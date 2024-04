Čekání na soupeře není příjemné, ale už jsme to zažili a poradíme si, řekl trenér Zadina

Hokejisté Pardubic odpočítávají poslední dny do startu extraligového finále a zároveň čekají na jméno posledního soupeře, který se jim postaví v cestě za ziskem Masarykova poháru. Zatímco Spartu a Třinec čeká v sobotu rozhodující sedmý semifinálový zápas, Dynamo si postup zajistilo již 5. dubna. Podle trenéra Marka Zadiny (52) ale dlouhá pauza nebude problém.

"Pro nás je to podobné jako před čtvrtfinále. To jsme měli dvanáct dnů, teď jich je jedenáct. Kluci dostali nějaké volno a pak jsme se zapojili do (tréninkového) procesu a připravujeme se," řekl Zadina novinářům na pátečním neformálním setkání. "Samozřejmě, že se dá říct, že soupeř bude rozehraný. Po sedmi zápasech bude v tempu. My ale trénujeme kvalitně. Budeme nechystaní," podotkl.

Za problém nepovažuje ani fakt, že se Východočeši nemohou připravovat na konkrétního soupeře. "I to jsme měli stejné před čtvrtfinále i semifinále, taky jsme měli několik variant. Jsme na to připraveni a nezaskočí nás to," řekl Zadina. Za klíčový faktor případného úspěchu navíc stejně považuje hru svého týmu. "Musíme se soustředit sami na sebe, na aspekty ve hře, co chceme hrát a v čem chceme být dobří," uvedl zkušený kouč.

Přestože Dynamo ještě jméno soupeře nezná, už trochu počítalo se Spartou, která v sérii vedla 3:0 na zápasy. Ve čtvrtečním utkání, které pardubický tým částečně sledoval při společné večeři, byli navíc Pražané blízko definitivnímu postupu. Daniel Voženílek ale dvě desetiny sekundy před koncem základní hrací doby vyrovnal a v prodloužení si Oceláři vynutili pokračování série.

"Tušili jsme (na koho půjdeme). Teď už netušíme. Jde to do sedmého zápasu," pousmál se Zadina, který v minulosti v Třinci působil. "To je prostě play off. Nikdy nevíte, co se stane, a ve čtvrtek se to potvrdilo. Musíte hrát 60 minut a nevypustit žádný kotouč," podotkl.

Finálová série bude výborná

Slezané podle něj proti Pražanům dokazují, že mistrovské tituly v posledních letech nezískali náhodou. "Mají obrovské zkušenosti a dalo se to tak nějak očekávat. Že ale srovnají z 0:3 a bude to otevřené... Je to silný tým," uznal bývalý asistent Václava Varadi, který se v Třinci podílel na třech titulech. "Celá republika by si asi přála finále Pardubice - Sparta, ale vidíme, že Třinec se nevzdává a furt bojuje. Každý tým, který se dostane do finále, je kvalitní. Budou to výborné zápasy a výborná série," řekl.

Pardubice každopádně půjdou do finále v dobré pohodě. S rekordním ziskem bodů ovládly základní část a v play off jistě přešly před Hradec Králové a Litvínov. V nadstavbové části zatím prohrály jen jednou. Mohou se tak stát prvním týmem od roku 2016, který vyhraje základní část a poté i získá titul. Před osmi lety to dokázal Liberec.

"Nad tím vůbec nepřemýšlíme, Základní část skončila před měsícem a půl, teď je nová soutěž. Play off, na které se soustředíme. Tohle neřešíme," řekl Zadina. V týmu podle jeho slov zatím nepanuje nervozita ani euforie. "Vše držíme pod kontrolou. Jsou tady zkušení hráči, kteří mají za sebou velké kariéry. Že bychom z toho byli nervózní nebo se toho báli, to ne," uvedl Zadina. Uspět ve finále je ale pro všechny velkou motivací. "Když jste ve finále, tak už jste došli hodně daleko. Čeká vás poslední schod a každý si chce na pohár sáhnout a vyhrát. Nikdo vám ale nedá nic zadarmo," podotkl.

Utkání Sparta – Třinec (sobota 13. dubna, 13:00)