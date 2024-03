Drsný zákrok na Spartě. Flynn sestřelil Moravčíka a beka poslal do nemocnice. Jeho stav je stabilizovaný

Hokejový obránce Sparty Michal Moravčík (29) musel být po faulu libereckého útočníka Oscara Flynna (24) ve druhém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy odvezen na vyšetření do nemocnice. Bek Pražanů po ataku soupeře ve 34. minutě narazil hlavou na mantinel a led opustil po několika minutách za pomoci lékařů a na nosítkách. Podle vyjádření Sparty na sociálních sítích je jeho stav stabilizovaný.

"Míří na specializované vyšetření do nemocnice. Brzké uzdravení!" napsali Pražané na twitteru. Rozhodčí Peter Stano a Petr Úlehla vyloučili Flynna na pět minut a do konce utkání za napadení.

Flynn se hned na ledě soupeři za zákrok omlouval a původně se mu chtěl jít omluvit i poté, když se z trestné lavice přesouval do šatny. Rozhodčí mu to ale nedovolili. "Vím, že záměrem Oscara Flynna rozhodně nebylo soupeře zranit. Chtěl jsem, aby ukázal respekt před celou halou, že se jede omluvit. Rozhodčí mi ale doporučili, že už to není vhodné. Doufám, že bude Moravčík v pořádku," řekl liberecký trenér Filip Pešán na tiskové konferenci po zápase.

Jeho protějšek Pavel Gross patřil v týmu Sparty k nejumírněnějším se svým komentářem. "Je to hokej. Vše je rychlé. Jsem jen rád, že jsem dostal zprávu, že s Michalem je vše v pořádku. Byl v tunelu (na CT vyšetření), může hýbat nohama, rukama. Nechci to posuzovat. Jsou to emoce a stane se to. Je mi to líto. Na druhou stranu jsme rádi, že je v pořádku. To je to nejdůležitější," řekl Gross.

Vážnost faulu si dobře uvědomoval i hostující Tomáš Filippi. "Ze všeho nejdůležitější je dnes, že Michal Moravčík je snad v pořádku. Tady jde hokej malinko stranou. Byl to nebezpečný zákrok a doufám, že bude v pořádku," řekl nejproduktivnější hráč základní části extraligy.

Obránce Pražanů Michal Kempný byl výrazně kritičtější. "Tohle nepochopím. Je to zákrok absolutně bez respektu. V této sezoně už se to stalo několikrát. Jsou to zákroky, které mohou ukončit kariéru," řekl Kempný s tím, že Flynn u něj nadobro skončil. Reprezentační bek byl při faulu přímo na ledě a zůstal u zraněného spoluhráče až do chvíle, kdy jej lékaři odváželi. "Ze začátku nekomunikoval," uvedl Kempný. Omluvu Flynna nebral v potaz. "Když to nechtěl udělat, tak to neměl dělat," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

Při Flynnově odchodu do kabin se mezi střídačkami dostali do konfliktu hráči obou týmů a rozhodčí do kabin předčasně poslali i domácí Kryštofa Hrabíka, Jana Buchteleho a hostující Jaroslava Vlacha a Davida Aubrechta.

Flynnův faul bude nyní řešit disciplinární komise extraligy a je prakticky jisté, že bude mít zastavenou činnost. Pokutu za nedostatečnou pořadatelskou službu by ale mohla dostat i Sparta, neboť na střídačku Liberce po incidentu někteří fanoušci házeli kelímky s pivem. "Jsou tam emoce, ale nechceme, aby se tohle stávalo. Aby lidi házeli něco na střídačku nebo na led. Doufám, že už to dělat nebudou," přál si kapitán domácích Michal Řepík.