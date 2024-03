Kousal rozhodl šest sekund před koncem. Byla to neskutečná euforie, radoval se střelec

V čase 59:54 zajistil útočník Robert Kousal (33) hokejistům Pardubic výhru ve druhém čtvrtfinále nad Hradcem Králové 3:2. Suverén základní části extraligy tak navázal na páteční vítězství 5:4 v prodloužení a k úternímu duelu na ledě východočeského rivala pojede pro postupový mečbol.

Kousal se posadil z dorážky po akci Lukáše Radila. "Viděl jsem, že Lukáš má rychlost, tak jsem si říkal, že bude zakončovat. Myslel jsem na to, aby se ke mně puk případně aspoň odrazil, když už nedá gól. Naštěstí to tak dopadlo," popsal Kousal novinářům klíčovou situaci.

Při pohledu na časomíru, kde svítilo 5,1 sekundy, mu bylo jasné, že Dynamo už o výhru nepřijde. "Byla to na konci neskutečná euforie. Po gólu jsem se stihl podívat na kostku a viděl jsem, kolik zbývá. Úplně to ze mě spadlo. Říkám si, už to je 2:0, paráda," radoval se Kousal.

Statistiky utkání. Livesport

Stejně jako v prvním utkání série Dynamo prohrávalo, ale nakonec strhlo zápas na svou stranu. "Už první jsme rozhodli v prodloužení, ale viděli jste, že je to až tak nesrazilo. Doufám, že teď je to srazí trochu víc. Je to tuhá bitva, určitě to nevzdají, musíme makat naplno dál," řekl Kousal.

Mountfield byl i ve druhém utkání velmi blízko, od prodloužení Hradec Králové dělily jen sekundy. V Pardubicích měl 32 střel na branku. "Hradec má hodně pohyblivé útočníky. Myslím, že se nám daří je eliminovat, ale samozřejmě to není jednoduché. Nemůžeme soupeři nabízet některé šance, které měl. A když už se to stane, tak máme vzadu Romana Willa, který si s tím několikrát poradil," poznamenal.

Třiatřicetiletý Kousal shrnul, jak náročné úvodní dva zápasy byly. "Brutálně těžké, je to hodně o soubojích a o bruslení. Obě utkání byla náročná fyzicky i psychicky. Ukázali jsme charakter, když jsme rozhodli v prodloužení a v samotném závěru," uvedl.

Gól na 2:2 vstřelilo Dynamo v přesilovce pět na tři, ale dnes se často muselo po vyloučeních naopak bránit v oslabení. "Upozorňujeme se na to i před zápasem, ale play off je o emocích. Někdy to nejde udržet, někdy vás k tomu soupeř vyprovokuje zákrokem, rozhodčí třeba vidí jen oplácení. Budeme se tomu samozřejmě snažit vyhnout," dodal Kousal.