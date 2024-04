Do semifinále extraligy lépe vkročila Sparta, s Třincem si poradila i díky gólu v oslabení

Vstup do semifinále play off Tipsport extraligy zvládla lépe Sparta. Třinec, se kterým se ve vyřazovacích bojích potkává třetí rok po sobě, porazila doma 3:0. Skóre otevřel v čase 24:16 milimetrově přesnou střelou kapitán Michal Řepík, druhou branku přidal v úvodu třetí třetiny v oslabení Miroslav Forman a konečnou podobu dal výsledku při hostujícím power play Ondřej Najman. Pražané se mohli opřít i o spolehlivého Jakuba Kováře, který poprvé v letošním play off a potřetí v sezoně udržel čisté konto. Druhý zápas série je na programu ve středu opět v O2 areně.

Sparta, která vyřadila ve čtvrtfinále Liberec ve čtyřech zápasech už 20. března, nastoupila poprvé v tomto play off už s centrem Vladimírem Sobotkou a také s obráncem Michalem Moravčíkem, jenž chyběl od druhého souboje s Bílými Tygry poté, co jej narazil na mantinel Oscar Flynn. Třinec zakončil sérii s Českými Budějovicemi v sedmi utkáních až o osm dnů později.

Hostující gólman Mazanec vyřešil úspěšně ve druhé minutě šance Kousala a Irvinga, vzápětí si poradil i se zakončením Lajunena. Kováře pověřil poprvé až v páté minutě Hudáček. Ze záporného úhlu se pokusil překvapit sparťanského gólmana Daňo. V další možnosti Ocelářů na Ciencialovu přihrávku nedosáhl u levé tyče Kundrátek. Za Spartu zahrozil po Řepíkově přihrávce tečí Forman, ale chyběla mu přesnost a před první pauzou ještě ohrozil Mazance Kempný.

V úvodu druhé části se Třinec ubránil při Poláškově trestu a hned po skončení přesilovky nestihl Horák zasunout puk zpoza branky u levé tyče. V čase 24:16 už Sparta slavila vedení. Řepík zakončil rychlý protiútok přesnou střelou z levého kruhu k protější tyči.

Odpovědět mohl Kundrátek, který si najel na Hrehorčákovu přihrávku, ale bekhendovým blafákem na Kováře nevyzrál. Na druhé straně Mazanec kryl šanci Davida Vitoucha po Horákově nabídce. Oceláři odolali i při vyloučení Draveckého. Kovář si poradil s Hudáčkovou příležitostí.

Do třetí třetiny vstoupil Třinec aktivně a po Miklišově faul se dočkal přesilovky, ale nevyšla mu. Forman přebruslil v oslabení Marinčina a překonal Mazance bekhendovým blafákem. Na konci početní výhody mohl zkorigovat stav Kurovský. Nepovedlo se to ani ve 46. minutě Hudáčkovi, který zpoza branky poslal puk o Kovářům beton, ale před brankovou čárou jej odvrátil Beaudin.

V 51. minutě se prodral do úniku Vrána, ale forhendovým blafákem také sparťanského gólmana nepřekonal. Při závěrečné power play obral Marinčina o puk Najman a 98 sekund před koncem uzavřel skóre.

Výsledky play off extraligy