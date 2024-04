Sobotka po direktu: Výkon mluví za všechno, můžeme se od něj odrazit. Třinec byl šťastnější

Mimořádně těžkým direktem na psychiku byla sparťany porážka v šestém utkání série semifinále play off extraligy v Třinci. Pražané už si dost možná na zlomek sekundy pustili do hlav myšlenky na boj o titul s Pardubicemi, jenže do reality je vrátil obrat Ocelářů, kteří uspěli potřetí za sebou a vyrovnali sérii z 0:3 na 3:3. Zkušený útočník Sparty Vladimír Sobotka (36) však věří, že se jeho tým dokáže zvednout. V rozhovoru s novináři odkazoval v této souvislosti na výkon mužstva.

Svěřenci kouče Pavla Grosse při předchozích dvou porážkách prohráli první třetinu shodně 0:2. Tentokrát se pod Javorovým představila úplně jiná Sparta – soustředěnější a kompaktnější. "Myslím si, že výkon mluví za všechno. Máme vztyčenou hlavu, prohru nikdo nezmění, už je to minulost. Teď musíme myslet jen na sedmý zápas. Jak jsme dnes nastoupili, musíme začít i ten sedmý zápas a šlapat naplno," prohlásil Sobotka.

Nebýt závěru základní hrací doby, který Pražané absolutně nezvládli a inkasovali 0,2 sekundy před vypršením 60 minut, odehráli na tuto fázi sezony takřka dokonalý zápas. Přesně po minutě ze třetí třetiny je poslal do vedení Ondřej Najman. Stav 1:0 pro hosty se dlouho neměnil. I proto, že Ondřeji Kacetlovi pomohla ve dvou případech branková konstrukce. Kryštof Hrabík dokonce nastřelil tyčku a břevno jednou střelou.

Jenže pak Pražany vrátil do reality gólem jen těsně před vypršením základní hrací doby Daniel Voženílek a v prodloužení pak dokonal obrat David Cienciala. Spartě hrozí, že jako první v extraligovém play off nedotáhne vedení 3:0 v sérii k postupu.

"Jak jsem říkal, z naší strany to byl dobrý zápas, šance jsme měli. Oni taky a nám to tam bohužel propadlo. Ale život jde dál," uvedl Sobotka. "Prohru už nikdo nevrátí, ale od toho dobrého výkonu se můžeme odrazit. Budeme rádi, když si přeneseme dál tu bojovnost, kterou jsme předvedli. Dneska byli domácí šťastnější, bohužel dali gól v prodloužení."

Sparťané věděli, že musí přidat a změnit svůj přístup oproti předchozím dvěma zápasům. "Změnila se naše bojovnost, chtěli jsme změnit starty do zápasů. Každý si uvědomil, že takhle to nepůjde. Lepší vstup se nám povedl a vezlo se to s námi skoro další tři třetiny," poznamenal.

Statistiky utkání. Livesport

Velká bojovnost byla dobrým důkazem, že Sparta nijak neklesá na mysli a rozhodně nevyklízí pole. "Tým sílu má. Odehráli jsme dobrý zápas, jen bohužel se špatným koncem pro nás," mrzelo Sobotku, jenž věří, že zásadní roli mohou v sedmé bitvě o vše sehrát i diváci. "V O2 areně je vždycky dobrá atmosféra, fanoušci nás vždycky podpoří a těšíme se na to," uvedl Sobotka.

Sparta na šestý zápas letěla a stejným způsobem se vrátí i zpátky, což hráči vítají. Při smolné porážce by byla dlouhá cesta autobusem ještě dvakrát tak delší. "Určitě je to úleva, že letíme, je to vždycky příjemné," přitakal.

Sobotní rozhodující bitva o všechno bude specifická nejen s ohledem na dosavadní vývoj série, ale také kvůli tomu, že úvodní buly bude vhozeno už ve 13 hodin. To vše kvůli přestavbě O2 areny pro nedělní florbalové superfinále. Jak se na to sparťané připraví? "Zatím vůbec nevím, ještě není žádný plán," uvedl Sobotka.

Sparta Praha – Třinec (sobota 13:00)