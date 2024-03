Pardubice na domácím ledě přetlačily v prvním semifinálovém zápase Litvínov, rozhodl Vála

Hokejisté Pardubic vstoupili do semifinále play off extraligy výhrou 2:1 nad Litvínovem. Utkání, ve kterém mělo Dynamo výraznou střeleckou převahu, rozhodl ve 45. minutě obránce Ondřej Vála (25). Série hraná na čtyři výhry bude pokračovat v pondělí opět na východě Čech.

Domácí začali podle očekávání aktivně a litvínovský brankář Tomáš Tomek byl od úvodu v permanenci. Ve třetí minutě byl blízko otevření skóre Pánik, slovenský gólman ve službách soupeře si ale poradil s první střelou i následnou dorážkou. V polovině první třetiny zaskočil téměř vyprodanou enteria arenu Jindřich Abdul, který si nabruslil do ideální pozice mezi kruhy a Roman Will po jeho tečované střele poprvé inkasoval,

Dynamo se ale dál tlačilo do útoku, vyrovnat mohl Libor Hájek, ale podařilo se to až v 17. minutě Mateji Paulovičovi, který se po sérii hraničních zákroků dostal osamocený před Tomka a zkušeně zakončil. Pardubičtí hráči v první třetině vyslali na Tomka 20 střel a obraz hry se nezměnil ani ve druhé části, jen Willovi ještě práce ubyla. Ve 25. minutě se do slibné příležitosti dostal Adam Musil, Tomek si ale poradil i s dorážkou.

Statistiky utkání. Livesport

V polovině utkání si domácí zahráli poprvé přesilovou hru, vyloučení Martina Havelky ale nedokázali využit. Výraznější šance diváci viděli až na konci třetiny. Proti Tomáši Zohornovi se betonem vyznamenal Tomek, Willovi na druhé straně při zakončení Pawla Zygmunda pomohla tyč.

Na přelomu druhé a třetí části Pardubice nevyužily druhou přesilovou hru, ve 45. minutě se ale dostaly do vedení. Po individuální akci se prosadil obránce Vála, jehož zakončení propadlo Tomkovi mezi betony.

Litvínovští museli začít myslet i na útočnou činnost a připravenost musel dokumentovat i Will. Zároveň ale měli domácí hráči možnost kontrovat z rychlých protiútoků. V 55. minutě mohl Dynamo uklidnit Patrik Poulíček, třetí gól ale nepřidal. Vyrovnání měl na hokejce v 57. minutě Ondřej Kaše, samostatný nájezd ale nezakončil ideálně. Těsnou výhru domácí obránili i při power play soupeře.