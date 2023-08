Hokejový svátek v Klingenthalu, Plzeň a Karlovy Vary se utkají pod širým nebem

Hokejisté Karlových Varů a Plzně sehrají 17. února příštího roku extraligový zápas pod širým nebem u skokanského můstku v německém Klingenthalu. Na tiskové konferenci o tom dnes informovali organizátoři akce Hockey Outdoor Triple, která se uskuteční k desátému výročí vzniku druhé německé hokejové ligy.

Kromě západočeského derby se v krušnohorském středisku uskuteční další dvě utkání. V pátek 16. února se utkají saští rivalové Crimmitschau a Drážďany a dva dny nato budou hrát Lausitz a Regensburg.

Karlovy Vary a Plzeň sehrají v Klingenthalu zápas 4. kola, který se měl původně konat v neděli 24. září v KV Areně. Půjde o šesté utkání pod širým nebem v historii extraligy.

Spolumajitel plzeňského klubu Martin Straka očekává vysokou návštěvnost. "Utkání byla vždy plná a očekávám, že to bude tvrdý souboj," řekl novinářům. Plzeň už má zkušenost se zápasem pod širým nebem, v lednu 2016 hrála na fotbalovém stadionu za Lužánkami s Brnem.

"Budeme více sledovat předpověď počasí a podle toho se připravíme a oblečeme. Když bude svítit sluníčko, tak si budeme muset udělat čáry pod očima tak, aby se nám to neodráželo. Už máme zkušenost z minula," uvedl plzeňský útočník Jakub Lev.

Vstupenky jsou v prodeji

Vstupenky na Hockey Outdoor Triple se prodávají na webu www.hockey-outdoor-triple.com a také v síti Ticketmaster. Všechny lístky jsou ke stání, stojí 35 eur (845 korun) a 28 eur (677 korun).

Karlovarský klub čeká premiéra pod širým nebem. "Samozřejmě se moc těšíme. Určitě si to užijeme a věřím, že i pro fanoušky to bude skvělé. Bude to zase něco nového a výborný zážitek pro všechny," řekl karlovarský útočník Jiří Černoch.

Jako první změřili síly pod širým nebem síly hokejisté Pardubic a Brna (4:2) v lednu 2011, kdy zápas na plochodrážním stadionu ve Svítkově sledovalo 17.140 diváků. O pět let později za Lužánkami Kometa nejprve porazila Plzeň (5:2) a pak podlehla Spartě (2:4). Divácký rekord se posunul na 18.514 a potom dokonce na 21.500 diváků.

V lednu 2020 se hráči Sparty a Litvínova (3:2) utkali na fotbalovém stadionu v Drážďanech, kde zápasu přihlíželo v ochozech dokonce 32.009 diváků. V dosud posledním utkání pod širým nebem se letos v lednu střetly Třinec a Brno (6:1) na Tehelném poli v Bratislavě.

Hrát se mělo také ve Špindlerově Mlýně pod sjezdovkou ve Svatém Petru, kde byly na prosinec roku 2020 plánované zápasy prvoligových týmů Kladna s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem proti Vrchlabí a extraligový souboj Hradce Králové s pražskou Spartou. Akci Winter Hockey Games v původním termínu zhatila pandemie koronaviru a byla několikrát odložena.

Podle posledních zpráv z loňského listopadu se mělo hrát letos v prosinci v Praze. Na webových stránkách je však již akce bez dalších podrobností v současnosti nazývána jako Winter Hockey Games 2024.