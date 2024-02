Kladno má po debaklu s Boleslaví jistotu baráže. Pardubice se přiblížily poháru

Definitivní jistotu baráže získalo ve 48. kola Tipsport extraligy Kladno. Doma utrpělo debakl 0:5 s Mladou Boleslaví a o setrvání v nejvyšší soutěži si zahraje stejně jako v předešlých dvou sezonách. Pardubice udělaly vítězstvím 3:2 v prodloužení v derby nad Hradcem Králové další krok k triumfu v základní části a zisku Poháru Jaroslava Pouzara. Plzeň poprvé v ročníku nestačila na Vítkovice, o její porážce v Ostravě 0:1 rozhodl už ve čtvrté Roberts Bukarts. Karlovy Vary padly doma s Třincem 4:5 a připsaly si čtvrtou prohru v řadě. Brno v nájezdech uspělo v Olomouci a vrátilo se na čtvrtou příčku před Litvínov.

Vítkovice k závěru základní části herně rostou a začátek zápasu to jen potvrdil. Už ve čtvrté minutě zakombinovali bratři Bukartsovi a po Rihardsově přihrávce Roberts švihem zavěsil nad Hlavajovo rameno.

Ale Plzeň se i přes časně inkasovanou branku držela a se soupeřem hrála vyrovnanou partii. Holešinský mohl i rychle srovnat, ale poté, co před vlastní brankou zaváhal Percy, orazítkoval jen tyč. Šance měli ale i domácí a po Fridrichově dorážce zasahoval Hlavaj až na brankové čáře.

Navzdory rychlému gólu se pak skóre zaseklo. Přetahovanou mohl Vítkovicím vylepšit Raskob, který se krásně prokličkoval až před Hlavaje, ale pak těsně minul bránu.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Hra se nadále přelévala a příležitosti se střídaly. Jedinečnou možnost srovnat měl ve 33. minutě Indrák, ale sám z mezikruží Klimeše nepřekonal. A podobně dopadl v závěru druhé části i Holešinský, který se sice bezvadně uvolnil a byl osamocený před brankou, jenže střela mu sjela a Klimeše ani neohrozil.

Domácí brankář odolával až do konečné sirény, a navíc mu pomohlo i štěstí. Po tečované ráně Lva při plzeňské power play 30 vteřin před koncem cinkla tyčka a puk z brankové čáry zpoza Klimešových zad odpravil do bezpečí Mikuš. Vítkovice, do jejichž sestavy se opět nevešel kapitán Lakatoš, tak poprvé v sezoně zdolaly Západočechy.

Mladá Boleslav rozhodla třemi góly v úvodní desetiminutovce. K vítězství jí čtvrtým čistým kontem v sezoně pomohl brankář Jan Růžička a třemi kanadskými body útočníci Pavol Skalický a Matti Järvinen.

Rytíři v sestavě bez svého majitele Jaromíra Jágra, který po návratu ze zámoří sledoval zápas ze skyboxu, pykali hned za své první vyloučení ze závěru první minuty. Kanaďan Sideroff si z trestu za podražení odseděl jen 20 vteřin, neboť Lantošiho střelu z prostoru mezi kruhy zvedl tečí jeden z bránících hráčů mimo dosah brankáře Bowa.

Dvojitou pohromu pro Kladno přinesla 10. minuta a v ní dva góly hostů v rozmezí 17 sekund. Nejdříve Skalický z mezikruží prostřelil Bowa, hned nato ujel po pravém křídle Švéd Rohdin a kotouč zvedl nad lapačku kanadského brankáře. Omráčení domácí si vyžádali oddechový čas a sáhli k rošádě gólmanů, nastoupil Lotyš Mitens.

Po první přestávce Kladno zapnulo, ale jeho snaha narážela na jistého Růžičku v brance Boleslavi. Hosté v půlce zápasu ztratili kapitána Jánošíka, puk ho trefil do obličeje a krvácející musel do ošetřovny. Rytířům ve středočeském derby nepomohla ani jejich první početní výhoda, kterou hráli až ve 35. minutě. Soupeře ve druhé třetině přestříleli 18:9, ale nebylo jim to nic platné.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Pokud si poslední celek extraligy do třetí třetiny dával ještě nějaké naděje, zchladil ho Pavlíkův zásah od modré čáry po pouhých 28 vteřinách. Kladno ani ve zbývajícím čase brankáře Růžičku neodčarovalo, naopak v závěru ještě inkasovalo po přesilovkové trefě Romana zblízka. A tak musí znovu do baráže, v níž extraligu udrželo loni proti Zlínu i předloni v sérii s Jihlavou.

Domácí dokázali smazat tříbrankové manko, v 58. minutě rozhodl Jakub Jeřábek. Oceláři vyhráli posedmé v řadě, Vary naopak protáhly šňůru porážek na čtyři a Boleslav se jim přiblížila na rozdíl sedmi bodů.

Hosté začali lépe a nepouštěli Dynamo k vyloženým šancím. V deváté minutě se navíc dostali do vedení, když po střele Blaina a zákroku Willa posunul ještě puk Jergl a do odkryté branky zblízka zakončil Kevin Klíma. Jeden z trojice hradeckých hráčů, kteří měli až do začátku února zastavenou činnost po pozitivním dopingovém testu si připsal první gól sezony.

V 16. minutě obránce Musil hledal před brankou Vondráčka, ale tomu se nepodařilo ideálně zakončit. Hosté pak hráli první přesilovku utkání, kterou nevyužili.

Ve druhé třetině si Pardubičtí vytvořili několik závarů, brankář Pařík stále držel čisté konto. V polovině utkání si na druhé straně poradil Will se střelou Šťastného, v následné přesilovce Dynama zase vyrazil Pařík pohotovou střelu Kousala.

Ve 35. minutě zasáhl Jergl hokejkou do obličeje Košťálka, rozhodčí si situaci zkontrolovali na videu a poslali hradeckého útočníka na čtyři minuty na trestnou lavici. Hráči Dynama se usadili na dlouhý úsek hry v útočném pásmu, jenže v koncovce úspěšní nebyli.

První gól Pardubic vstřelil kapitán Sedlák 17 vteřin po začátku třetí třetiny. Od mantinelu projel sám až před Paříka a procpal puk do hradecké sítě. Ve 46. minutě hosté rozehráli přesilovku v pěti proti třem, která měla trvat minutu a 52 vteřin. Hradec využil početní výhodu dříve, když puk dorážel do branky Okuliar.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

V pokračujícím oslabení se do šance dostal Sedlák, Pařík opět zasáhl. Řada strkanic pak vygradovala ve 48. minutě, kdy po bitce dostali vyšší tresty David Musil a Perret. V 52. minutě skončil puk za Paříkem po střele Vály, ale rozhodčí gól neuznali kvůli útočícímu hráči v brankovišti, kterým byl ležící Zohorna. Nic na tom nezměnila ani trenérská výzva Pardubic, Dynamo hrálo dál v oslabení.

Po dalším vyloučení Perreta v 55. minutě si naopak zahráli přesilovku Pardubičtí. Těsně před jejím koncem Paulovič narýsoval přihrávku na Pánika, který zblízka vyrovnal. Ve strhující koncovce mohly rozhodnout oba týmy, pokračovalo se v prodloužení. V něm rozhodl po necelých dvou minutách Sedlák.

Kometa vstoupila do utkání aktivně a vytvořila si několik dobrých šancí už v úvodních minutách zápasu. Proti pokusům Marcinka a Ščotky zasáhl brankář Konrád a Okál v samostatném úniku zamířil mimo tři tyče.

Hosté se přesto dočkali úvodní branky, když Konrádovi propadla tvrdá střela Ďalogy a volný puk dorazil za brankovou čáru nejproduktivnější hráč Brna Flek. Olomouc dokázala srovnat během své první přesilové hry, když Sirotovu střelu tečoval mimo Kavanův dosah Nahodil.

Na začátku druhé třetiny využil nepřesnou rozehrávku Komety Bambula a z úhlu nastřelil tyč Kavanovy branky. Olomouc poté nevyužila ani pětiminutovou přesilovou hru po faulu Okála na Černého, během které navíc hrála dvě minuty v pěti proti třem. Nejblíže brance byl nejproduktivnější hráč Navrátil, který zblízka nastřelil horní tyč.

Kometa naopak svoji přesilovou hru využila a dostala se znovu do vedení. Úspěšným střelcem se stal Pospíšil, který usměrnil do sítě tvrdou střelu Cingela z pravé strany. Navýšit brněnské vedení mohl v samostatném úniku Flek, ale Konráda zakončením mezi betony nepřekonal.

Olomouc vyrovnala na začátku třetí třetiny, kdy Navrátilovo nahození na branku usměrnil do sítě Nahodil a vstřelil svoji druhou branku v zápase. Navázat na něj mohl hostující Flek, jenže ani tentokrát neuspěl a trefil jen rameno slovenského brankáře.

Vybrané statistiky uktání. Livesport

Vzápětí navíc Knotek v olomouckém oslabení vybojoval v rohu puk, dostal ho na osu hřiště k Bambulovi, který překonal Kavana a otočil vývoj zápasu na stranu domácích. Hosté však dokázali odpovědět zásluhou Ďalogy, který překonal Konráda střelou mezi betony. Pět vteřin před koncem základní hrací doby dostal puk za Kavanova záda důrazný Knotek, ale rozhodčí gól po kontrole videa neuznali.

V prodloužení mohl rozhodnout v samostatném úniku olomoucký Sirota, ale Kavan proti němu zasáhl. Poté hráli domácí přesilovou hru čtyř proti třem, ve které se znovu předvedl brněnský brankář a puk za svá záda nepustil.

V samostatných nájezdech vstřelila Olomouc tři branky z šesti pokusů, Brno bylo ještě o jeden gól úspěšnější. Rozhodující nájezd proměnil Flek.