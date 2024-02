Datové zrcadlo extraligy: Výměna trenéra? Pomohla všude. Pardubicím na špici i Boleslavi u dna

V hokejové extralize došlo během této sezony na pět trenérských změn. Zatímco v Brně a Karlových Varech lze dopad tohoto tahu jen těžko hodnotit, neboť Patrik Martinec stihl zkraje ročníku v Kometě jen tři utkání a Václav Eismann zase po nedávném nástupu na střídačku místo Davida Bruka pouhých sedm (z toho má šest porážek), v Pardubicích, Vítkovicích i Mladé Boleslavi zvládli starý i nový kouč vždy alespoň 13 zápasů (tedy čtvrtinu základní části), což už je vzorek, na jehož základě jde měřit úspěšnost. Jak si v porovnání se svými předchůdci vedli?

Vyměnit dlouhodobě veleúspěšného a žádaného kouče u týmu, který je v tabulce druhý? Lednové odvolání trenéra Václava Varadi zaskočilo snad všechny, zvlášť když přišlo pár dní po vyhraném šlágru na Spartě. Krok pardubického vedení je bez pochyby jeden z nejkontroverznějších okamžiků sezony.

Nový lodivod Marek Zadina si však s Dynamem nevede vůbec špatně a jediným jeho problémem byly zranění. Při pohledu na posledních 15 zápasů Pardubic (tedy všech pod Zadinovou taktovkou) je jasné, že se příliš nezměnilo. Tým v daném období prohrál jen dvakrát, vedle toho ztratil body jen za dvě výhry v prodloužení. Má nejlepší formu ze všech týmů i nejlepší obranu.

Bilance obou trenérů Pardubic v sezoně. Livesport

Východočeši inkasovali v průměru 1,93 gólu na zápas a vstřelili jich 3,8. Pod Varaďou průměrně inkasovaly o něco víc (2,28 branky na utkání), přičemž ofenzivní produkce zůstala podobná. Nejvíc se statistiky liší v procentech výher a obdržených gólů, jež o výkonech týmu vypovídají lépe. Možná se odlišné obsazení trenérského postu projeví až v play off, kde mohou chybět bohaté Varaďovy zkušenosti. Ovšem i Zadina byl coby jeho asistent členem vítězných třineckých týmů.

Angažování nového kouče prospělo hlavně obraně, což je nejvíc vidět na číslech inkasovaných gólů. Najednou Vítkovice mají úplně jiné výsledky a za posledních 30 zápasů jim v tabulce formy patří čtvrté místo. Po špatném začátku nastoupivšího Pavla Trnky v listopadu se tým nadechl v dalším měsíci k úctyhodné jízdě.

Za zmíněných 30 utkání má nejlepší obranu v lize (65 branek), a to nejen díky výtečnému gólmanovi Lukáši Klimešovi. Trenér Trnka, bývalý obránce se zkušenostmi z NHL, stáhl průměr obdržených branek na zápas o jednu celou za cenu nepatrného zhoršení v ofenzivě, Vítkovicím to však pomohlo k zisku vyššího počtu bodů.

Bilance obou trenérů Vítkovic v sezoně. Livesport

Zároveň jsou velmi ukázněným týmem, odehrály nejméně oslabení (138) ze všech týmů v extralize. Jejich bránění je sice jiná věc (úspěšnost jen 78,99 % znamená 10. místo v soutěži), ale důležitější je, že se do početní nevýhody Ostravané nedostávají tak často, což bude klíčové zejména v play off. Tam patrně nebudou preferovaným soupeřem pro nikoho, protože Klimeš chytá skvěle a se třemi čistými konty v posledních pěti zápasech je na vlně.

Vítkovice drží pevnou obranu i přesto, že ve statistice corsi (střely pro tým a proti němu) jim v extralize patří třetí místo odspodu a jsou dokonce o něco víc přehrávány než poslední Kladno. Trenér Trnka vtiskl i přes složitý začátek týmu tvář a jak ukázaly poslední týdny, nebojí se ani velkých rozhodnutí jako vyřadit kapitána Dominika Lakatoše ze sestavy. Pokud mu jeho metody zatím fungují, není důvod je měnit. S aktuální formou mají jeho svěřenci určitě našlápnuto minimálně do čtvrtfinále.

Ve městě automobilů se uchýlili ke změně po velmi nepřesvědčivých výkonech v prvních třech měsících základní části. Její efekt se projevil podobně jako u Vítkovic za delší dobu, Boleslavi to navíc trvalo ještě déle. V novém roce povýšila své výkony blíž k extraligovému průměru a i díky neschopnosti jejích konkurentů je nejen pohodlně mimo poslední příčku, ale stále ještě ve hře o předkolo.

Bruslaři aktuálně podávají lepší výkony než třeba Litvínov nebo Hradec Králové, v tabulce formy v extralize za posledních 20 zápasů jim patří lichotivé deváté místo. Počet zápasů, v nichž tým dokázal bodovat, vzrostl pod Richardem Králem téměř o polovinu. A i když se procento výher tolik nezvýšilo, pořád to přineslo zlepšení o skoro půl bodu na zápas.

Bilance obou trenérů Mladé Boleslavi v sezoně. Livesport

Rozdíl i tady nastal hlavně ve statistice inkasovaných gólů na zápas – Boleslavští dostávají průměrně o půl gólu méně než pod předešlým trenérem Jiřím Kalousem. K tomu si Králův realizační tým udržel druhou nejefektivnější přesilovku v extralize (25 %), a to stačilo k záchraně, která dlouho vypadala beznadějně. Jediný problém, jenž je dosud nevyřešen, je celková produktivita. V této statistice je Boleslav suverénně nejhorší v extralize…

Výměna trenéra je v Česku stále nejpopulárnějším řešením špatných výsledků a výše uvedené ukazuje, že (alespoň pro základní část) přinesla všude lepší výsledky. Zajímavým poznatkem všech tří střídání je ten, že došlo k vylepšení defenzivy. To hlavně u Vítkovic a Boleslavi hrálo klíčovou roli. Vyneslo jim to o půl bodu na zápas víc a částečnou záchranu sezony. Bylo by zajímavé vidět, co by trenérská rošáda provedla například s Kladnem a zda by měla podobný efekt…