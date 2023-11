Krajánci v Evropě: Derby v Tampere s českou stopou, Stránští při chuti a přesný Tomášek

Po úspěšném turnaji na Karjale se čeští vyslanci ledního hokeje vrátili i do svých evropských působišť. V uplynulém týdnu o sobě dali vědět například bratři Stránští. Zatímco Šimon (25) úřadoval v tamperském derby ve Finsku, Matěj (30) byl při chuti ve Švýcarsku a skóroval hned ve dvou duelech za sebou. Švédskou ligu pak vede Färjestad, v jehož barvách se prosadil i jeho druhý nejproduktivnější hráč David Tomášek (27).

Z Čechů byl v Liize vidět Matyáš Kantner. Bývalý útočník Plzně a Mladé Boleslavi se prosadil ve třech utkáních KalPy za sebou. Nejprve dal vítěznou branku v utkání s Hämeenlinnou (3:0), poté uzavřel do prázdné branky gólový účet svého celku v klání s Kärpätem Oulu (5:2) a do třetice otevřel skóre opět proti týmu z Oulu (2:1).

Hned dva krajánci pak bodovali v derby Tappary s Ilvesem. Před návštěvou 12 700 diváků se úvodní trefou trefou zápasu, na níž mu asistoval třetí nejproduktivnější hráč klubu Petr Kodýtek, blýskl Šimon Stránský. Ilves nakonec vyhrál 4:3 po prodloužení.

Při sobotní výhře celku z Tampere 5:2 nad SaiPou pak znovu nahrával Kodýtek, pro změnu se však do odkryté brány prosadil obránce Dominik Mašín. Ten si připsal i dvě asistence. Po bodové odmlce o sobě dali vědět i bratři Michal a Ondřej Kovařčíkové v dresu Jukuritu, když se finálními přihrávkami podíleli na úvodní trefě svého celku v zápase s Rauman Lukko, který ale nakonec prohráli 2:3.

Ve švédské SHL pokračuje v sérii dobrých výkonů za Färjestad Tomášek. 27letý útočník se trefil už podeváté v sezoně, bohužel pro něj na jeho výkon v zápase s Linköpingem zcela nenavázali spoluhráči, a nakonec tak musel zkousnout porážku 2:4. V utkání s Örebro se pro změnu odmlčel Tomášek, lídr tabulky ale duel zvládl 3:0.

Souboj dvou českých brankářů byl k vidění v klání Oskarshamn – Rögle. Na jedné straně hájil brankoviště Marek Langhamer, na druhé to byl Petr Kváča. Jako vítěz nakonec kluziště opustil prvně jmenovaný, jenž pochytal 28 z 29 střel, kterým čelil. To 29letý Langhammer za svá záda pustil puk čtyřikrát.

Robin Hanzl sice přišel o status nejproduktivnějšího hráče Timry, v uplynulém týdnu si přesto bod do kanadského bodování připsal. Konkrétně za asistenci na druhý gól svého celku v utkání s druhým týmem SHL Luleou, jenž zakončil na straně poražených (2:5). Po drobtech sbírá statistické zápisy i Radan Lenc z HV 71. Ten se naopak stejnou měrou jako Hanzl podílel na výhře svého týmu 5:3 nad Leksandem.

Za velezkušeným Romanem Červenkou se do Rapperswilu k dalšímu švýcarskému angažmá po konci v Bernu vydal Martin Frk, dosud však v novém působišti nebodoval. To 37letý veterán a kapitán týmu ano, když se v pátek podílel na finální trefě Rapperswilu na 3:1 do sítě Lausanne. V tomtéž utkání dostal na straně Červenkova soupeře za rvačku trest 5+10 Jiří Sekáč.

Hlasitě o sobě dával vědět Matěj Stránský z Davosu. V sobotním utkání s Luganem se prosadil rovnou dvakrát, prohře 4:6 přesto nezabránil. Skóroval ale i o den později do branky Curychu a završil tak pro něj o poznání příjemnější výsledek 3:0.

Dvojice krajánků v uplynulém týdnu poctivě sbírala body za finální přihrávky. Dvakrát asistoval v zápase Ajoie – Ambri-Piotta hostující útočník Michael Špaček, jehož celek klání jasně dominoval a zaslouženě zvítězil 6:2. Druhým úspěšným nahrávačem týdne pak byl Sekáč z Lausanne, jehož asistence pomohli zlomit zápas s Zugem. Nakonec z něj tak s výsledkem 4:1 odcházel jako vítěz.

Zpět do rodného kraje se z Německa vydal Marcel Barinka. Dvaadvacetiletý vnuk prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika totiž opustil Iserlohn a podepsal smlouvu s Vítkovicemi. V aktuálním ročníku odehrál v DEL 12 zápasů a zapsal v nich 2+0.

Ze zbývajících krajánků pak v německé lize bodoval jen 30letý Dominik Uher z Bremerhavenu, který jednou asistoval při páteční výhře 3:1 nad Mannheimem.