Bez Kováře v bráně bychom to nezvládli, chválil Krejčík výkon gólmana a očekává vyrovnanou sérii

Obránce Jakub Krejčík (32) v pátek nastartoval hokejisty Sparty na cestě za prvním bodem ve čtvrtfinálové sérii proti Liberci, když ve 25. minutě jako první překonal gólmana Dávida Hrenáka a vyrovnal v přesilovce na 1:1. Sám ale během rozhovoru s novináři vyzdvihl především výkon gólmana Jakuba Kováře, který zachránil Pražany několikrát během prodloužení a pak vychytal v nájezdech všechny exekutory hostů.

Zatímco Liberečtí hráli již pošesté, pro Spartu to byl v letošních vyřazovacích bojích první zápas. A hned také nejdelší, jak jen mohl být. Ani 80 minut hry neurčilo vítěze. Sparta pak rozhodla dvěma úspěšnými pokusy za čtyři série nájezdů.

Poděkování Kovářovi

"Je to play off. Jsou to vyrovnaná utkání. Možná jsme v posledních pěti minutách hráli spíše na to, abychom výsledek udrželi, takže jsme Liberci dávali více příležitostí v naší třetině. Bohužel se nám to vymstilo a dostali jsme gól. Ale klobouk dolů, že jsme zůstali i dál silní v hlavách. Nezmatkovali jsme a dotáhli zápas do vítězného konce. Chtěl bych poděkovat Kovimu, protože bez něj v bráně bychom to nezvládli," ocenil Krejčík.

Svěřenci kouče Pavla Grosse dobře začali, byli aktivní, měli šance. Jenže se jim nedařilo překonat Hrenáka a od poloviny úvodní třetiny navíc po gólu Jakuba Rychlovského ztráceli. Přesilovkový zásah po vydařené ráně Jakuba Krejčíka od modré čáry byl tak trochu vysvobozením. "Není to nejlepší, když inkasujete jako první. Takže to byla úleva pro všechny. Nakopne to celý tým. Jsem rád, že jsem to byl já, je však úplně jedno, kdo dá gól, když budeme vyhrávat. Ale sedla pěkně," pousmál se Krejčík.

Statistiky zápasu. Livesport

Sparťané měli dlouho navrch, jenže s blížícím se závěrem základní hrací doby začali až příliš spoléhat na obranu a upustili od útočné aktivity. "Třetí gól by byl asi zlomový, ale bohužel jsme ho nedali. Takže musíme bojovat s tím, co je. Byl to první zápas po dlouhé době. Každý si uvědomoval tíhu okamžiku. Věděli jsme, o co hrajeme. Hodíme to za hlavu. Hlavní je, že máme první výhru," prohlásil Krejčík.

Jeho týmu se to však mohlo vymstít. Domácí diváci prožívali velké nervy hlavně při přesilovce Severočechů, když se faulem vysokou holí provinil v čase 69:21 Filip Chlapík. Jenže Kovář jako kdyby zatáhl roletu. "Měl jsem to z první řady... Jenom jsem valil oči, co všechno tam Kuba zvládl pochytat. Neskutečné. Díky bohu, že ho máme," přidal další chválu na adresu zkušeného gólmana Krejčík.

Když pak Kovář v nájezdech postupně vychytal Michala Bulíře, Jakuba Rychlovského, Tomáše Filippiho i Oscara Flynna, mohl vytrysknout gejzír velké radosti v podání domácích. "Může nám to pomoci. Je to povzbuzující. Byl to dlouhý zápas. A to se vždy odchází lépe, když je to s výhrou. Byla v tom i úleva. Každý už se těšil, že to začne. Ale také si dobře uvědomujeme, o co hrajeme. Je to důležitý do celé série," uvedl Krejčík.

Bitvy Sparty a Liberce mají v play off vždy grády, většinou bývají mimořádně vyrovnané. Jako kdyby to měl pro letošní sérii předznamenat i úvodní souboj. "Neočekávám v dalších zápasech nic jiného. Bude to pořád stejné. Bude to boj až do posledního zápasu. Čeká nás ještě dlouhá série. Musíme se připravit a snad vyhrajeme i v sobotu," věřil Krejčík.