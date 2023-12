Hovorka doufá, že si výkony řekne o další kemp. V reprezentaci ocenil dobrou náladu

Mikuláš Hovorka (22) momentálně zažívá nejvydařenější část kariéry. Obránce Českých Budějovic dostal ve své druhé extraligové sezoně pozvánku do národního týmu a těší se na start na Švýcarských hrách. V rozhovoru s novináři na srazu reprezentace přiznal, že ještě před několika měsíci by jej nenapadlo, že by mohl dres se státním znakem na prsou už teď obléct. Hovorka nikdy v mládežnických kategoriích nereprezentoval.

"Je pravda, že před sezonou by mě nenapadlo, že bych mohl dostat pozvánku do repre. Překvapilo mě to," řekl Hovorka. "Před dvěma třemi lety jsem hrál první ligu na Slavii. Tohle je splněný sen, moc se těším. Doufám, že mi turnaj vyjde, abych si třeba řekl i o další kemp," uvedl urostlý bek.

Že by mohl dostat pozvánku, to ale tušil již několik dní před nominační tiskovou konferencí. "Měl jsem určité signály. Po konferenci jsem měl hroznou radost," řekl Hovorka, který tiskovku sledoval v přímém přenosu.

Hovorka přestoupil do Českých Budějovic před minulou sezonou. V prvním extraligovém ročníku se snažil získat pozici v sestavě Motoru, nyní už je pevnou součástí obrany Motoru a nevynechal ještě ani jeden zápas. S 11 body je navíc nejproduktivnějším bekem týmu. Zlepšení připisuje pražský rodák náročné letní přípravě.

"Tvrdě jsem makal na všem. Na síle, rychlosti, hodně jsem se soustředil na kondici. A teď se snažím makat na ledě," řekl Hovorka. "Těší mě, že mi to vychází a máme nějaké body. Hlavně je ale důležité, že se nám daří daleko lépe než loni," poukázal na týmové výsledky. České Budějovice jsou aktuálně osmé.

Hned v prvním dnu v reprezentaci si všiml, že v týmu panuje dobrá nálada. I proto, že svěřenci trenéra Radima Rulíka vyhráli předchozí turnaj Karjala. "Budeme chtít na výsledky z Karjaly navázat a dobrou náladu udržet, protože to je základ. Když to funguje v šatně, projeví se to na ledě," uvedl Hovorka, který listopadové zápasy národního týmu pozorně sledoval v televizi. "Reprezentaci sleduju vždy. Něco jiného je ale na to koukat a pak být na ledě," podotkl s úsměvem.

Přehled zápasu Česko – Finsko (čtvrtek 18:00)

Premiérový start v národním týmu by si měl připsat v sobotu v Curychu, čtvrteční úvodní zápas proti Finsku v O2 areně bude totiž podle všeho sledovat jako náhradník z tribuny. "Bylo mi vysvětlené, že je to proto, abych se podíval na systém. Abych vše viděl v zápasovém tempu. O víkendu do toho skočím, doufám, že dobrou nohou."

Trenéři jej pro začátek zařadili do dvojice s Michalem Kempným, jedním z nejzkušenějších obránců v týmu. "Je to super. Hned na prvním tréninku mi na ledě říkal pár věcí, stejně jako pan Židlický. Jsem za to rád," uvedl Hovorka, když jmenoval jednoho z Rulíkových asistentů Marka Židlického. "Jaké je to, když vás na ledě vede pan Židlický nebo pan Plekanec? Asi jsem to řekl blbě. Oni samozřejmě chtějí, abychom jim tykali, ale je to neuvěřitelné. Je tam třeba i Roman Červenka. Jsme moc rád, že tady jsem a doufám, že mě to posune."