Nevěřil jsem, že potom, jak se moje kariéra vyvíjela, něco takového zažiju, přiznal Houdek

Nejvydařenější utkání v pardubickém dresu v neděli odehrál obránce Michal Houdek (24). Premiérovými dvěma góly se podílel na výhře Dynama nad Vítkovicemi (6:2), po které si Východočeši upevnili vedení v tabulce. V rozhovoru s novináři poté v nadsázce řekl, že stále čeká, kdy se vzbudí ze snu.

"Po prohře v Boleslavi jsme potřebovali vyhrát, abychom šli do pauzy s nějakým lepším pocitem. Některé momenty v utkání nebyly ideální, ale důležité je, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. Bude reprezentační pauza, o to víc je tato výhra důležitější," řekl Houdek po výhře 6:2.

Úvodní gól utkání vstřelil ve 14. minutě, kdy poslal na vítkovickou branku puk od modré čáry. "Chtěl jsem puk dostat na bránu a hlavně netrefit hráče před sebou. Bylo podstatné, že mi to Červus (Roman Červenka) zvládl dát rychle nahoru a pak, že Kousy (Robert Kousal) svedl souboj, díky kterému puk prošel až do brány," zmínil Houdek pomoc spoluhráčů.

Východočeši vedli po dvou třetinách 2:0, pak Vítkovičtí snížili, ale Dynamo opět odskočilo a nakonec vyhrálo 6:2. Právě šestý gól vstřelil znovu Houdek, tentokrát po důležité práci Jakuba Lichtaga. "Gól nezávisí jen na jednom hráči, i tady mají spoluhráči velký kredit," doplnil Houdek.

Čtyřiadvacetiletý obránce tak prožil mimořádný večer. "Pořád čekám, kdy se vzbudím a vypadnu z toho snu. Na děkovačce jsem se jen díval kolem sebe. Nevěřil jsem, že potom, jak se moje kariéra vyvíjela, něco takového zažiju. Pořád nemůžu uvěřit, že to tam spadlo dvakrát," poznamenal Houdek.

Houdek byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Livesport / @HCPCE

O den dříve navíc nastoupil za pardubické béčko v první lize a proti Prostějovu jednou skóroval. Za víkend tak vstřelil celkem tři góly. "Už jsem odevzdal hokejku přítelkyni, ať ji radši nechá zarámovat," smál se Houdek. "Dát s jednou hokejkou tři góly, to se mi snad ještě nepovedlo. Lukáš Sedlák mi dal v kabině puk, teď už zbývá jen něco zaplatit do kasy," dodal pardubický obránce.

Houdek dostává prostor i v extraligovém týmu, v nedělním utkání strávil na ledě necelých čtrnáct minut. "Snažím se to trenérům vracet jak mou prací, tak třeba i něčím navíc směrem dopředu. Chci být týmu prospěšný, aby i v takto nabitém kádru mě trenéři mohli nasadit," prohlásil Houdek.

Stihl i pětiminutový trest za bitku, které předcházel zákrok na spoluhráče Roberta Kousala. "Je to jedna ze situací, kdy se můj doplněk dá využít. Hlavně se zastat spoluhráče. Kousy je jeden z nich, kteří by takto měli být chránění," uvedl Houdek, který se popral s Markem Kalusem.