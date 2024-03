Asi to byl můj poslední zápas za Liberec, přiznal dojatý Birner a zvažuje angažmá v Litoměřicích

Poslední zápas v dresu Liberce a možná i poslední utkání v kariéře ve středu odehrál hokejový útočník Michal Birner (38). Zkušený kapitán Bílých Tygrů po vyřazení týmu ve čtvrtfinále play off se Spartou přiznal, že vážně uvažuje o návratu do rodných Litoměřic. Ve hře je tedy i varianta, že by pokračoval v tamním prvoligovém klubu.

"Jsem nachystaný na všechno. V hlavě mám spoustu věcí. Jo, asi to byl můj poslední zápas za Liberec. Zatím to tak vypadá. Sedneme si ještě s majitelem klubu a s (trenérem) Filipem Pešánem. Doladíme to dál. Ale takhle jsem to měl nastavené od začátku sezony," řekl Birner novinářům.

S rodinou žije v Liberci, ale doma je v Litoměřicích. A podle svých slov je připraven rodině vrátit podporu, kterou mu v posledních letech dávala. "Teď přichází čas, kdy jí to musím vrátit. Uvidíme, ještě není nic na sto procent. Pokud to ale byl můj poslední zápas celé kariéry, jsem s tím v pohodě. Byli tu všichni, co tu měli být. Měl jsem tu rodiče, bráchu, celou svoji rodinu. Skončilo to proti Michalu Řepíkovi, proti jednomu z mých nejlepších kamarádů. Mělo to symboliku. Jak (ale) říkám, ještě to není na sto procent," vysvětloval.

Pokračování v Litoměřicích?

Bývalý reprezentant Liberci v sezoně 2015/16 výrazně pomohl k zisku mistrovského titulu a následně odešel opět do zahraničí. Po třech letech se ale vrátil a patřil mezi klíčové hráče severočeského týmu. Teď mu končí smlouva. "Beru to tak, že když jsem sem v roce 2015 přišel, tak to, co jsem slíbil, jsem doručil. Na to jsem pyšný. Ať už to bude pokračovat jakkoli, můžu odejít s úplně čistým svědomím, že jsem tomuhle klubu dal všechno, co ve mně bylo," řekl Birner. Při závěrečném loučení s fanoušky byl viditelně dojatý. "Naměkko jsem byl i v kabině po zápase," přiznal.

Reálnou variantou je, že by pokračoval v prvoligových Litoměřicích. "Samozřejmě, že se to nabízí. Jsem tam odsud, mám tam zázemí a celou rodinu. Musím si všechno nechat pořádně projít hlavou. První liga není vůbec jednoduchá soutěž, uvidíme. Dan Sadil (bývalý majitel klubu) je můj hodně dobrý kamarád, něco jsem mu před pár roky slíbil a já jsem člověk, který obvykle na takové věci nezapomíná a chce dodržet slovo. Jen to bude muset dávat smysl," řekl Birner. Trenér Liberce Filip Pešán zároveň naznačil, že by se nebránil spolupráci se zkušeným útočníkem i v roli mimo led.

Liberec zakončil sezonu čtyřmi porážkami se Spartou a ze čtvrtfinále vypadl po výsledku 0:4. Jednotlivé zápasy ale byly vyrovnané. "Co nám chybělo? Zkušenosti. Jejich celková kvalita je enormní. My svoje šance měli, ale nedali jsme je. Sparta prokázala velkou zkušenost v zakončení, nejen tam. Mají fantasticky poskládaný tým, já jim gratuluju k postupu 4:0. Jeden zápas jsme si zasloužili vyhrát. Aspoň pro naše fanoušky. Ale takový je hokej. Je konec," dodal Birner.