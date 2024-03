Nepoložili jsme se a zvládli jsme to otočit, chválil po utkání litvínovský Koblasa

Nepoložili jsme se a zvládli jsme to otočit, chválil po utkání litvínovský Koblasa

Litvínovský hokejista Petr Koblasa (30) se ve středu stal hlavním strůjcem obratu proti Plzni v úvodním utkání série předkola play off extraligy. Domácí ve třetí třetině skóre otočili na 4:2 i díky jeho klíčovému gólu a asistenci. Nejlepší střelec Severočechů v základní části soutěže si obratu považoval.

"My jsme už v prvních dvou třetinách měli šance, ale nedávali jsme góly a malinko nás to sundávalo," uvedl Koblasa po střetnutí. "Jsem rád, že jsme se nepoložili a zvládli jsme to otočit. Vyhrát první zápas série je ne nejdůležitější, ale určitě důležité pro psychiku."

Koblasa své jméno zanesl do střeleckých statistik při gólu na 2:2, který dal bezprostředně po vhazování. "My jsme byli s Matúšem Sukeľem takto domluvení. Čistě vyhrál buly, puk dal dozadu a já chtěl jen trefit bránu, což se povedlo," popsal hrdina večera situaci, která Plzeň nalomila.

Statistiky utkání. Livesport

Jen minutu a osm sekund poté Koblasa nahrál Liamu Kirkovi na vítězný zásah. Také nedlouho po buly a v přesilové hře. "Liam si výborně našel místo mezi kruhy a skvěle se trefil," chválil britského parťáka.

V prvních dvou třetinách hru kouskovaly šarvátky a bitky. Možná šlo o plzeňskou taktiku, jak rozbít útočné schéma litvínovské hry. "Jestli to byl náš plán, to nebudu komentovat. K play off taková hra patří," řekl plzeňský útočník Miroslav Indrák.

A Koblasa souhlasil. "Asi se dalo čekat, že se bude jiskřit. Hraje se klasické play off a takové měl zápas taky parametry. Má to úplně jiné grády než základní část," zdůraznil třicetiletý útočník.

Přehled utkání Litvínov – Plzeň 4:2

Série pokračuje ve čtvrtek opět v Litvínově. "Je logické, že do předkola jsme šli díky postavení v základní část jako favorit. A doufám, že tuhle roli potvrdíme," přál si Koblasa.