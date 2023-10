Týden v extralize: Vzpoura obránců, škatulata a Litvínov lepší než za Hlinky či Šlégra

Hokejové extralize i po pěti týdnech vládnou Pardubice a Litvínov. Na severu Čech se v uplynulých dnech dokonce přepisoval letitý rekord, pod kterým byl podepsaný i legendární Ivan Hlinka (†54). Chemici vyhráli desetkrát za sebou a na vedoucí Dynamo ztrácí jediný bod. Na druhém pólu tabulky se ještě před týdnem potácely Plzeň a Vítkovice, změny v kádrech a bodové příspěvky beků ale oběma celkům pomohly z největší krize. V následujících řádcích pravidelné hokejové rubriky Livesport Zpráv se dozvíte mimo jiné, kdo nečekaně útočí na nejvyšší místa v tabulce produktivity či komu patří vedoucí pozice ve statistice brankářů.

Litvínovský rekord

Hokejisty Litvínova zastihl start ročníku ve skvělé herní pohodě. Chemici po úvodní prohře s Pardubicemi vyhráli desetkrát za sebou a překonali klubový rekord, který stanovily úspěšné týmy v sezonách 1977/1978 a 2014/2015. V sedmdesátých letech severočeský výběr získal historické stříbro a před osmi lety z toho byl dokonce jediný titul v litvínovské historii. K němu pro současný výběr vede ještě dlouhá cesta, ale již teď je jasné, že desetizápasová série bez prohry se bude překonávat velmi složitě.

Pod první extraligovou medaili se podepsali legendy jako Ivan Hlinka nebo Jiří Bubla. Na jediném titulu zase měli zásadní podíl šampioni z Nagana a navrátilci z NHL Martin Ručinský a Jiří Šlégr. I v aktuálním ročníku Litvínov táhnou hokejisté se zkušenostmi ze severní Ameriky. Bratři David a Ondřej Kašovi se poprvé v seniorské kariéře sešli v jednom celku a na překonání rekordní série mají výrazný podíl.

Mladší ze sourozenecké dvojice David je se 14 body (4+10) nejproduktivnějším hráčem extraligy. Ondřej, který se do statistik zapsal třináctkrát (6+7), je v bodování jen o tři příčky za ním.

Právě starší ze sourozenců v neděli proti Kladnu řídil historickou výhru. V základní hrací době dvěma asistencemi pomohl k remíze 4:4 a v prodloužení vstřelil vítězný gól. Útočník, jehož kariéru v zámoří ukončily časté otřesy mozku, v nastavení sebral odražený puk ve středním pásmu a v samostatném úniku prodal své šikovné ruce. Rameny naznačil kličku do forhendu, položil si gólmana Adama Brízgalu a bekhendem zavěsil pod břevno.

"Město je zase poblázněné hokejem jako dřív," liboval si hokejista s bezmála 300 starty v NHL. Obratem ale upozornil, že sezona je teprve na začátku a druhé místo po 11. kolech nic nezaručuje. "Rekord je super, ale důležité bude, jak to bude na konci. Nepředbíhal bych."

Jestli se Chemikům povede vítěznou šňůru ještě natáhnout se dozvíme v pátek, kdy do nejmenšího extraligového města zavítají Vítkovice.

Změny ve Vítkovicích

Z minulých úspěchů se žít nedá. Vítkovice v uplynulé sezoně zakončily základní část na druhém místě a od postupu do finálové série proti Třinci je dělila jediná výhra. Start aktuálního ročníku se však svěřencům trenéra Miloše Holaně vůbec nevydařil. Po devíti kolech byli na posledním místě extraligové tabulky a vedení proto sáhlo ke změnám.

Majitel klubu Aleš Pavlík podržel ve funkci hlavního trenéra Holaně, zbytek jeho realizačního týmu ale vyměnil. Dosavadního asistenta Radka Philippa vystřídala dvojice Roman Šimíček, Pavel Trnka.

Posledních 10 zápasů Vítkovic. Livesport

"Pořád věříme cestě, kterou jsme si ve Vítkovicích nastavili, proto má nadále Miloš Holaň plnou důvěru. Po nedělním zápase v Plzni jsme ale věděli, že musíme něco změnit. Jako první krok, v uvozovkách zvítězila, cesta úpravy trenérského štábu. Věřím, že po této změně si jak Miloš Holaň, tak celý realizační tým, tak také zejména hráčský kádr uvědomí, že jen na nich samotných bude záležet, zda tento krok bude první a poslední, a nebo bude prvním z mnoha dalších," objasnil změny na střídačce Pavlík.

Hráči Vítkovic si slova majitele vzali k srdci a v náročném týdnu, v němž kromě dvou extraligových zápasů odehráli i duel Ligy mistrů, zaznamenali tři výhry a poskočili na deváté místo extraligové tabulky.

K výsledkovému zlepšení ostravskému celku pomohl i Patrik Zdráhal, jenž se do mateřského oddílu vrátil po necelých čtyřech sezonách, které strávil v Plzni, Litvínově a švédské Lulee. "Vítkovice jsou srdcová záležitost a já jsem rád, že jsme se domluvili," uvedl osmadvacetiletý útočník pro klubový web.

Zdráhal za Vítkovice poprvé naskočil v neděli proti Kometě a k výhře 5:3 přispěl jednou asistencí. "Musíme navázat na ty výkony, které jsme teď předvedli. Myslím, že to bude dobré, tým je tady kvalitní. Řekl bych, že když chytneme nějakou šňůru, tak se můžeme dostat nahoru," řekl navrátilec po své obnovené premiéře v modro-bílém dresu.

Hráčská škatulata v Plzni

Že by předzvěst zlepšené produktivity? Plzeň v neděli otočila zápas s Mladou Boleslaví z 0:3 na 4:3 a teprve podruhé v sezoně dala v jednom duelu více než tři góly. Po nevydařené první polovině zápasu nastartoval Západočechy novic v sestavě Tim Söderlund.

Švédský útočník do Plzně přišel ve čtvrtek právě z Mladé Boleslavi jako náhrada za Luka Adama, jenž na západě Čech skončil po sedmi nevydařených zápasech, v nichž zaznamenal pouhé dvě asistence.

Léčba Söderlundem v Plzni zdá se zabírá. Pětadvacetiletý útočník se usadil v elitním útoku Indiánů a v prvních dvou zápasech se uvedl gólem a asistencí. Plzeň se i díky němu posunula na 12. místo extraligové tabulky a na dno odsunula právě Bruslaře.

Hráči týdne

Stuart Percy (Vítkovice)

Vítkovický vzestup v posledních zápasech dokumentuje i bodová bilance Stuarta Percyho. Kanadský bek ve dvou extraligových zápasech uplynulého týdne nasbíral šest bodů za gól a pět asistencí a stejně jako lídr ligové produktivity David Kaše má na kontě 14 kanadských bodů.

"Kariéra se mi krátí, chci vyhrávat," hlásil Percy před sezonou po přestupu z Českých Budějovic. Výher si ale v úvodních kolech příliš neužil. Vítkovice v prvních devíti kolech slavily pouze dvakrát a krčily se na posledním místě extraligové tabulky.

V tu chvíli jako by si Percy uvědomil, že přišel vítězit a vzal tým do vlastních rukou. Na páteční výhře 5:2 nad Libercem se podílel gólem a dvěma nahrávkami, v neděli proti Kometě pak režíroval vítězství třemi asistencemi. V součtu to znamená, že se třicetiletý Kanaďan v uplynulých dnech podepsal pod 60 procentech vítkovických gólů.

I díky produktivnímu obránci se ostravský celek posunul na devátou příčku a výrazně vylepšil dojem z úvodu ročníku. Kanadský bek tak nadále může snít o týmovém úspěchu, pro který si do Ostravy přišel. "Chci bojovat o titul! Snad ho vyhraju dřív, než moje kariéra skončí."

Roman Will (Pardubice)

Pardubice v uplynulém týdnu přidaly další dvě výhry a zůstávají jediným celkem, který bodoval ve všech 11 zápasech dosavadního ročníku. Pod poslední dva úspěchy Dynama se výrazně podepsal gólman Roman Will, který v zápasech s Mladou Boleslaví a Karlovými Vary inkasoval jediný gól a pomohl k výhrám 3:1 a 3:0.

Pardubičtí v obou zápasech uplynulého týdne pečlivě bránili a soupeři ani v jednom případě nedovolili více než 20 střel. V pátek proti Mladé Boleslavi Will čelil 17 pokusům a v sobotu v Karlových Varech mu k první nule stačilo 19 zásahů.

Prvního čistého konta se pardubický brankář dočkal v 11. kole. V předchozích odchytaných duelech měl k nule blízko, ale v pěti případech mu radost překazil jeden úspěšný pokus soupeře. "Na nulu jsem nijak zvlášť nečekal, věřil jsem, že dřív nebo později přijde. Vůbec by mi ale nevadilo, kdyby nepřišla a my stále vyhrávali," uvedl Will v rozhovoru pro klubovou televizi.

Pardubické jednička v extralize naskočila do 10 utkání a v průměru obdržela 1,5 gólu na zápas. Žádný z extraligových gólmanů na tom není lépe. Šestnáctinásobného reprezentanta ale osobní statistiky nechávají v klidu. "Vůbec to neřeším, jsem rád, že se nám daří jako týmu," řekl po zápase v Karlových Varech.

Petr Zámorský (Plzeň)

Plzeňští útočníci se v úvodu ročníku trápí, v uplynulém týdnu proto musel góly a nahrávky doručit obránce Petr Zámorský. Jednatřicetiletý bek připravil jedinou branku Plzně v zápase s Kometou (1:2) a třemi body řídil skvělý obrat na ledě Mladé Boleslavi.

Ve městě automobilů Zámorský nejprve připravil kontaktní branky na 1:3 a 2:3 a tři minuty před koncem zápasu sám vstřelil vítězný gól. Nutno dodat, že jeho bekhendový pokus za záda gólmana Jana Růžičky doplachtil s velkým štěstím.

"Vyhazovali z pásma a já chytal kotouč na modré. Cítil jsem, že protihráč mě jde forčekovat, tak jsem to jenom hodil směrem na bránu. Byl to takový hopík, asi chytnul rýhu a přeskočil gólmana," řekl Zámorský ke své druhé trefě v ročníku.

V dosavadním průběhu sezony ofenzivní bek nasbíral devět bodů a je nejproduktivnějším hráčem Plzně. Mezi ligovými beky mu patří čtvrtá příčka.