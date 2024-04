Třinec není tým, který se nedá porazit. Máme hlavy nahoře, burcuje sparťan Krejčík

Stejně jako v neděli v Třinci i v úterý doma hokejisté Sparty v první třetině nabrali ztrátu 0:2 a nedokázali ani na druhý pokus dovršit postup do finále extraligy. Obránce Jakub Krejčík (32), který bodoval v semifinálové sérii ve třech zápasech za sebou, věří, že čtvrteční třetí mečbol už Pražané promění a nebudou se vracet na sobotní sedmý duel do Prahy.

"Bylo to jako čtvrtý zápas v bledě modrém. Musíme začít hned od začátku, šlapat do toho a hrát náš hokej, který nám umožnil vést 3:2 v sérii. Není proč se bát, jedeme do Třince vyhrát," řekl novinářům Krejčík, který v sobotu rozhodl ve třetím duelu v Třinci o výhře 3:2 v prodloužení střelou od modré čáry v čase 74:11. Trefil se i v neděli při prohře 1:4 a po teči jeho pokusu skóroval v úterý Filip Chlapík.

V poslední sekundě druhé třetiny tak Sparta snížila na 1:2. "Slyšel jsem Kořena (Josefa Kořenáře), jak na mě řve, že zbývá pět vteřin. I díky němu jsem se snažil puk rychle poslat na branku," komentoval situaci Krejčík. Sparta v závěru snížila z 1:3 na 2:3, ale vyrovnávací branka Michala Moravčíka 110 sekund před koncem po trenérské výzvě Třince neplatila, protože Jani Lajunen atakoval gólmana Ondřeje Kacetla v brankovišti.

Sparťanští fanoušci v O2 areně, kam zavítala nejvyšší návštěva letošního play off 14.208 diváků, předtím dvakrát slavili vyrovnání. Sudí Jan Hribik a Jiří Ondráček nejprve zkoumali na videu, zda puk přešel brankovou čáru, na Lajunenův kontakt s třineckým gólmanem si pak Oceláři vzali výzvu.

"Emoce nahoru a dolů. Měli jsme ale info od videokouče, že tam kontakt byl, takže jsme jen čekali na verdikt. Je to hokej, může se stát cokoliv. My do poslední chvíle věříme, že gól dáme. Tentokrát se nám to nepovedlo," uvedl Krejčík.

Uznal, že za prohru si sparťané mohli sami nepovedeným začátkem. "Musíme se poučit, musíme hrát celých šedesát minut," podotkl Krejčík a dodal, že proti Třinci se těžce dohání ztráta. "Jsou tím známí, hrajou to několik let. Mají to nacvičené, ale nejsou tým, který by se nedal porazit. Nebojíme se toho, máme hlavy nahoře," řekl Krejčík.

Věří, že Sparta má před pokračováním v Třinci psychickou výhodou. "Furt je to na nich. My vedeme sérii 3:2, oni hrají o to, aby jim neskončila sezona. Do Třince jedeme sebevědomí, akorát musíme zlepšit začátek. Když ho zlepšíme, budeme v pohodě," dodal Krejčík.