Liberecký Birner před rozhodujícím zápasem: Je to padesát na padesát, rozhodnou detaily

Liberecký Birner před rozhodujícím zápasem: Je to padesát na padesát, rozhodnou detaily

Liberec dokázal v předkole play off Tipsport extraligy proti Olomouci dvakrát odvrátit hrozíci konec sezony a vynutil si rozhodující pátý zápas, ve kterém bude mít v úterý výhodu domácího prostředí. Podle kapitána Bílých Tygrů Michala Birnera (38) ale čeká lépe postavený tým po základní části velká bitva, do které ani jeden z týmů nepůjde v roli favorita.

"Jestli je teď výhoda na naší straně? Těžko říct. Byli jsme několikrát v situaci, kdy my byli ti, kteří vedli, a soupeř pak dokázal vyrovnat. Z nás to ale pak nějakým způsobem spadlo a dokázali jsme nakonec vyhrát. Podle mě je to tedy v tuto chvíli padesát na padesát, budou rozhodovat strašně malé detaily," řekl Birner na klubovém webu.

Liberec na úvod předkola doma dvakrát prohrál v prodloužení a oba zápasy rozhodl Jakub Orsava. Do Olomouce jeli Bílí Tygři s vědomím, že musí vyhrát, pokud nechtějí na dovolenou. "Dnes jsme byli ve stejné situaci jako v sobotu. Nic se nezměnilo, museli jsme vyhrát. Teď jsme rádi, že jsme si vybojovali pátý rozhodující zápas," uvedl Birner po výhře 5:3.

Statistiky utkání Olomouc – Liberec. Livesport

Bílí Tygři v neděli na Hané dvakrát ubránili dvojnásobné oslabení a sami naopak jednu z početních výhod využili. "Kluci, co chodí na oslabení, odvádějí neskutečnou práci. Když člověk sedí na střídačce a vidí, co oni dokáží zblokovat… Celému týmu to dodává strašně moc sil, klobouk dolů před nimi," ocenil zkušený útočník spoluhráče.

Vedle toho vyzdvihl i výkon brankáře Dávida Hrenáka, který si připsal 31 úspěšných zákroků.

Výsledky předkola play off Tipsport extraligy