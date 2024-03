Výsledek je pro Liberec krutý, ale my jsme rádi, že se série neprotahovala, řekl Buchtele

Hokejisté Sparty si nejrychlejším možným způsobem zajistili postup do semifinále play off extraligy, když porazili Liberec 4:0 na zápasy. Na poslední postupové výhře se gólem podílel i útočník Jan Buchtele (33), který po skončení zápasu novinářům přiznal, že je rád, že se série neprotahovala. Přestože si soupeře pro semifinále nevybírá, nevadila by mu konfrontace s mistrovským Třincem, který Spartu v předešlých dvou letech v play off porazil.

"Když se podíváme na zápasy, tak byly všechny vyrovnané. Výsledek je pro ně krutý, ale my jsme rádi, že se série nějak zbytečně dál neprotahovala," pochvaloval si Buchtele po utkání, které Sparta vyhrála na severu Čech 5:2.

Pražané v Liberci opět potvrdili, že jsou psychicky odolní a nezlomí je ani ztráta vedení. "Za stavu 2:0 tam dnes byl lehký úpadek a soupeř vyrovnal. Liberec pak byl psychicky na koni, zápas se tam mohl klidně lámat, ale my jsme věřili v naši sílu a zase se to prokázalo," uvedl třiatřicetiletý útočník. "Neuhli jsme a věřili, že to ukopeme," řekl.

Mezi klíčové postavy Pražanů ve třetím i čtvrtém zápase série patřila třetí útočná formace, ve které s Buchtelem nastupovali Miroslav Forman a Jani Lajunen. "Řekl bych, že je to práce celého týmu. Některé věci jsou vidět více, některé méně. My teď dáváme góly, daří se nám a jsme za to rádi. V sérii se ale dokázala prosadit každá lajna. Tady to vypadá, že jsme to opticky odtáhli my, ale šlapal celý tým. Podržel nás Kuba Kovář a to bylo stěžejní," poukázal Buchtele na spolehlivý výkon brankáře Kováře.

Sparta získala rychlým postupem volno. Do semifinále vstoupí nejdříve 31. března, v případě postupu Pardubic až 2. dubna. "Volno se vždy hodí. Můžeme doléčit nějaké malé šrámy. Na druhou stranu nechcete vypadnout ze zápasového tempa. Je to dvousečné. Určitě jsme ale za 4:0 rádi. Teď si počkáme, kdo na nás vyjde," řekl Buchtele.

Statistiky utkání. Livesport

Kdyby ve všech sériích uspěly po základní části lépe postavené týmy, narazila by Sparta na Třinec, který ji loni porazil ve čtvrtfinále a o sezonu dříve ve finále. "Teď už je jedno, na kterého soupeře narazíte. Je to klišé, ale je to pravda," podotkl Buchtele. "A kdyby to byl Třinec? Máme jim co vracet," pousmál se útočník, který předešlé série proti Ocelářům odehrál.