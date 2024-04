Pardubice jsou o krok blíž finále, druhou bitvu s Litvínovem rozhodl Vondráček

Pardubice ovládly i druhé domácí utkání semifinálové série extraligového play off s Litvínovem a ujaly se vedení 2:0 na zápasy. Vítězný gól dal 14 vteřin před koncem první třetiny Tomáš Vondráček, v závěru třetí části přidali pojišťující branky do prázdné brány při power play Vervy Matej Paulovič a Patrik Poulíček. Roman Will udržel poprvé v sérii čisté konto, třetí utkání je na programu ve čtvrtek na severu Čech.

V sestavě domácích oproti předešlému duelu chyběl Pánik, poprvé v play off tak dostal šanci Říčka. Hosté poté udělali změny ve složení formací, do elitního útoku k bratrům Kašovým se vrátil Hlava.

Dynamo mělo hned v úvodu výhodu přesilové hry, faul Kirka ale nepotrestalo. Severočeši byli aktivnější než v neděli, Pardubice si ale postupem času vypracovaly převahu. Brankář Tomek si ale poradil s pokusy Adama Musila i hrdiny předešlého duelu Vály.

Východočeši poté nevyužili druhou přesilovku, 14 sekund před koncem první třetiny se ale dostali do vedení. Adam Musil našel zpoza branky volného Vondráčka, který zamířil přesně a připsal si čtvrtý gól v play off.

Hned po pár sekundách druhé části mohl přidat druhý gól Sedlák, Tomek si ale se střelou kapitána Pardubic poradil. Nepřekonal jej ani aktivní Adam Musil.

Verva poté přece jen začala více útočit. Pozornost Willa prověřili Zygmunt a Ondřej Kaše, vyrovnat se jim nicméně nepodařilo. Z brejku se v oslabení neprosadil Havelka. V polovině utkání si hosté poprvé v sérii zahráli přesilovou hru, Východočeši se ale bez větších problémů ubránili.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Na začátku třetí třetiny se do slibných příležitostí dostali Dvořák, Kaut a Hyka, nikdo z nich ale nedokázal přidat druhý gól Dynama. Severočeši se snažili tlačit do útoku, trenéři Vervy stáhli hru na tři formace, proti pozorně bránícím domácím se však hostům nedařilo prosazovat.

Jedinečnou šanci vyrovnat měli hosté při Dvořákově vyloučení v 55. minutě. Před přesilovkou si vzali oddechový čas, ale překonat Willa nedokázali. Při závěrečné power play navíc dvakrát inkasovali.

