Být zase ve čtvrtfinále je skvělé. Rozdáme si to s Kometou, burcuje litvínovský hrdina Jurčík

O postupu hokejistů Litvínova v nejkratší možné době už po třech zápasech předkola proti Plzni v sobotu na západě Čech rozhodl v prodloužení Ondřej Jurčík (31), který trefou v 76. minutě poslal Vervu do čtvrtfinále proti brněnské Kometě. Zároveň tak zařídil, že Severočeši zažili první vítěznou sérii ve vyřazovacích bojích od zisku titulu v roce 2015.

"Je to skvělý pocit být zase ve čtvrtfinále. Rozdáme si to s Kometou," usmíval se po utkání pamětník historického litvínovského titulu z roku 2015 Jurčík. Od té doby se hráči Vervy mezi osm nejlepších týmů extraligy dostali pouze jedinkrát.

Plzeň šla dnes sice ve druhé minutě rychle do vedení, ale litvínovský Andrej Kudrna o 31 sekund později právě po přihrávce Jurčíka vyrovnal na 1:1. “Ty dva rychlé góly byly zajímavé. Naštěstí jsme střídání po jejich gólu hned odpověděli, to bylo nejdůležitější. Pak jsem tušil, že to bude o jednom gólu. Nikdo to nechtěl otevřít a udělat chybu,“ komentoval průběh utkání jedenatřicetiletý centr třetího útoku Vervy.

"Každý měl trochu svázané ruce stavem 1:1. Pořád jsme věřili, že ten gól dáme a nakonec rozhodne taková střela,“ dodal Jurčík, který urputný souboj rozhodl během přesilovky.

"Abdy (Jindřich Abdul) nahazoval puk kolem mantinelu. Jejich hráč to pak nějak vyhazoval po mantinelu, kde byl Marek Baránek a jenom to přikopnul placírkou. Já si to sebral na střed, koukal jsem doprava, kde byl Abdy a rozhodl jsem se, že to vystřelím. Naštěstí to padlo, jak to padlo a já jsem za to hrozně rád," přiznal spokojený střelec, jenž se radoval se zpožděním.

"Já jsem jenom zahlédl jejich gólmana, jak smutně zaklonil hlavu. Střelu jsem ani pořádně neviděl, měl jsem totiž přitom sklopenou hlavu,“ usmíval se 191 centimetrů vysoký odchovanec Litvínova s více než 500 starty v nejvyšší soutěži.

Přes jednoznačný výsledek série Plzeňští Severočechy potrápili. "Oni do nás šli každý zápas, snažili se nás provokovat. My jsme se zase snažili to ustát a rozhodnout v těch přesilovkách, nebo ubránit oslabení. To bylo nejdůležitější i dneska. Rozhodl gól v přesilovce," hledal Jurčík rozhodující momenty úspěšného předkola.

"Myslím si, že přesilovky rozhodují play off. Navíc Matej (Tomek) přepnul na play off mód. Chytá opravu výborně všichni doufáme, že v tom bude jenom pokračovat," pochválil litvínovského gólmana dnešní hrdina.

Teď už Severočeši vyhlížejí blížící se čtvrtfinále. "Hrozně se na to těším. Zítra máme trénink, potom tři dny volno a jdeme dál. Kometa se na nás taky dobře připraví, ale my se na ně určitě vrhneme a věříme, že nám zase pomohou i fanoušci. Chceme jim poděkovat, že přijeli v takovém počtu i dnes do Plzně," uzavřel Jurčík povídání s novináři.