvlášť v dnešní době, kdy je liga nesmírně vyrovnaná. Proti takovému týmu, jako jsou Islanders, to není snadné," dodal.

Palát svůj pátý gól v sezoně vstřelil v desáté minutě zápasu s Columbusem, kdy vyrovnal na 1:1. Rodák z Frýdku-Místku se po návratu z trestné lavice zapojil do rychlého protiútoku a po nahrávce Erika Hauly zakončil přesnou střelou bez přípravy.

Na branku českého útočníka po asistenci obránce Davida Jiříčka odpověděl Justin Danforth. Devils ale v divoké poslední pětiminutovce vybojovali prodloužení, ve kterém o bodu navíc pro domácí rozhodl Timo Meier.

"Jsou to pro nás důležité dva body. Nehráli jsme nejlepší zápas, ale dokázali jsme v závěru srovnat a nakonec jsme si došli pro výhru. To je pro nás nejdůležitější," řekl po druhém vítězství Devils za sebou Meier.

Po kolizi s Palátem opustil hřiště elitní bek Blue Jackets Zach Werenski. Jiříčkův spoluhráč z první obranné dvojice Columbusu dohrál ve 31. minutě kvůli zranění ve spodní části těla.

Mrázek proti Winnipegu zlikvidoval 37 střel a výrazně pomohl k vítězství Chicaga 2:1 v prodloužení. Obě branky Blackhawks dal Connor Bedard. Českého brankáře vyzdvihl trenér Winnipegu Rick Bowness. "Měl hlavní podíl na výhře Blackhawks. Chytal opravdu skvěle, Jeho výkon byl neuvěřitelný a navíc mu několikrát pomohla branková konstrukce. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale všechny je zlikvidoval," řekl kouč kanadského týmu.

Boston o výhře nad Buffalem rozhodl v přesilových hrách, v nichž nastřílel tři ze čtyř branek. Pastrňák se asistencí podepsal pod gólem na 3:1 a vylepšil svou sezonní bilanci na 45 bodů. S dvěma trefami byl strůjcem úspěchu Bruins Charlie Coyle.

"Když se dostaneme do vedení, vždycky se snažíme ho navýšit, abychom mohli hrát v pohodě. Musíme stavět na naší hře a věřit nastavenému směru," řekl Coyle, jenž vstřelil dva góly v jednom zápase téměř přesně po měsíci.

Rittich se podruhé v sezoně představil v brance Los Angeles a opět pomohl k výhře. Kings porazili San Jose 5:1 a český brankář kryl 24 střel. Dvěma góly se na zisku dvou bodů podílel Adrian Kempe.

Vejmelka předvedl 20 úspěšných zákroků a Arizona porazila Colorado 5:4 v prodloužení. Coyotes vyhráli pátý z posledních šesti zápasů. Český gólman uspěl ve čtvrtém zápase v řadě a vylepšil si nelichotivou bilanci z úvodu ročníku.