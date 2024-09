Chybí nám sebevědomí, až ho získáme, bude nám to tam více padat, říká Rachůnek

Po měsíční pauze kvůli blíže nespecifikovanému zranění se poprvé v brněnském dresu na extraligovém ledě představil Tomáš Rachůnek (33). Posila z Karlových Varů ale Kometě nepomohla, Brno prohrálo s Olomoucí 1:4. Podle Rachůnka hlavně proto, že týmu chybí produktivita.

Na brankáře Matěje Machovského vyslali Brňané celkem 31 střel, ujala se jen jediná na konci první třetiny, kdy se prosadil Tomáš Marcinko. "Musíme být víc nebezpeční, zatím se na góly hodně nadřeme. Chybí nám sebevědomí, až ho získáme, bude nám to tam více padat. Máme zkušený tým, do Plzně teď pojdeme vyhrát a překlopit nepříznivou bilanci na naši stranu," řekl Rachůnek novinářům po utkání.

Podle něj to byl zápas dvou rozdílných fází. "Půlku zápasu jsme hráli celkem dobře, měli jsme tam šance, byli jsme v tlaku. Pak Olomouc dala gól, což nám vzalo vítr z plachet, ale to nás nesmí položit. Jenže my jsme to tlačili pořád do kopce a už to nešlo," vysvětlil.

Statistiky utkání. Livesport

Oba trenéři se na tiskové konferenci shodli, že klíčem k výsledku byly dvě neproměněné přesilovky Komety v závěru druhé třetiny. "Musíme si v nich více pomáhat, nejsme moc sehraní, hráči se vrací po zranění a musíme se více sladit," řekl útočník, který v uplynulé sezoně zaznamenal v dresu Energie celkem 32 kanadských bodů.

Na první v Brně zatím čeká. "Byl jsem zraněn, ale nebudu to blíže komentovat, jen řeknu, že to nebylo poprvé. Musel jsem si dávat větší pozor, protože bych mohl chybět i delší dobu. Jsem rád, že jsem se vrátil poměrně brzo," řekl Rachůnek. Podle toho popsal i svoje pocity po premiéře. "Měsíc jsem nehrál, byl jsem do toho hozen, musím se s tím víc poprat," uvedl.