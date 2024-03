Co ukázalo první východočeské derby v play off? Rozehraný Hradec, emoce i silné starty

Co ukázalo první východočeské derby v play off? Rozehraný Hradec, emoce i silné starty

Start vyřazovacích bojů jak se sluší a patří. V historicky prvním východočeském derby v play off Pardubice porazily Hradec 5:4 v prodloužení a vybojovaly první bod v sérii. Dynamo uspělo i přes to, že mu herně ani výsledkově příliš nevyšla první třetina, ve zbytku zápasu ale smazalo dvoubrankové manko a v prodloužení obrat dokonalo. Co přinesl úvodní čtvrtfinálový duel aktuálního extraligového ročníku?

Neúnavné hlasivky

Naplnilo se to, co před sérií očekávala celá hokejová veřejnost. Historický střet východočeských rivalů v play off přinesl kromě bitvy na ledě také souboj hlasivek v hledišti. Pardubická Enteria arena se změnila v červeno-bílé peklo, které nezchladila ani studená dvougólová sprcha hradeckých hokejistů v úvodu zápasu.

Hosté krčící se v rohovém sektoru za jedním ze čtyř sloupů pardubického zimního stadionu neměli proti výrazné přesile šanci. O to aktivnější ale byli před zápasem. Skupina hradeckých podporovatelů ovládla prostranství před arénou a jejich aktivita, možná do úvodu zápasu nabudila i hradecké hokejisty.

Faktor předkolo

Odpočinek po náročné základní části, nebo zápasová praxe z předkola? Na otázku, která každoročně doprovází start play off neexistuje univerzální odpověď. Průběh první třetiny úvodního zápasu série mezi Pardubicemi a Mountfieldem ale ukázal, že naladit se na ostré tempo vyřazovacích bojů v předkole, není před startem čtvrtfinále na škodu.

Hradec zvládl vstup do historicky prvního měření sil v play off výrazně lépe než Dynamo. Po prvních dvaceti minutách vedl 2:0 na góly, 2:1 na tyčky, 11:8 na střely a navrch měl i v dalších statistikách. Svěřenců Tomáše Martince bylo po většinu první třetiny plné hřiště, naopak Dynamo jako by se teprve rozjíždělo…

Stačí hrát jen v úvodech třetin?

Do druhé třetiny Dynamo vstupovalo s dvoubrankovým mankem, po dvou minutách a 12 vteřinách ale bylo srovnáno. Kontaktní branku vstřelil Tomáš Zohorna a vyrovnání v přečíslení zařídil Tomáš Vondráček. Plné tribuny Enteria areny byly rázem na nohou.

Hradec se po gólu Radovana Pavlíka opět dostal do vedení, Zohorna ale druhým gólem v zápase srovnal a do třetí třetiny se vstupovalo za stavu 3:3. Na startu závěrečné dvacetiminutovky Pardubice navázaly tam, kde skončily v třetině předchozí. Po minutě využil přesilovku pět na tři Lukáš Sedlák a poprvé v zápase poslal Dynamo do vedení. To ale nevydrželo. V prodloužení však po minutě a půl hry rozhodl Martin Kaut, který Pardubicím zařídil první bod v sérii.

Povedené vstupy do třetin příště stačit nemusí. Nabízí se proto otázka, jestli dokáže hvězdami nabitý tým proti houževnatému soupeři přepnout na vyšší rychlostní stupeň.

Přehled utkání Pardubice – Hradec Králové 5:4p