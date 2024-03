Sparta měla v koncovce zabijácký instinkt, ale je to trochu kruté, řekl Rychlovský

Hokejový útočník Jakub Rychlovský (22) i v play off potvrzoval pozici nejlepšího střelce základní části extraligy, přesto Liberci k postupu do semifinále přes Spartu pomoct nedokázal. Bílí Tygři prohráli s Pražany 0:4 na zápasy a Rychlovský po posledním utkání novinářům řekl, že soupeř byl lepší a postoupil zaslouženě.

"Byli jsme Spartě vyrovnaným soupeřem a v každém utkání jsme byli strašně blízko vítězství. Je to trochu kruté a s krátkým odstupem si troufnu říct, že jsme si i zasloužili nějaký zápas překlopit na naši stranu. Kdybychom odjížděli z Prahy se stavem 1:1 nebo dokonce 2:0, asi by se nikdo nemohl úplně divit. Na kdyby se ale nehraje. Ten malý krůček nám zkrátka vždy chyběl," uznal Rychlovský.

Pražané byli nejen podle něj lepší v zakončení. "Sparta měla v koncovce takový zabijácký instinkt a zároveň byla extrémně efektivní. Skoro z každé velké šance dala gól a ukázala kvalitu. My ty šance měli taky, kolikrát i vyložené před prázdnou brankou, ale neproměnili jsme je. Možná se v určitých důležitých momentech projevila naše nezkušenost. Sparta v tom byla zkrátka lepší a jde dál zaslouženě. Přeji jí hodně štěstí do další série," uvedl rodák z Vrchlabí.

Bílí Tygři měli před začátkem čtvrtfinálové série v nohách pět těžkých zápasů s Olomoucí z předkola play off. Bylo tak otázkou, jak na tom s postupem času budou se silami. Sám Rychlovský ale žádnou únavu nepociťoval. "Myslím si, že to nebylo pro průběh série rozhodující. Osobně jsem s tím problém neměl. Je to play off a jede se zkrátka nadoraz. Není čas přemýšlet, jestli se člověk cítí unaven, nebo ne. Kvůli tomu celou sezonu dřeme, takže sil jsme měli ještě dost," podotkl Rychlovský.

Absence zkušených měly vliv

Liberecký odchovanec ale přiznal, že vynucené absence potrestaných Flynna, McCoshena a zraněného Dernera na už tak úzký kádr vliv měly. "Samozřejmě to nějakou roli hrálo. Byli to důležití hráči týmu. Na druhou stranu kluci, kteří je nahradili, hráli fantasticky. Například Jaromír Pérez, pro kterého to byly první zápasy v play off v kariéře, a dnes nás pěkným gólem vrátil zpátky do zápasu," ocenil Rychlovský spoluhráče juniorského věku.

Sezona Bílých Tygrů byla po celou dobu tak trochu na houpačce. Severočeši do posledního kola základní části bojovali o elitní čtyřku. Ta jim nakonec těsně unikla. V předkole poté přetlačili Olomouc, na Spartu ale nestačili. "Bojovali jsme s nevyrovnaností výkonů a celá naše sezona byla od začátku nahoru dolů. Dvě výhry, tři prohry a tak dále. To samé se vlastně ukázalo i v play off, kde se promítnul obrázek celého ročníku. V předkole jsme ukázali charakter, protože ne každému se povede otočit sérii z 0:2 na 3:2. A ačkoliv výsledek vypadá zcela jednoznačně, tak ani za sérii se Spartou se vůbec nemusíme stydět," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

Po libereckém vyřazení se dá očekávat, že šikovného střelce povolá reprezentační kouč Radim Rulík do přípravy před domácím světovým šampionátem. Tím se ale dvaadvacetiletý forvard nyní nezabývá.

"Upřímně, nad tím jsem ještě vůbec nepřemýšlel. Měl jsem hlavu nastavenou na teď a tady. Neřešil jsem, co bude po sezoně. Snažil jsem se soustředit jen na play off. S trenéry jsme se domluvili, že si dáme tři dny klid a pak uvidíme, co bude dál a jaký budeme mít další program. Vyřazení mě teď hodně mrzí a budu to nějaký čas rozdýchávat. Nikdo nechce končit sezonu prohraným zápasem," dodal Rychlovský.