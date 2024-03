Pardubice rozhodly čtvrtfinálovou přestřelku s Hradcem v prodloužení, Sparta s Libercem v nájezdech

Úvodní čtvrtfinálovou bitvu mezi Pardubicemi a Hradcem Králové ovládl domácí tým, ale cesta za výhrou nebyla snadná. V čase 61:25 ji trefil útočník Martin Kaut a Dynamo vyhrálo 5:4 v prodloužení. Těžké to měla na svém ledě také Sparta, bojovný Liberec porazila až 3:2 v samostatných nájezdech.

Domácí chtěli do utkání vstoupit aktivně, přibrzdilo je ale rychlé Kautovo vyloučení. Brankář Will však v oslabení nemusel čelit ani jedné střele.

Hradečtí se dostali do tempa a ve 4. minutě Willa prověřil Miškář. Bezbrankový stav se změnil o dvě minuty později, kdy Perret přebruslil pardubické hráče, objel branku a stihl zakončit, než se Will přesunul ke druhé tyčce.

V 8. minutě byl blízko druhému gólu Šťastný, trefil ale jen tyč. Vzápětí proti Jerglovi výborně zasáhl ramenem Will. Brankovou konstrukci následně nastřelil domácí Hyka. Místo vyrovnání přišel gól hostů. Při Pánikově vyloučení se od modré čáry prosadil McCormack.

Pardubice měly problém prosadit se přes střední pásmo. Na přelomu první a druhé třetiny hrozily v přesilové hře, Kaut ale trefil jen tyč. Krátce po návratu Freibergse na led už se Dynamo prosadilo. Po přečíslení tři na jednoho snížil Zohorna. O 69 sekund později domácí vyrovnali, když se po rychlém protiútoku a zpětné přihrávce Poulíčka trefil Vondráček.

Favorit podporovaný vyprodanou arénou ožil a dál se tlačil do útoku. Nápor Dynama zastavilo oslabení, na jehož konci mohl skórovat Klíma. Will byl ale připravený. V polovině utkání se Hradec dostal zpět do vedení, když Košťálkovo zaváhání potrestal Pavlík. Domácí ještě ve druhé části opět srovnali se soupeřem krok, Hájkovu střílenou přihrávku trefil v letu Zohorna.

Vstup do třetí třetiny domácím usnadnila přesilová hra, navíc se přidal druhý faul Miškáře a Dynamo se ve hře pět na tři dostalo poprvé do vedení. Ukázkovou kombinaci zakončil kapitán Sedlák. Hradec mohl srovnat krok v oslabení, při Okuliarově vyloučení ale Will zlikvidoval hned tři velké šance. Nepřekonal jej Jasper po přečíslení, v samostatném nájezdu Miškář a poté ani Perret.

V 50. minutě ale byli hosté za svou aktivitu odměněni, vyrovnat se podařilo se štěstím Tamášimu. O pět minut později se mohl stát hrdinou Vondráček, Pařík jeho pokus zastavil. Východočeské derby tak podruhé za sebou dospělo do prodloužení. I tentokrát se z výhry radovaly Pardubice, když zápas rychle ukončil Kaut.

Utkání začalo v ohromném tempu a nažhavení Pražané, kteří nastoupili po takřka dvou týdnech od posledního zápasu bez klíčového centra Sobotky, byli v útoku o poznání aktivnější. Na střely na branku vyhráli 14:5, jenže neproměňovali šance.

Ve čtvrté minutě se nedostal Krejčík k zakončení do odkryté branky, jak by potřeboval. Vzápětí se před Hrenákem ocitl osamocený Řepík, ale liberecký gólman měl v jejich souboji navrch. Horákovi na poslední chvíli zabránil ve skórování skvělým obranným zákrokem Derner.

Do vedení tak šli Bílí Tygři. Na Flynnovo vyhození vzduchem nedosáhl nad hlavou Moravčík, za ním si našel kotouč kanonýr Rychlovský a v první vážnější šanci hostů prostřelil brankáře Kováře. Hrenák, který si připsal asistenci, jen krátce poté vytěsnil velmi dobrý pokus Horáka.

Relativní klid v úvodu druhého dějství změnila přesilovka Sparty po vyloučení Knota. Kousal nabil ve 25. minutě na modrou čáru Krejčíkovi, který si rychle zpracoval kotouč a pak ho výstavní ranou poslal pod horní tyčku. Vyrovnání sparťanům pomohlo a opět převzali iniciativu.

Forman to zkusil pohotovým bekhendem z otočky, ale Hrenák byl při zákroku pravým betonem dostatečně rychlý. Krátce po polovině základní hrací doby už šli domácí do vedení, když se dostal po odrazech kotouče k dorážce na brankovišti David Vitouch a překonal Hrenáka. Ve 34. minutě mohlo být vyrovnáno - dalekonosný pokus Filippiho zastavila tyčka.

Sparta se ve třetí části zaměřila na pečlivé střežení těžce vydobytého náskoku. V 53. minutě se týmy vystřídaly ve slibných šancích. Bulířův dobře mířený pokus vytěsnil pozorný Kovář, na druhé straně měl Hrenák štěstí, když mu Chlapíkův pokus proletěl pod betonem, ale skončil těsně vedle branky.

Necelé dvě minuty před vypršením základní doby se radovali z vyrovnání Severočeši. Filippi zkusil překvapit domácí střelou z otočky od modré čáry, puk těsně před Kovářem tečoval klečící Bulíř a kotouč si našel skrze Kovářovu výstroj cestu za brankovou čáru.

V prodloužení pálil ostře Kousal, Hrenák zasáhl. Stejně dobře si vedl i proti Lajunenově bekhendovému pokusu zblízka. Bílí Tygři pak zle zatápěli domácím po Chlapíkově faulu, ale Kovář předvedl několik skvělých zákroků. Prakticky jistý gól chytil Bulířovi. I proto nerozhodlo ani 80 minut a došlo až na nájezdy.

V těch začala Sparta úspěšně zásluhou Irvinga. Ve třetí sérii ho napodobil Horák. Hosté ze čtyř pokusů na skvěle chytajícího Kováře recept nenašli.