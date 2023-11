Rulíkova reprezentace na Karjale: Gólové hody, kapitánský kolotoč a mladý gólman jako Hašek

Po takové reprezentaci fanoušci volali. Radim Rulík (58) ve své premiéře na lavičce národního týmu upustil od defenzivního pojetí hry a představil svůj projekt. Hlavní poznatky z úvodní reprezentační akce sezony? Aktivita, ofenzivní hody, neokoukané tváře, ale hlavně tři výhry a suverénní vítězství na finském Karjala Cupu. Lepší start do ročníku, který zakončí květnové mistrovství světa v Praze, si národní tým představit nemohl.

Nový herní styl

Trenérská filozofie Radima Rulíka je v podstatě pravým opakem přístupu bývalého reprezentačního trenéra Kariho Jalonena. Zatímco finský odborník si zakládal na propracované defenzivě a jeho tým často přenechával aktivitu soupeři, Rulík má vše rád pod kontrolou. Reprezentaci naordinoval rychlý, bruslivý hokej plný aktivity na obou stranách hřiště a hráče svým přístupem nakazil. V útočném pásmu to byl od českého výběru hukot plný pohybu a prolínání. A změna nenastala ani po ztrátě puku. Namísto vyčkávání na vlastní polovině, Češi aktivně forčekovali, znepříjemňovali soupeři rozehrávku a snažili se ztracené kotouče rychle získávat zpět na vlastní hokejky.

Dvě tváře

Reprezentace pod novým realizačním týmem ukázala, že jí nečiní problém přepínat mezi ofenzivou a defenzivou. Dvanáctigólovou smršť z prvních dvou zápasů vystřídala těsná a hlavně trpělivě odbráněná výhra v posledním zápase proti Švýcarům. Národní tým si ve třech zápasech Karjala Cupu vyzkoušel, jak dovést do zdárného konce skvěle rozehraný zápas, jak se zvednout po ztrátě tříbrankového náskoku i jak dvě třetiny bránit nejtěsnější vedení. Ve všech třech případech obstál a na startu sezony, kterou zakončí na domácím světovém šampionátu, diváky namlsal třemi výhrami.

Skvělé první třetiny

Jestli reprezentaci na Karjale něco vyšlo opravdu skvěle, byly to první třetiny. Úvodní dvacetiminutovka proti Švédsku přinesla střeleckou nadvládu, která vyústila ve čtyřbrankový náskok. Také proti Finům byl český výběr aktivnější a do kabin šel s vedením 3:1. Výborné starty si Rulíkovi svěřenci přenesli i do závěrečného zápasu turnaje proti Švýcarsku, když v úvodním dějství vstřelili jedinou branku utkání. Celkově v prvních třetinách nasázeli osm gólů, což je stejně jako na celém posledním podniku Euro Hockey Tour pod Karim Jalonenem.

Nováčci v poli

V souvislosti s národním týmem je na čase učit se nová, nebo téměř zapomenutá jména. Kdo čekal, že Rulík při své první nominaci vsadí na jistotu a pozve ostřílené a hlavně produktivní borce z extraligy, ten musel být zklamaný. Z 10 nejproduktivnějších Čechů v nejvyšší domácí soutěži nový trenér národního týmu ukázal pouze na tři – kladenského obránce Jiřího Ticháčka, sparťana Michala Řepíka a libereckého centra Tomáše Filippiho. Ten se navíc k týmu připojil až jako náhradník. Reprezentační premiéru si na finském turnaji odkroutili Ondřej Kovařčík, Adam Kubík a již zmíněný Ticháček a nutno podotknout, že Rulíkův aktivní hokej jim sedl náramně.

Svěží vítr v brance

Vybírat brankáře pro reprezentaci je pro trenéry radost. Uplynulý sraz ukázal, že i když zvolí dvojici s téměř nulovými zkušenostmi s mezinárodním hokejem, dostanou nadstandardní kvalitu. Jednadvacetiletý Jakub Málek na sraz přijel jako úplný nováček, přičemž čtyřiadvacetiletý Dominik Pavlát měl za sebou jediný start v Euro Hockey Challenge proti Německu. Ani jeden z talentovaných gólmanů se ale před nabídnutou šancí nerozklepal a tým se na ně mohl spolehnout. Málek dovedl reprezentaci k výhrám nad Švédskem a Finskem. Pavlát, jenž číslem 39 nechal vzpomenout na Dominika Haška, se zaskvěl nulou v závěrečném duelu se Švýcary. Skvělý výkon korunoval pět sekund před koncem základní hrací doby, kdy sebral gól švýcarskému kapitánovi Andresi Ambühlovi.

Tři kapitáni

Český výběr do Finska odletěl bez zraněného lídra Romana Červenky, a proto přistoupil k netradičnímu experimentu – ve třech zápasech trenéři ukázali na tři různé kapitány. Jako by nastupující realizační tým vypsal konkurz na nové lídry. Reprezentační "céčko" postupně dostali Michael Špaček, Lukáš Sedlák a Michal Řepík. Řepík a Sedlák jsou na kapitánské povinnosti zvyklí z klubů, pro Špačka šlo o novinku, se kterou se ale dokázal popasovat a dovedl národní výběr k výhře nad Švédskem.

Trenér Plekanec

S novou pozicí se na Karjala Cupu sžíval dlouholetý reprezentační kapitán Tomáš Plekanec. Bývalý skvělý útočník, který ukončil aktivní kariéru před necelým měsícem, vyměnil led za střídačku a nová role mu nečinila sebemenší problémy. Na trénincích piloval s centry vhazování a v zápasech se specializoval na situace v obranném pásmu. V závěru zápasu se Švýcarskem odkoučoval celý oddechový čas před tím, než Švýcaři odvolali gólmana.