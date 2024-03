Hradec, Budějovice a Litvínov využily mečbol. Liberec v Olomouci odvrátil vyřazení

Mountfield jako první postoupil z předkola do čtvrtfinále play off.

Tři týmy ze čtyř proměnily v předkole extraligového play off mečbol. Hradec Králové postoupil po výhře 3:1 ve Vítkovicích, následovaly jej České Budějovice, které stejným výsledkem uspěly v Karlových Varech. Svou sérii ovládl 3:0 i Litvínov po vítězství v Plzni 2:1 v prodloužení. Olomouc doma proti Liberci poslední krok neudělala, Bílí Tygři uspěli 4:3.

Po dvou těsných domácích výhrách si svěřenci kouče Tomáše Martince vypracovali v Ostravě tříbrankový náskok, poté co se v každé třetině prosadili postupně Ralgs Freibergs, Jeremie Blain a Aleš Jergl. Za domácí snížil až v samém závěru Petr Fridrich.

Východočeši začali dobře. Uběhly sotva tři minuty a šli do vedení, když obránce Freibergs vypálil od modré čáry a poslal puk pod horní tyčku, odkud se puk odrazil do sloupku a zamířil ven z branky. Královéhradečtí se sice radovali, ale rozhodčí gól uznali až po následném přerušení, kdy si gólovou situaci prohlédli na videu.

Vzápětí mohl srovnat vítkovický útočník Patrik Zdráhal, jenž se ocitl úplně volný mezi kruhy, zblízka však nedokázal prostřelil Lukáše Paříka v hostující brance. Ostravanům pak ve vlastní přesilovce pláchl Perret, Auvitu ho zahákoval a rozhodčí nařídili trestné střílení. Puk si vzal Kevin Klíma, pokusil se vymíchat Klimeše, ale jeho zakončení zastavila tyčka.

Vítkovičtí se nedokázali dostat do tempa, naopak hosté nadále hrozili. Patrik Miškář svou dělovkou zazvonil na horní tyčku, krátce nato hosté ujeli do přečíslení tři na jednoho, po Pavelkově přihrávce vystřelil Jordann Perret, Klimeš ale ostravský celek podržel.

Na opačné straně se uvolnil Willie Raskob, předal puk do mezikruží Peteru Kriegerovi, jenže ten nedokázal překonat Paříka. Následovala přesilovka Hradce Králové, kterou v jejím závěru zužitkoval Blain. Ten vypálil od modré čáry, Klimeš vyrazil kotouč do prostoru, kam si sjel Stuart Percy, jenž si bruslí srazil puk do vlastní branky.

Ostravanům se už tak složitá výchozí pozice ještě více zkomplikovala v čase 48:14, kdy Prčík sekl holí mezi nohy Jana Eberleho a rozhodčí po prověření videa uložili vítkovickému bekovi trest na pět minut a do konce utkání.

V dlouhé přesilovce nejprve Okuliar trefil tyčku, pak se ale Perret otočil za vítkovickou brankou, všiml si Jergla, který sám před Klimešem zachoval klid a bekhendem poslal puk pod jeho beton. Vítkovičtí se v závěru dočkali alespoň čestné branky, když v čase 57:47 Fridrich povedenou střelou snížil na konečných 1:3. Hostující gólman tím přišel o sérii neprůstřelnosti, která trvala přesně 124 minut a 46 sekund.

Hradec Králové tak po třech výhrách nejrychlejším možným způsobem postoupil do extraligového čtvrtfinále, kam se od sezony 2012/13, před kterou získal extraligovou licenci po odchodu Mountfieldu z Českých Budějovic, dostal v každém ročníku.

Naopak Vítkovice skončily v předkole poprvé po třech letech. Předloni se jim podařilo postoupit do čtvrtfinále a loni do semifinále, kdy v nejdelší sérii, která trvala 577 minut a 53 sekund čisté hry, podlehly právě Hradci Králové v poměru 3:4 na zápasy.

Jihočeši po dvou domácích triumfech potvrdili i na západě Čech roli favorita série. Už na konci třetí minuty vedli, když se počtvrté v letošních vyřazovacích bojích prosadil kapitán Milan Gulaš. Ve 37. minutě zvýšil Jáchym Kondelík. Ondřej Procházka pak sice před polovinou třetí části oživil naděje domácích, už o 37 sekund později však uklidnil tým Motoru Brant Harris.

Hosté měli skvělý start, když už ve třetí minutě potrestal vyloučení Koffera kanonýr Gulaš. Nepříjemný moment se odehrál ve 12. minutě, kdy po běžném kontaktu s hráčem domácích musel být lékařskou službou z ledu odvezen Hovorka, jenž si držel pravou nohu v oblasti holeně.

Jen krátce nato fauloval Valský kolenem McFaddena a po následné prohlídce videozáznamu obdržel od rozhodčích trest na pět minut a do konce zápasu. Západočeši sice sehráli pětiminutovou přesilovku lépe než na ledě soupeře, ale větší šanci ke skórování si vytvořil jen Hladonik, když se nadvakrát snažil protlačit puk pod Hrachovinovými betony. Paradoxně byli ke vstřelení branky blíže Jihočeši, když ujel domácí obraně v oslabení Přikryl, ale jeho střela jen těsně minula levou tyčku karlovarské branky.

V úvodu druhého dějství se zcela sám před českobudějovickou brankou ocitl Černoch, ale jeho pokus z bezprostřední blízkosti Hrachovina ustál. První desetiminutovka této části hry byla i kvůli sérii vyloučení z obou stran značně rozkouskovaná, ale i přesto byl ve 27. minutě blízko vyrovnání Procházka - jeho prudká střela z mezikruží prošla vedle branky.

V polovině zápasu opět začal být aktivnější Motor, zejména jeho první formace. Krátce po svém vyloučení ujel ve 30. minutě Doudera, ale společně s Harrisem Frodla nepřekonali. Hostům se povedlo navýšit vedení ve 37. minutě při vyloučení Hladonika, když Pech ideálně v předbrankovém prostoru našel Kondelíka, pro něhož už nebyl problém podruhé dostat puk za karlovarského gólmana. Byla to již sedmá přesilovková trefa hostů v sérii.

I do závěrečné třetiny vstoupili aktivněji Českobudějovičtí a ve 42. minutě mohl navýšit vedení Beránek, jenže Frodl včas zasáhl svým levým betonem. Ve 46. minutě již puk za čáru domácí branky prošel, ale po trenérské výzvě karlovarské střídačky byl gól odvolán. O tři minuty později se hráči z lázeňského města již dočkali kontaktní branky, když hru o jednoho muže navíc po závaru před Hrachovinou využil Kangasniemi.

Šance domácích na zvrat však záhy pohasly: Beránkovu střelu vyrazil Frodl jen před sebe, Harris zasunul puk potřetí do karlovarské branky a definitivně tak rozhodl o postupu Motoru do čtvrtfinále. Domácím už nepomohla ani dvě minuty trvající hra bez brankáře.

Na začátku zápasu střílel z osy hřiště olomoucký Navrátil, jenže zamířil jen do Hrenákova betonu. Naopak hned první větší šance Liberce skončila brankou. Trenéru Pešánovi vyšel tah s přesunutím Vlacha ze čtvrté do první formace a důrazný útočník se mu za to po střele Filippiho odvděčil úspěšnou dorážkou z brankoviště.

Liberec mohl zvýšit své vedení v přesilové hře pěti proti třem, jenže od Rychlovského se puk odrazil těsně vedle tyče. Bílí Tygři však mohli také inkasovat, Knotek však v samostatném úniku během oslabení bekhendem Hrenáka nepřekonal.

Na začátku druhé třetiny předvedl dobrý zákrok domácí brankář Sedláček a rychlým přesunem od tyče k tyči vzal velkou šanci Rychlovskému. Poté měli Hanáci smůlu při tvrdé střele Škůrka, která se zastavila o vzdálenější tyč Hrenákovy branky. Štěstí se jí však vrátilo o chvíli později, kdy Řezníčkem nahozený puk se od zadního mantinelu odrazil do brankoviště, kde si ho brankář Hrenák nešťastně srazil do vlastní branky.

Jen o chvíli později se navíc olomoucký obránce prosadil podruhé a střelou od modré čáry otočil vývoj utkání na stranu Hanáků. Jenže vedení Olomouci nevydrželo dlouho, odražený puk si našel Bulíř a překonal Sedláčka střelou mezi betony. Domácí přesto před koncem druhé třetiny znovu strhli vedení na svoji stranu. Tvrdou střelu Škůrka usměrnil za Hrenákova záda Kusko.

Ve třetí třetině znovu podržel domácí Sedláček, který nejdříve pokryl zakončení Rychlovského a následně i slepené pokusy Hawryluka a Filippiho. Nestačil až na pokus Dernera, který usměrnil do sítě střílenou přihrávku od Filippiho. Poté navíc Bílí Tygři skórovali ve vlastním oslabení, když Zachar zakončil samostatný únik střelou nad beton olomouckého brankáře.

V dalším zakončením sám před Sedláčkem se poté ocitl Hawryluka, proti kterému vytáhl domácí brankář důležitý zákrok. Olomouc i přes závěrečnou hru bez brankáře srovnat nedokázala a protože ani Bulíř v závěru netrefil odkrytou branku Hanáků, skončil zápas výsledkem 4:3 pro Liberec.

Domácí Indiáni šli sice po gólu Martina Bučka ve druhé minutě rychle do vedení, jenže Severočeši vzápětí zásluhou Andreje Kudrny už po 31 sekundách vyrovnali. Na další gól se v bojovném duelu čekalo až do prodloužení. V čase 75:04 rozhodl v přesilovce Ondřej Jurčík, jenž si u prvního litvínovského gólu připsal asistenci. Domácí tým tak končí nepovedený ročník na 12. místě.

Hned po půl minutě od úvodního buly domácí díky zákrokům gólmana Kloučka přečkali šance Sukeľa s Ondřejem Kašem a naopak po zadovce Mertla otevřel ve druhé minutě skóre ranou z pravého kruhu Bučko. Hned o půlminutku později ale Jurčík našel dlouhým pasem rozjetého Kudrnu, ten přesnou střelou zakončil souboj tváří v tvář Kloučkovi a vyrovnal na 1:1.

Poté se hrálo otevřeně na obě strany. Matýsovu teč zastavil pozorný gólman Tomek, na druhé straně zblízka neuspěl Ondřej Kaše, Kudrna v dobré pozici přestřelil. Následně převzali iniciativu Indiáni, jenže Tomek v osmé minutě skvěle vyrazil tečovaný pokus Schleisse a lapačkou chytil střelu mezi kruhy nekrytého Söderlunda. Hosté zareagovali zlepšením defenzivy a do pauzy se hra uklidnila.

V prostřední části pokračovala bitva plná osobních soubojů. Dorážku nekrytého Hlavy stačil pohotově vyrazit Klouček a v největší příležitosti selhal ve 27. minutě Soukup, který minul odkrytou branku. Hokejovější hosté nedokázali využít ani početní výhodu a podobně si vedli i domácí.

Čekání na chybu pokračovalo i v závěrečné dvacetiminutovce. Indiáni promarnili další přesilovku a ve 45. minutě Indrák prováhal vhodný moment pro zakončení. Početní výhoda nevyšla ani hostům. Až v 55. minutě musel Klouček zlikvidovat skrytou střelu Kirka z levého kruhu. O dvě minuty později Schleissův únik po pravé straně zastavil faulem Jaks a po přezkoumání situace sudími na videu inkasoval trest na pět minut a do konce utkání.

Ještě v základní hrací době nestačil Mertl po Holešinského přihrávce zasunout kotouč za čáru a na začátku prodloužení si Tomek poradil s nebezpečným nahozením Zámorského. Ubráněné dlouhé oslabení hosty povzbudilo, ale Ondřej Kaše v 68. minutě z přečíslení dvou na jednoho netrefil branku.

Právě nejaktivnějšího hráče hostujícího celku v 74. minutě fauloval Pour a musel ven dokonce na čtyři minuty. Nejprve paradoxně zahrozil samostatným únikem Soukup. Tomek svůj tým proti jeho bekhendu podržel, ale v 76. minutě rozhodl o výhře a postupu hostů táhlou střelou z prostoru mezi kruhy Jurčík.

