Baďouček zůstává na lavičce Pardubic. Zvládl těžkou situaci, zaslouží si důvěru, řekl Sýkora

Hokejisty extraligových Pardubic povede i nadále jako hlavní trenér Václav Baďouček (62), jenž Dynamo převzal na začátku října po rezignaci Marka Zadiny (52). Východočeši na klubovém webu oznámili, že zkušený kouč podepsal smlouvu do konce sezony a opustí pozici sportovního manažera B týmu.

"Václav si zaslouží naši důvěru. Bez problémů se popasoval s obtížnou situací a věříme, že zvládne i náročnější zkoušky. Společně diskutujeme o dalších krocích a jsme ve shodě ohledně posílení realizačního týmu. Dojde k němu v řádu dnů, případně týdnů," uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.

Baďouček vedl Pardubice zatím v deseti extraligových zápasech, ve kterých tým získal 23 bodů z 30 možných a posunul se do čela soutěže. Východočeši pod jeho taktovkou nebodovali pouze jednou, když prohráli v základní hrací době na ledě Mladé Boleslavi.

"Dostal jsem práci a chci ji dělat nejlépe, jak dovedu. Platilo to před měsícem a platí to pořád," řekl Baďouček, jehož asistenty budou i nadále Václav Kočí, Vít Černohous a František Brázdil. "Realizační tým si sedl a funguje. Každý jeho člen má hráčům co předat. Brzy dojde k jeho rozšíření. Věříme, že půjde o krok, kterým se přiblížíme úspěšné budoucnosti," uvedl Sýkora.

Baďouček v minulosti vedl v extralize Plzeň, byl asistentem v Karlových Varech, ve Znojmě nebo v Brně. Působil i v první lize. Do Pardubic přišel v létě a měl řídit prvoligové "béčko" Dynama. K "áčku" se posunul po nečekané rezignaci Zadiny.

"Chtěl bych poděkovat Vaškovi za přístup v posledním měsíci. O naší nabídce se dozvěděl brzy ráno v den utkání (Ligy mistrů) s Lahti. Večer už vedl tým do zápasu. Neřešil smlouvu, nekladl si podmínky. Prostě makal. Prokázal, že je loajální, pracovitý a zkušený," řekl majitel klubu Petr Dědek.

